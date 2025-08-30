Golomán György motiváltan készül új csapatánál

A 29 éves játékos az M1 aktuális csatornának elmondta, a holt szezon elején még úgy volt, hogy marad a San Pablo Burgosnál, de júliusban végül arról értesítették, hogy szerződést bontanának vele, ezért ha tud, keressen új együttest.

„Nehéz volt, mert fejben már elterveztem a következő időszakot a Burgosnál, gyakorlatilag egy hónapig bizonytalan volt a helyzetem. Szerencsére a Lleidánál jött ez a lehetőség, és nagyon örülök neki, hogy továbbra is a spanyol élvonalban játszhatok” – mondta a 211 centis center, aki megjegyezte, noha csak a felkészülés végén érkezett a gárdához, bízik benne, hogy be tudja játszani magát a rotációba.

„Be akarom bizonyítani, hogy van helyem ebben a ligában, motivált vagyok és érzem magamban az erőt, hogy ezt megcsináljam” – fogalmazott Golomán György.

Golomán tagja volt az augusztusi világbajnoki előselejtezős meccseken szerepelt magyar válogatottnak, amely Románia mögött és Észak-Macedónia előtt, csoportmásodikként jutott tovább a 2027-es katari vb európai selejtezőjébe. Korábban a Básquet Girona, az amerikai UCLA Bruins és a Westchester Knicks, a japán Jokohama B-Corsairs, a belga Spirou Basket, a litván Lietkabelis, a Falco KC Szombathely és a Körmend együttesét is erősítette.