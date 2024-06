Nathan Reuvers a magyar férfi kosárlabda-válogatott új honosított játékosa

– Mi az ön története, ami a magyar állampolgárság felvételéhez vezetett?

– Az ügynökömön keresztül vettük fel a kapcsolatot a magyar szövetséggel – válaszolta a Nemzeti Sportnak Nathan Reuvers, a magyar férfiválogatott 25 éves, 211 centiméter magas, az előző évadot az euroligás spanyol Valenciánál töltő, pénteken honosított amerikai centere. – Megbeszéltük a részleteket, hogy mit is jelent ez nekem, mivel jár a megállapodás, és aztán úgy döntöttem, csináljuk. Kellően izgatott vagyok a szerepvállalásommal kapcsolatban.

– Jól sejtem, hogy Gasper Okornnak, a válogatott szlovén szövetségi kapitányának elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy csatlakozhatott a nemzeti együtteshez?

– Igen, így van, a horvát Cibona Zagrebnél ő volt a vezetőedző, amikor odakerültem 2021-ben. Szép és jó emlékeim vannak az első európai idényemből, kupát nyertünk és bajnokok lettünk, Gasperrel pedig nagyszerű viszony alakult ki, szerettem vele dolgozni. Nyilván nagy előny, hogy őt ismerem.

Zágrábban dolgoztunk együtt Nathannel, s egy jó szellemű, négyes és ötös poszton egyaránt jó teljesítményre képes játékost ismertem meg benne. Fiatal még, ez fontos, s mivel centerposzton vannak hiányosságaink, úgy hiszem, segítségünkre lehet a jövőben. Mindkét fél jól jár a honosítással, neki lesz európai útlevele is, nekünk pedig egy jó centerünk. Gasper Okorn, a magyar válogatott szövetségi kapitánya

– Mi a helyzet a kerettagokkal?

– Az Euroligában Hanga Ádám, a spanyol ACB-ligában Golomán György ellen játszottam, a többieket most ismertem meg. Eddig csak jót tudok mondani új csapattársaimról, akikkel itt, a székesfehérvári edzőtáborban találkoztam.

– Mennyire van képben az Európa-bajnoki selejtezővel kapcsolatban?

– Tudom, hogy Izlandtól és Olaszországtól kikaptunk, így a következő „ablakban”, novemberben nyerni kell legalább egy meccset a törökök elleni kettőből.

– Hogyan értékelné első valenciai évadát?

– Sokszor voltunk fent és lent, igazi hullámvasút volt a teljesítményünk. Akadt néhány jó sorozatunk, de a végére kicsit szétestünk, nem bírtuk a kettős terhelést, amit az Euroliga és az ACB-liga megkövetel. A spanyol playoffban a döntőbe is bejuthattunk volna, ám a rájátszásban nagyszerűen teljesítő, azóta már finalista Murcia kiejtett minket a negyeddöntőben.

– Minnesotában, Lakeville-ben született és ott is járt középiskolába – mit érdemes tudni az otthonáról?

– Szép város Lakeville, jó volt ott felnőni, nívós iskolái vannak, és egyértelműen kosárlabda-központú a város.

– Igaz, hogy focikapus volt?

– Igen, és bármilyen hihetetlen, jól védtem! Főleg ahhoz képest, amilyen magas voltam. De mellette baseballoztam és kosaraztam is 16 éves koromig, utóbbiban voltam a legtehetségesebb, ezért választottam végül ezt a sportágat.

– Két éve szerepelt az NBA nyári ligájában is – vannak tervei az észak-amerikai profi bajnoksággal kapcsolatban?

– Természetesen, hiszen az NBA a világ legjobb és legerősebb bajnoksága. Ugyanakkor nem görcsölök rá, hogy mindenáron be kell kerülnöm, mert nem kell ott játszani ahhoz, hogy valaki szép és eredményes karriert fusson be.

– Székesfehérváron marad az edzőtábor végéig?

– Ez a terv, de a feleségem 38 hetes várandós, bármikor elindulhat a szülés Valenciában, ha úgy alakul, azonnal visszautazom.