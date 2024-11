Drámai csata az Euroliga el Clásicóján: kétszeri hosszabbítás után Real-siker Barcelonában

BARCELONA–REAL MADRID 90–97

Az idényben másodszor rendeztek el Clásicót – a spanyol szuperkupáért kiírt elsőt a Real nyerte meg 89–83-ra –, és bár a két csapat eddig nem remekel az Euroligában (hármat-hármat elvesztettek a megelőző öt meccsükből), a csütörtöki összecsapásuk a szereplőkhöz méltón fordulatos volt. A Real kezdett jobban (8–17), aztán elkapta a fonalat a Barca (31–25). Egyik csapat sem tudott meglépni, hol a Real, hol a Barca vezetett, a rendes játékidő legvégén éppen a katalánok – mígnem két másodperccel a vége előtt Facundo Campazzo a harmadik triplájával hosszabbításra mentette a meccset (74–74).

Az első ráadás végén is volt Campazzónak egy fontos duplája, de arra jött válasz Kevin Puntertől; az amerikai csak egy büntetőt dobott be, és rontott mezőnydobások után jöhetett a második hosszabbítás (84–84). Két perccel a vége előtt akadt be Jabari Parker első triplája, újra vezetett a Barca, de a meccsen utoljára (90–89). Válaszul Campazzo két büntetőt és egy duplát is a helyére küldött, Mario Hezonja is betalált, sőt Walter Tavares is biztos kézzel büntetőzött, eközben a hazaiak elpufogtattak négy triplakísérletet – mindezek következtében 97–90-re nyert a végjátékban higgadtabb Real.

Punter 27, Jan Vesely 20 pontot dobott a Barcában, míg a Real soraiban Hezonja 23, Campazzo 18 ponttal zárt, utóbbi 10 asszisztot is jegyzett, Tavares pedig a 24 pontja mellé elkönyvelt 18 (!) lepattanót is.

PARTIZAN–OLYMPIAKOSZ 78–70

A Partizan a múlt heti belgrádi derbi megnyeréséből plusz erőt meríthetett, erre szüksége is volt a lendületben lévő, egymást követő hat győzelemből érkező Olympiakosz ellen. A belgrádiak pazar második negyedet produkáltak, mégis hétpontos hátránnyal fordultak az utolsó tíz percre. Akkor azonban Vanja Marinkovics bevágott egy triplát, majd 57–62 után Brandon Davies és Carlik Jones is egyet-egyet, utóbbiéval már vezettek a fekete-fehérek, akik fantasztikus, 15–1-es rohammal megnyerték a meccset! Jones 15 ponttal finiselt, a pireusziak legjobb dobója egy korábbi Partizan-játékos, Nikola Milutinov (13) volt.

PARIS–VIRTUS 81–78

A Paris egyelőre remekel, és ha nem is könnyen, érvényesítette az immár neki kedvező papírformát a Virtus ellen: a ligaújonc másfél negyeden át kapaszkodott olasz vendége után, aztán egy 12–0-s szakasszal fordított (40–33), előnyét megőrizte a végjátékig, abban pedig a kellő pillanatban megállította az olaszok nagy hajráját. TJ Shorts 19 ponttal járult hozzá a zsinórban nyolcadik győzelemhez, a bolognaiaknál Will Clyburn öt triplát behajítva 25-ig jutott.

ZALGIRIS–BASKONIA 70–83

Nagyon hosszú, ötmeccses vereségszériával érkezett a Baskonia a fantasztikus hangulatú kaunasi arénába, két és fél negyeden át ugyanúgy kínlódott támadásban, mint az elmúlt hetekben, de ami utána következett…! A harmadik periódus végén indított 16–0-s szériával egyenlítettek a tetemes hátrányban lévő vendégek (57–57), majd beüzemelték a triplagyárat: rövid idő leforgása alatt Chima Moneke, Kamar Baldwin, majd Nikolaosz Rogkavopulosz is beszórt egyet-egyet, és bár a Zalgiris kapaszkodott, fordítania már nem sikerült. Moneke 17, Donta Hall és Trent Forrest 14-14 pontot szerzett a Baskoniában, amely először nyert vendégként ebben az Euroliga-idényben.

ALBA BERLIN–MACCABI 85–103

Mindkét csapat hadilábon áll a védekezéssel, ezt a tabellán elfoglalt helyezésük is mutatja (két, illetve három győzelmük volt a berlini estéig), és ennek egy pontokban igen gazdag meccs lett a következménye – mondanánk, hogy a publikum nagy örömére, csakhogy nem a hazai csapat, hanem a vendég győzött… A Maccabi nagyon megnyomta az elejét, 18–2-vel kezdett, és bár az Albának volt egy biztató felzárkózási kísérlete, hat pontnál közelebb nem jutott, a vendégek újra sebességet váltottak, és magabiztosan nyertek. A négy vereség után nyerő Maccabiban Rokas Jokubaitis (24) és Jaylen Hoard (18) szerezte a legtöbb pontot.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

Barcelona (spanyol)–Real Madrid (spanyol) 90–97 (17–22, 21–12, 14–20, 22–20, 10–10, 6–13) – kétszeri hosszabbítás után

Partizan Beograd (szerb)–Olympiakosz (görög) 78–70 (16–25, 22–11, 12–21, 28–13)

Paris Basketball (francia)–Virtus Bologna (olasz) 81–78 (21–24, 23–14, 25–23, 12–17)

Zalgiris Kaunas (litván)–Baskonia (spanyol) 70–83 (17–19, 25–16, 15–17, 13–31)

Alba Berlin (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 85–103 (16–32, 20–20, 20–25, 29–26)

Tabella itt!

A PÉNTEKI PROGRAM

18.45: Fenerbahce (török)–Milan (olasz)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Bayern München (német)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Monaco (francia)

21.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Anadolu Efes (török)