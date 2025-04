Így reagált Ivkovics Sztojan az ellene zajló fegyelmi eljárásra

„Az MKOSZ fegyelmi szabályzata a sajtóban tett nyilatkozatokkal kapcsolatos esetleges fegyelmi eljárások kezdeményezését a főtitkár hatáskörébe utalja. Ennek megfelelően a mai napon fegyelmi eljárást kezdeményeztem Ivkovics Sztojan ellen a szerdán tett nyilatkozata miatt. Álláspontom szerint a kosárlabdapályán nyújtott semmilyen szakmai tevékenység sem indokolhat ilyen, nagy nyilvánosság előtt tett sértő megjegyzéseket, ez a kosárlabda sportág szellemével összeegyeztethetetlen. Ha ugyanezt a véleményt egy játékvezető fogalmazná meg nagy nyilvánosság előtt egy játékos vagy edző tevékenysége kapcsán, a fegyelmi eljárás kezdeményezése akkor is automatikusan történne, mert ilyen helyzetben nem releváns, hogy a véleménynek van-e szakmai megalapozottsága.” – mondta Bodnár Péter, a magyar szövetség főtitkára Ivkovics Sztojan nyilatkozata után.

A kecskemétiek szakmai igazgatója a Honvéd ellen elveszített mérkőzés után élesen bírálta Nyilas István játékvezetőt, aki szerinte többször is csapata ellen fúj. A szakember a PVSK elleni mérkőzés előtt a fegyelmi eljárásról is beszélt, amit a baon.hu szemlézett.

„A Honvéd ellen egy kemény és jó meccset játszottunk. Ez volt zsinórban az ötödik olyan összecsapás, amelyen szerintem a csapat kiválóan szerepelt, mindent megtettek a sikerért most is a fiúk. Volt két tiszta dobásunk, amelyek nem mentek be, így egy ponttal jobb volt most a Honvéd. A PVSK-tól már kikaptunk kétszer. Érdekes módon a két pécsi csapat ellen még nem sikerült nyernünk idén. Van miért törlesztenünk tehát. Ebben a felfokozott ritmusban vannak kisebb-nagyobb sérülések, de szombaton mindenki bevethető lesz. Látom, hogy az MKOSZ a legutóbbi nyilatkozatom után gyorsan reagált, ami megnyugtató számomra. Ha ilyen ritmusban dolgoznak tovább, akkor csak előre mehetünk. Hajrá magyar kosárlabda!” – mondta Ivkovics.

A Kecskemét szombaton 18 órakor lép pályára a PVSK otthonában.