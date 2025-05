Golomán György: feljutás rekorddal, ünneplés a szökőkútnál és folytatás a Burgosszal az ACB-ligában

– Nagyszerű idényt zártak. Ön hogyan látja?

– A spanyol másodosztályban eddig példátlan rekord, hogy harminckét győzelemmel és két vereséggel legyen bajnok egy csapat, igen, mondhatjuk, jó évad volt – válaszolta a már a vakációját töltő Golomán György, a Burgos 29 esztendős magyar válogatott erőcsatára, aki a 2023–2024-es idényben a Girona játékosaként már játszott az ACB-ligában. – Azért megjegyezném, hogy az eredmény nem tükrözi, mekkora erőfeszítés volt így megnyerni a másodosztályt. Állandó nyomás alatt játszottunk, elvárás volt a feljutás, a legtöbb mérkőzésen győzelmi kényszerben léptünk pályára, szóval nem volt könnyű menet, még ha a számok nem is feltétlenül ezt sugallják.

Golomán a kupával

– A klub 2020-ban és 2021-ben Bajnokok Ligáját nyert, majd kiesett a spanyol élvonalból, azóta a másodosztályban szerepelt. Minden bizonnyal elvárás volt, hogy feljussanak – érezték ezt önök is?

– Igen, éreztük, a szurkolókon, a klubban dolgozókon, a vezetőkön is. A bajnoki címet, az egyenes ági feljutást tűztük ki célul, ami sikerült is, mert olyan játékosokból állt a csapat, akik elbírták ezt a terhet.

– Akkor marad – és irány az ACB-liga?

– Igen, ez a terv. Tavaly egy plusz egy évre garantált szerződést írtam alá, amiben az szerepelt, hogy feljutás esetén maradok, és életbe lép a plusz egy év. A vezetők az idény végén jelezték, szeretnék, ha tényleg maradnék, és én is ezt érzem.

– Megkedvelte Burgost?

– Nyugodt, szép város, Madrid kétórányira van, jó a gasztronómia, kedvesek az emberek, örülök, hogy itt játszhatok – és ősztől már az élvonalban.

– Elégedett a csapatban kapott szerepével?

– Igen, már amikor aláírtam, tudtam, hogy egy másik játékossal osztozunk a centerposzton, és azt is, hogy a cél a legfontosabb, a feljutás kiharcolása. Én nem vagyok statisztikamániás, a csapat teljesítménye mindig fontosabb volt az egyéni mutatóknál. Tizenhat percet játszottam átlagban, ezalatt kilenc pontot szereztem, ez rendben van.

– Volt nagy az ünneplés?

– Többször is, mert három fordulóval a vége előtt már biztossá tettük az első helyet. A legnagyobb persze az utolsó meccs után, amikor a belvárosban egy szökőkútnál több ezer drukkerrel ünnepeltünk – felejthetetlen élmény volt.

– Mit jósol az ACB-liga rájátszására?

– Figyelemmel követem a bajnokságot, szerintem a Real Madrid lesz a befutó.