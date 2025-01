A DVTK öt ponttal kikapott a Ferroltól a női kosárlabda Európa-kupában

TÖBB VÁLTOZÁSSAL SZEMBESÜLT a DVTK HunTherm, amikor este nem sokkal 18 óra után megérkezett a spanyol BAXI Ferrol elleni Európa-kupa-nyolcaddöntő első mérkőzésének helyszínére: az óriási hodályban a pálya sarkaiba egy-egy hatalmas hőágyút tettek (kellett is, az előző két tréningen az utcán melegebb volt…), a kispadok a helyükre kerültek és az elektromos reklámtáblákat is elhelyezték a zsűriasztal felőli oldalon. Az 1983-ban átadott, „szocreál jellegű” sportcsarnokban az 1986-os férfi világbajnokságon csoportküzdelmeket is rendeztek (a B jelű hatosét – a szerk.), többek közt a későbbi ezüstérmes Szovjetunió is itt játszott, amire rendkívül büszkék a helyiek, s erre a bejárat mellett elhelyezett, kőből faragott emlékmű is emlékeztet. A délelőtti tréningen az átlagosnál is vidámabb dobóedzése volt a csapatnak, amit nemcsak a Magyar Kupa múlt vasárnapi negyeddöntőjében a Sopron Basket ellen sikerrel megvívott csata indokolt, hanem az együttes jó formája miatt is érezhető volt. Pluszmotivációt jelenthetett a diósgyőri lányoknak a nemzetközi szövetség (FIBA) legfrissebb erősorrendje, hiszen a svájci székhelyű szervezet az Euroligából egy győzelemmel és öt vereséggel kipottyanó piros-fehéreket mindössze a negyedik helyre rangsorolta a francia Villeneuve, a török Galatasaray és a Besiktas mögött. Eközben a története során először nemzetközi sorozatban induló spanyol csapat, amely jelenleg a 10. helyen áll a bajnoki tabellán, imponáló mutatóval jutott a nyolcaddöntőbe a selejtezőből, ugyanis tízből kilenc meccsét megnyerte.

A kezdésre minden szempontból bemelegedett a csarnok, mert majd' kétezren érkeztek a lelátókra, másrészt a hazai fúvószenekar és a hangosbemondó alaposan feltüzelte a publikumot és fantasztikus hangulatban indult a meccs. Számunkra pedig borzalmasan, két perc sem telt el, 7–0-t mutatott az eredményjelző. Gyorsan és pontosan játszott a hazai együttes, nem ízlett a rohanás a magyar bajnoknak, s hiába ment be Kányási Veronika első triplája, nem lassítottak a spanyolok, akik csak az első tíz percben hét eladott labdába hajszolták bele a piros mezeseket. Nagy bajban volt a DVTK, a 12. percben már 16 ponttal vezetett a pályaválasztó, ám ekkor jött egy számunkra kedvező óriási fordulat. A litván Monika Grigalauskyte és Kányási vezetésével bő hat perc alatt futott a DVTK egy 19–0-s etapot, bemutatva egy szenzációs fordítást.

Ötpontos vendégelőnyről kezdődött a második félidő, azonban ismét jobban rajtolt a spanyol együttes, amely a 25. percben a cseh válogatott Julie Pospisilová hárompontosaival ismét előnybe került, de szerencsére nem tudott nagyon elszakadni a Diósgyőrtől. Távolról nem céloztak jól a piros mezesek, márpedig sokszor kényszerültek hárompontosokra, mert nem sokszor jutottak be a spanyol gyűrű alá. Három perccel a vége előtt nyolc ponttal meglépett a végig nagyon agresszíven védekező Ferrol, amelyben a végül 32 pontot szerző spanyol Angela Mataix eksztázisban, tarthatatlanul kosárlabdázott, s szinte egymaga megnyerte a meccset a hazaiaknak, így izgalmas visszavágóra van kilátás jövő csütörtökön Diósgyőrben.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA

Baxi Ferrol (spanyol)–DVTK Hun-Therm 78–73 (24–11, 11–29, 23–16, 20–17)

Ferrol, 2000 néző. V: Sakaci (török), Perry (ír), Karpanosz (görög)

FERROL: POSPISILOVÁ 16/6, MATAIX 32/12, Sánchez 3/3, Mestres 6/3, Melia 8. Csere: MORRO 8, Davis 2, Menéndez 3/3, Vaturix. Edző: Lino López

DIÓSGYŐR: Aho Nina 2, CHARLES 18, Lelik 3/3, Jovanovics 7/3, GRIGALAUSKYTE 14. Csere: KÁNYÁSI 13/9, Tadic 1, Gulbe 6, Miklós 9/3. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7–0. 5. p.: 10–6. 10. p.: 24–11. 12. p.: 29–13. 19. p.: 29–32. 21. p.: 35–42. 25. p.: 47–46. 27. p.: 53–48. 31. p.: 58–58. 35. p.: 65–64. 38. p.: 73–65. 40. p.: 75–73

MESTERMÉRLEG

Lino López: – Nagyon jól játszottunk, a második negyedben azért voltak gondjaink védekezésben, amikor a DVTK futott egy hihetetlen etapot, de nem vesztettük el a ritmust. Nehéz megfelelő jelzőket találni a csapat teljesítményére.

Völgyi Péter: – Kemény meccset vívtunk, a közönség remek hangulatot teremtett. Egy negyed kellett ahhoz, hogy hozzászokjunk a Ferrol agresszív védekezéséhez, ezután összességében nem játszottunk rosszul. Bár vereséget szenvedtünk, bízom benne, hogy hazai pályán le tudjuk dolgozni a hátrányt és kiharcoljuk a továbbjutást.

