Osztálykülönbség: a PSG négy gólt vágva ütötte ki a Real Madridot a klub-vb elődöntőjében!

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

ELŐDÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–REAL MADRID (spanyol) 4–0 (3–0)

East Rutherford, MetLife Stadion, 77 542 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes (Li Kang In, 80.) – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 66.) – D. Doué (Mayulu, 66.), O. Dembélé (G. Ramos, 59.), Kvarachelia (Barcola, 59.). Vezetőedző: Luis Enrique

REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio (Éder Militao, 64.), Rüdiger, Fran García – Güler (Lucas Vázquez, 83.), Tchouaméni, Jude Bellingham (Modric, 64.) – K. Mbappé, Gonzalo García (Carvajal, 71.), Vinícius Júnior (Brahim Díaz, 64.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Fabián Ruiz (6., 24.), O. Dembélé (9.), G. Ramos (87.)

A párizsiak hamar eldöntötték a mérkőzést (Fotó: Getty Images)

Sok vízt lefolyt a Dunán 2022 óta, amikor legutóbb találkozott egymással a két csapat. Akkor a Real Madrid az idegenbeli 1–0-s vereség után otthon 3–1-re nyert, majd meg is nyerte a Bajnokok Ligáját. Azóta a PSG felért a csúcsra, BL-címvédőként szerepel a klubvilágbajnokságon, miközben a királyi gárda ebben az idényben nagy trófea nélkül maradt, s Xabi Alonso közelmúltbeli kinevezése óta a csapatépítés van a középpontban.

A szerdai elődöntőben a 43 éves szakember dolgát nemcsak a tízperces csúszás nehezítette – közlekedési dugó alakult ki a stadion környékén, a blancók busza is késve gurult be –, hanem az is, hogy Dean Huijsen eltiltás miatt nem léphetett pályára. Emiatt a Raúl Asencio, Antonio Rüdiger belsővédő-páros kapott lehetőséget, akik nem életük mérkőzését játszották. Ez már az első tíz percben kiderült, ugyanis egymás után jöttek a párizsi helyzetek, Fabián Ruiz és Nuno Mendes lövését is védenie kellett Thibaut Courtois-nak. Egy perccel később már a belga kapus sem segíthetett, miután Asencio a tizenhatoson belül eladta a labdát, Ousmane Dembélé lekészített, Fabián Ruiz pedig az üres kapuba lőtt.

Aztán Rüdiger vétett hajmeresztő hibát, lyukat rúgott, Dembélé elcsente a labdát, majd ziccerben kilőtte a jobb alsót. A félidő közepén a harmadik gólját is megszerezte a Paris Saint-Germain, egy kontra végén Fabián Ruiz lőtt a kapu bal oldalába. Teljesen padlón volt a spanyol együttes, amely az első játékrészben abszolút veszélytelen volt az ellenfél kapujára, és még örülhetett, hogy nem kapott újabb gólt. Hvicsa Kvaracheliának volt esélye betalálni a 40. percben, ám nem találta el a kaput, majd még Nuno Mendes próbálkozását hárította Courtois.

Luka Modric (középen) vereséggel búcsúzott a Real Madridtól (Fotó: Getty Images)

A fordulás után már jobban nézett ki a Real Madrid, fölénybe is tudott kerülni, viszont helyzetekben továbbra sem bővelkedett. Izgalmasabb esemény volt, amikor Luka Modric és Lucas Vázquez beállt, hogy pályára lépjen utolsó meccsén Real-játékosként, illetve hogy visszatért térdszalagszakadása után Dani Carvajal. Helyzet aztán Éder Militao előtt adódott, aki fejelt és lőtt is – beszédes, hogy egy védőnek kellett megdolgoztatnia Gianluigi Donnarummát, de hát Vinícius Júnior és Kylian Mbappé is súlytalan volt az egész mérkőzésen.

A szépítés helyett még egy PSG-gólt jegyezhettünk fel, az újabb kontránál a spanyol védelem ismét nem állt a helyzet magaslatán, Goncalo Ramos így nyolc méterről bevette a kaput. A párizsiak tehát ismét 4–0-ra ütötték ki madridi ellenfelüket, mivel a csoportkörben az Atléticót intézték el, ezúttal pedig a királyi gárda volt az áldozat.

A PSG vasárnap felülhet a klub-vb trónjára is, a Konferencialiga-győztes Chelsea állíthatja majd meg 21 órától a BL-címvédőt.

DÖNTŐ

Július 13., vasárnap

21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

PERCRŐL PERCRE