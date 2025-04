Az MKOSZ fegyelmi eljárást indított Ivkovics Sztojan ellen

„Gratulálok a Honvédnak, kiváló edzője van, és kiváló munkát végez a csapat! Izgalmas mérkőzés volt, sajnos ezúttal ennyivel jobb volt az ellenfelünk. Nekem majd most kell összefogni egy kicsit a csapatomat. Még egy dolog: Nyilas István. Ez az ember vagy alkalmatlan, vagy rosszindulatú. Egy gazember, aki komoly fájdalmat okozott a fiataloknak és a gyerekeknek. Nagyon remélem, hogy az összes pénzt, amit megkeres a kosárlabdával, azt gyógyszerre fogja költeni. A Honvédnak még egyszer gratulálok, nagyon jó meccs volt, de ezt az embert nem tudom, hogy ki szponzorálja, vagy milyen célok vannak vele, velünk. Engem nem fog felidegesíteni, én csak elmondom a véleményem, mert más eszközöm nincs. Nem azt állítom, hogy most elvette tőlünk a győzelmet, de két hete is ugyanilyen helyzetben voltunk miatta. Én nem vagyok hülye! Nyilas úr, irány a gyógyszertár!” – nyilatkozta Ivkovics Sztojan együttese veresége után.

Várható volt, hogy a kecskeméti szakmai igazgató nyilatkozatának lesz utóélete, Bodnár Péter, a magyar szövetség főtitkára reagált is a Nemzeti Sportnak.

„Az MKOSZ fegyelmi szabályzata a sajtóban tett nyilatkozatokkal kapcsolatos esetleges fegyelmi eljárások kezdeményezését a főtitkár hatáskörébe utalja. Ennek megfelelően a mai napon fegyelmi eljárást kezdeményeztem Ivkovics Sztojan ellen a szerdán tett nyilatkozata miatt. Álláspontom szerint a kosárlabdapályán nyújtott semmilyen szakmai tevékenység sem indokolhat ilyen, nagy nyilvánosság előtt tett sértő megjegyzéseket, ez a kosárlabda sportág szellemével összeegyeztethetetlen. Ha ugyanezt a véleményt egy játékvezető fogalmazná meg nagy nyilvánosság előtt egy játékos vagy edző tevékenysége kapcsán, a fegyelmi eljárás kezdeményezése akkor is automatikusan történne, mert ilyen helyzetben nem releváns, hogy a véleménynek van-e szakmai megalapozottsága.”

KOSÁRLABDA, FÉRFI NB I

Alsóház

EPS-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 72–71 (20–24, 20–21, 15–9, 17–17)

Ludovika Aréna, 500 néző. V: Kapitány, Nyilas, Nepp

HONVÉD: SIMON K. 10/6, GATLING 18/6, Reizinger 5/3, Freeman 8/3, Filipovics. Csere: Kopácsi 3/3, TANOH DEZ 18/3, Dócs, Grubor 10/6, Hajdu P., Mucza. Edző: Zlatko Jovanovics

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 21/9, RAKICSEVICS 17/6, Ivkovics M. 2, Lee 9, Schöll 4. Csere: Wittmann 6/3, KARAHODZSICS 8, Tóth B., Kelenföldi 4. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–9. 8. p.: 17–20. 13. p.: 28–27. 17. p.: 37–35. 23. p.: 50–47. 28. p.: 55–54. 34. p.: 57–59. 38. p.: 68–66