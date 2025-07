Capellót meglepte, hogy a Juventus nem ismerte fel a Huijsenben rejlő tehetséget

„Meglepett, hogy a Juventus nem ismerte fel a srácban rejlő nyilvánvaló potenciált – kezdte a La Gazzetta dello Sportnak adott elemzését Fabio Capello, aki korábban edzőként a Real Madridot és a Juventust is irányította. – Nem lehetett elvárni Huijsentől, hogy hirtelen legyen jó játékos, de ha húszévesen már a Real Madridban játszik, akkor a Juvéban még jobban megállná a helyét.”

Mint ismert, Huijsen előbb a Juventus korosztályos csapataiban szerepelt, majd felkerült a felnőttcsapathoz, ám később kölcsönadták a Romának, aztán pedig a Bournemouth vásárolta meg a játékjogát. A nyáron szerződtette a Real Madrid, amelynek színeiben eddig fiatal korát meghazudtoló érettséggel játszik a klubvilágbajnokságon.

Capello nemcsak Huijsenről, hanem Kenan Yildizről is elmondta a véleményét a kedd esti Real Madrid–Juventus klubvilágbajnoki nyolcaddöntő előtt: „Yildiz birtokában van a bajnokok kvalitásának és alázatának. Real Madrid-szintű tehetség. A Juventusnak igaza volt abban, hogy megtartotta.”

A 79 éves olasz edzőlegenda a Real Madrid bivalyerősnek tűnő támadóalakzatáról is elmondta a véleményét: „Vinícius, Mbappé és Bellingham is három potenciális aranylabdás. Sokan mondták azt, hogy Ancelotti kizárólag az egyéni tehetségekre támaszkodott, valójában azonban csak ki tudta használni a játékosai tehetségét. Most majd meglátjuk, hogyan teljesít Xabi Alonso; minden bizonnyal megvan a személyisége ahhoz, hogy sikeres legyen Madridban” – fogalmazott.