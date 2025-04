Ivkovics Sztojan kiborult: „Nyilas úr, irány a gyógyszertár!” – videó

KOSÁRLABDA, FÉRFI NB I

Alsóház

EPS-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 72–71 (20–24, 20–21, 15–9, 17–17)

Ludovika Aréna, 500 néző. V: Kapitány, Nyilas, Nepp

HONVÉD: SIMON K. 10/6, GATLING 18/6, Reizinger 5/3, Freeman 8/3, Filipovics. Csere: Kopácsi 3/3, TANOH DEZ 18/3, Dócs, Grubor 10/6, Hajdu P., Mucza. Edző: Zlatko Jovanovics

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 21/9, RAKICSEVICS 17/6, Ivkovics M. 2, Lee 9, Schöll 4. Csere: Wittmann 6/3, KARAHODZSICS 8, Tóth B., Kelenföldi 4. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–9. 8. p.: 17–20. 13. p.: 28–27. 17. p.: 37–35. 23. p.: 50–47. 28. p.: 55–54. 34. p.: 57–59. 38. p.: 68–66

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – Először is gratulálok a Kecskemétnek a küzdelemhez! Az is megérdemelt lett volna, ha ők nyerik ezt az egylabdás meccset. A Kecskemét egy nagyon tehetséges csapat egy jó edzővel, pontosan tudják, hogy mit akarnak, így nagyon nehéz ellenük játszani. Éppen emiatt nagy dolog számunkra ez a győzelem. Az első félidő nem sikerült jól, de a második már annál inkább, emiatt büszke is vagyok a srácokra. A szünetben elég határozottan átbeszéltük az addig történteket, őszinte voltam a játékosaimmal, ők pedig megértették ezt, és remek választ adtak rá a pályán. A harmadik negyedet nyitó 10–0-s rohanásunk volt a kulcs a győzelemhez, az teljesen megváltoztatta a mérkőzést. Bármi is legyen a folytatásban, azt megígérhetem, hogy ezek a srácok mind a nyolc hátralévő mérkőzésen küzdeni, hajtani fognak, és a maximumot fogják kiadni magukból. Az egész szezon során problémákkal küzdöttünk, de sosem adtuk fel, és ez a mi igazi arcunk. Sajnos van egy újabb sérültünk, Milos Grubor egyébként is mindig küzdött valamivel a szezon során, most pedig kiment a bokája. Remélem, semmi komoly, mert már nem is tudok mit mondani a minket sújtó sérüléshullámra. De mit csináljunk, ilyen a sport, nem adhatjuk fel. Még egyszer: nagy győzelmet arattunk, ezért nagyon büszke vagyok a srácokra!

Ivkovics Sztojan: – Gratulálok a Honvédnak, kiváló edzője van, és kiváló munkát végez a csapat! Izgalmas mérkőzés volt, sajnos ezúttal ennyivel jobb volt az ellenfelünk. Nekem majd most kell összefogni egy kicsit a csapatomat. Még egy dolog: Nyilas István. Ez az ember vagy alkalmatlan, vagy rosszindulatú. Egy gazember, aki komoly fájdalmat okozott a fiataloknak és a gyerekeknek. Nagyon remélem, hogy az összes pénzt, amit megkeres a kosárlabdával, azt gyógyszerre fogja költeni. A Honvédnak még egyszer gratulálok, nagyon jó meccs volt, de ezt az embert nem tudom, hogy ki szponzorálja, vagy milyen célok vannak vele, velünk. Engem nem fog felidegesíteni, én csak elmondom a véleményem, mert más eszközöm nincs. Nem azt állítom, hogy most elvette tőlünk a győzelmet, de két hete is ugyanilyen helyzetben voltunk miatta. Én nem vagyok hülye! Nyilas úr, irány a gyógyszertár!