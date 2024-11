A Sopron óriási hajrával fordított, s elvette a DVTK veretlenségét a női kosár NB I-ben

Benne volt a levegőben, hogy a női bajnokság címvédője megszenved vagy kikap a Sopron Basket vendégeként a 9. forduló slágermeccsén. Ugyan a szerdai, salamancai Euroliga-mérkőzésen (veresége után kiesett a DVTK, és az Európa-kupában folytatja) megsérülő Lelik Réka nem játszhatott, jól kezdett a vendégegyüttes, és a 10. percben 11 ponttal vezetett. Összeszedettebb csapat benyomását keltette a bajnok, ám a Sopron jól reagált, és egy 10−0-s etappal egy pontra kapaszkodott fel három perc múlva, majd a 16. percben fordított, de Kányási Veronika dudaszós, palánkos hárompontosával a borsodiak mehettek előnnyel a nagyszünetre. Fordulatos volt a csata, de sok hiba csúszott a játékba, a szerb-magyar Jelena Brooks vezetésével megint fordított a Sopron, ám a 28. percig pont nélkül álló amerikai Kaila Charles találataival a 30. percben újra 11 pont volt a különbség a regnáló bajnok javára. Ám az idei Magyar Kupa győztese nem adta fel, s egy újabb nagy hazai etappal 71–66-ra megnyerte a meccset, és elsőként győzte le a címvédőt az NB I-ben ebben az évadban. A nevető harmadik fél a vasárnap a Győr ellen pályára lépő Szekszárd lett, amely az élre ugrott.

A TFSE 7–0-val kezdett a Dávid Kornél KA vendégeként, és a hazaiaknak a folytatásban csak fellángolásai voltak – a vendégek a 25 pontos Ashten Prechtel vezérletével 93–69-re nyertek. A Vasas Akadémia is hamar ellépett ellenfelétől, s egy percig sem volt kérdés, hogy legyőzi a Szigetszentmiklóst (83–50). A BEAC a nagyszünet után tudott elszakadni a Ceglédtől, s az utolsó negyedben magabiztossá tette győzelmét (72–51).

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, 9. FORDULÓ

SOPRON BASKET–DVTK HUNTHERM 71–66 (18–24, 15–11, 16–21, 22–10)

Sopron, 1200 néző. V: Montgomery-Tóth, Nagy V., Földesi

SOPRON: REID 15, Laczkó, Friskovec 12/6, BROOKS 16/3, MONROE 10. Csere: Varga A. 2, Böröndy 7/3, Krivacsevics 7, Pavlopulu 2, Rokob. Edző: Gáspár Dávid

DIÓSGYŐR: Aho T. 4, Kányási 12/6, Charles 10, Jovanovics 10/6, TADIC 14. Csere: Miklós 6, Gulbe 10, Fárbás, Tenyér. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–8. 8. p.: 13–20. 12. p.: 23–24. 16. p.: 29–28. 18. p.: 31–30. 22. p.: 36–37. 24. p.: 36–42. 26. p.: 43–42. 28. p.: 43–48. 32. p.: 53–56. 35. p.: 62–60. 38. p.: 65–66

Kipontozódott: Miklós (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Kellő keménység jellemezte a játékunkat, de sok esetben felpuhultunk, dekoncentráltak voltunk, amely azonban egy ilyen jó erőkből álló együttes ellen, mint a DVTK, törvényszerű. Büszke vagyok a csapatra, hogy többször is nyolc-kilenc pontos hátrányból visszajöttünk, és végül sikerült megfordítanunk és megnyernünk a rangadót.

Völgyi Péter: – Sajnos ugyanaz a forgatókönyv valósult meg, mint az elmúlt mérkőzéseken. Az utolsó negyedben elfogytunk a szűk rotáció mellett, amelyet a jól játszó Sopron kihasznált. Bízom benne, hogy sok győzelemnek tudunk majd örülni a folytatásban, és az Európa-kupában is több siker terem nekünk, mint az Euroligában. Nehéz hetünk volt, Spanyolországban léptünk pályára hét közben, egy edzéssel tudtunk csak felkészülni, de nagy szívvel küzdött a csapat. Sajnos az utolsó két-három perc egyértelműen a Soproné volt.

Tudósított: Kovács Gergely

DÁVID KORNÉL KA–TFSE-MTK 69–93 (16–24, 24–27, 14–17, 15–25)

Székesfehérvár, 100 néző. V: Varga-Záray, Jankovics, Gruber

DKKA: MARISA 18, Varga S. 4, Takács D. 6, LAUFER 21/9, HEGEDŰS J. 9/3. Csere: Strong 8, Katona 2, Dávid M., Drávecz 1, Szűcs L., Milis. Edző: Szentpáli Gergő

TFSE: KÓKAI 10/3, Pusztai P. 8, Dúl P. 10, MANIS 15/3, PRECHTEL 25/9. Csere: Szabó F. 9/9, TÓTH F. 12/6, Dúl T. 4/3, Király, Vígh. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–5. 5. p.: 5–8. 8. p.: 12–19. 15. p.: 24–35. 18. p.: 34–45. 22. p.: 40–53. 25. p.: 44–58. 28. p.: 49–61. 35. p.: 58–78. 38. p.: 62–84

Kipontozódott: Prechtel (39.)

MESTERMÉRLEG

Szentpáli Gergő: – Nagyszerűen játszott a TFSE-MTK, mi talán az energiánknak egy kicsit a végét jártuk a hétközi mérkőzés miatt, amelyen óriási győzelmet arattunk a BEAC ellen. Ezt követően nem nagyon volt időnk regenerálódni és készülni. Nem tudok mérges lenni a csapatomra, természetesen a játék képe hagyott kívánnivalót maga után, de ahol jelenleg állunk, az teljesen vállalható.

Hegedűs Péter: – Támadásban talán most volt az első alkalom, hogy láttam olyan dolgokat elsősorban a kiválasztásoknál és az extra passzoknál, amilyenekre törekszünk. Szép dobásaink voltak, és ezek közül néhányat gólra is tudtunk váltani. Védekezésben rengeteg izolációs szituáció volt, az ellenfél többet megoldott, itt kell majd egy kicsit okosabbnak lennünk a jövőben.

Tudósított: Káldor András

VASAS AKADÉMIA–BKG-PRIMA NATURA SZIGETSZENTMIKLÓS 83–50 (18–9, 20–15, 22–16, 23–10)

Pasaréti út, 111 néző. V: Major, Téczely, Nagy B.

VASAS: D. DAVIS 17/3, Szerencsés 9/3, GELEI 11/6, Jáhni 7, MOLNÁR-BUDÁCSIK 8. Csere: Czirkos 5, Kádár O. 6, Boricsics 5/3, Boros B., Madár K. 4, MADÁR E. 11/3, Salamon Zs. Edző: Nenad Markovics

SZIGETSZENTMIKLÓS: Haines 7/3, Zsámár P. 5/3, Vári 9/3, LITTLE 12, Juhász A. 8. Csere: Rozmán 3/3, Zsámár L., Vincze N., Csoma 2, Kovács K. 4. Edző: Armaghani Ármin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–2. 8. p.: 14–7. 13. p.: 22–11. 17. p.: 33–17. 23. p.: 40–28. 28. p.: 53–32. 33. p.: 71–40. 37. p.: 78–43

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovics: – Nehéz sorozaton vagyunk túl, de azt gondolom, sokat tanultunk és fejlődtünk az elmúlt hetekben. Nem veszítettük el a koncentrációnkat és fejben erősek tudtunk maradni, ez mind hozzásegített minket ehhez a győzelemhez. Büszke vagyok a lányokra, az idény elejéhez képest csapatként nagyot léptünk előre, és ennél jobb érzés nincs. Örülök annak is, hogy meg tudtuk osztani a játékperceket, hiszen szerdán újabb fontos mérkőzés vár ránk.

Armaghani Ármin: – Úgy gondolom, hogy ez a nagy különbségű győzelem is teljesen megérdemelt. Fizikálisan egyszerűen nem tudtuk felvenni a harcot, aminek köszönhetően bedarált minket az ellenfél. Az az energia és agresszió, amit most mutattunk, nem lesz elég nagyjából senki ellen sem, így ezen mindenképp javítanunk kell.

Tudósított: Szabó Csaba

E.ON ELTE BEAC–VBW CEKK CEGLÉD 72–51 (16–12, 19–18, 20–13, 17–8)

Gabányi László Sportcsarnok, 200 néző. V: Jakab, Németh P., Popgyákunik

BEAC: Moore 16/12, RAKITA 9/6, Drahos 4, Ozola 8/3, A. JONES 20. Csere: Dobó 2, BAJZÁTH 10, Vég-Dudás, Bálint, Milkovics 3/3, Szauter. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

CEGLÉD: MABREY 20/9, Czank 2, Albert 2, Szirony 5, Barnai 9. Csere: Farkas P. 2, Örsi 9/9, Andi, Szerelem-Kobolák 2, Kaid, Hévízi Viszmeg. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–4. 8. p.: 13–9. 13. p.: 21–18. 17. p.: 27–22. 23. p.: 42–30. 27. p.: 50–36. 32. p.: 57–45. 38. p.: 67–51

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Ilyen mérkőzésre számítottunk a szerdai találkozó után, a lábak nehezebben, fáradtabban mozogtak, fizikálisan látszott a csapaton a hétközi összecsapás. Az első félidőben a zóna elleni játékunk akadozott, fordulást követően pedig egyértelművé vált győzelmünk, hiszen szinte végig mi irányítottuk a találkozó menetét.

Földi Attila: – Az első félidőben voltak jó pillanataink, viszont fordulást követően az öltözőben maradtunk, az idő múlásával pedig elfáradtunk, legfőképpen fejben. A játékperceket nézve többen sokat töltöttek a pályán, ettől azonban nem szabadna ezeket a hibákat elkövetni, amelyeket elkövettünk.

Tudósított: Lasztoméry András

VASÁRNAP

17.00: NKA Universitas Pécs–Darazsak Sportakadémia

18.00: TARR KSC Szekszárd-SERCO UNI Győr