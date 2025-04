Ivkovics Sztojan: A panaszaimmal minden szabályt és protokollt betartottam eddig, de semmi érdemleges nem történt

„Még egy dolog: Nyilas István. Ez az ember vagy alkalmatlan, vagy rosszindulatú. Egy gazember, aki komoly fájdalmat okozott a fiataloknak és a gyerekeknek. Nagyon remélem, hogy az összes pénzt, amit megkeres a kosárlabdával, azt gyógyszerre fogja költeni. A Honvédnak még egyszer gratulálok, nagyon jó meccs volt, de ezt az embert nem tudom, hogy ki szponzorálja, vagy milyen célok vannak vele, velünk. Engem nem fog felidegesíteni, én csak elmondom a véleményem, mert más eszközöm nincs. Nem azt állítom, hogy most elvette tőlünk a győzelmet, de két hete is ugyanilyen helyzetben voltunk miatta. Én nem vagyok hülye! Nyilas úr, irány a gyógyszertár!” – nyilatkozta a Honvéd elleni találkozót követően Ivkovics Sztojan.

A Magyar Kosárlabda-szövetség erre fegyelmi eljárást indított a kecskemétiek szakmai igazgatója ellen. „Álláspontom szerint a kosárlabdapályán nyújtott semmilyen szakmai tevékenység sem indokolhat ilyen, nagy nyilvánosság előtt tett sértő megjegyzéseket, ez a kosárlabda sportág szellemével összeegyeztethetetlen” – fogalmazott Bodnár Péter, a magyar szövetség főtitkára.

Ivkovics Sztojan később az MKOSZ-nak is reagált: „Látom, hogy az MKOSZ a legutóbbi nyilatkozatom után gyorsan reagált, ami megnyugtató számomra. Ha ilyen ritmusban dolgoznak tovább, akkor csak előre mehetünk. Hajrá, magyar kosárlabda!”

A Kecskemét honlapja újabb interjút közölt szakmai igazgatójával, és ismét szót ejt az esetről. „Nem vagyok büszke magamra, de eljutottunk a vörös vonalig, ami után már nem lehetett szó nélkül elmenni. A játékvezető úriembert diagnosztizáltam a meccs után, ez adta a nyilatkozatom alapját. Azt a javaslatot tettem, hogy használjon Xanaxot, mert a mérkőzés végén nagyon ideges volt, továbbá megelőzésképpen Aspirin Protectet a vérkeringésre, illetve a vörös szemre, és úgy láttam, hogy D-vitaminra és sok napsütésre is szüksége van, mert túlságosan sápadt volt. Egy 30 napos kúra után az MKOSZ küldje újra el hozzám kontrollra, és megnézzük, mennyit segített a terápia – kezdte viccesen Ivkovics, majd hozzátette: – De félretéve a tréfát, nem jó úton haladunk. Hosszú ideje, és nem csak nekünk vannak problémáink a játékvezetéssel, amit megfelelő helyen már többször jeleztem. És nem is elsősorban a bírókkal van probléma, hanem a játékvezetői küldéssel. Romániában, az Európa-bajnokságon a magyar férfi kosárlabda-válogatott megteremtett egy erős alapot. Rend, fegyelem, hierarchia, család, isten, haza, ez határozta meg a mindennapjainkat, ma is ehhez tartom magam. A panaszaimmal minden szabályt és protokollt betartottam eddig, de semmi érdemleges nem történt. A játékosok, az edzők minden héten pályára lépnek, felelősséget vállalnak azért, amit csinálnak és ha felelősségre vonják őket, azt azonnal lehet tudni. Én annyit szeretnék elérni, hogy a játékvezetők vezérkara is tegyen hasonlóképpen, legyen transzparens a játékvezetéssel kapcsolatos panaszok kezelése, az esetleges vizsgálatok eredménye. Nagyon remélem, hogy ezúttal felkeltettem a figyelmet.”

Ivkovics továbbá elmondta, hogy ő csak a kosárlabda felé köteleződött el, és megérdemli a büntetést. „Úgy vélem, a nyilatkozatom egy figyelemfelhívás, ennek hatására kibújtak a napfényre a rosszakarók, a megbízók. Most, hogy tisztán látunk, folytatnunk kell tovább. Félreértés ne essék, engem meg kell büntetni, normális esetben ilyet nem szabad tenni, és miután ezt megbeszéltem a csapatommal, az értékrendünk szerint járunk el. Azt világosan tudja mindenki a kosárlabdában, hogy a mérkőzésekre egy gép készíti a küldéseket, remélem, tudok azzal is segíteni, hogy felajánlok egymillió forintot a gép fejlesztésére. A bajnokságban az alapcélunk felé tartunk, hogy bent maradjunk az A-csoportban, jól állunk, a saját kezünkben van a sorsunk. A statisztikák igazolják, hogy nálunk kapják a legtöbb bizalmat és játékidőt a fiatal játékosok. Mi továbbra is rájuk és általában a magyar játékosokra szeretnénk építeni, mint egyfajta menedékház a légiósforgatagban.”