A BL-győztes Magdeburg legyőzésével döntőt játszhat a Veszprém a klub-vb-n!

Most kezdődött a neheze a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata számára az egyiptomi klubvilágbajnokságon, az elődöntőben ugyanis a Bajnokok Ligája-győztes német Magdeburggal csapott össze, amely egyébként egyetlen góllal kiejtette az előző BL-negyeddöntőben.

Xavier Pascual címvédő együttese simán megnyerte a B-csoportot, miután simán elpáholta mindkét ellenfelét, előbb az ausztrál Sydney University HC (15–51), majd az egyiptomi Al-Ahli gárdáját (31–22), a Magdeburg pedig az amerikai California Eagles (50–20) és az arab emírségekbeli Al-Sardzsa (36–26) együttesein lépett át magabiztosan.

A Magdeburg már jó ideje remek formában van, április óta nem kapott ki, azaz harminc veretlen mérkőzés áll mögötte, ráadásul az előző idényhez képest az is változás, hogy nincsen sérült, minden játékos Bennet Wiegert edző rendelkezésére áll. Az Építőkben viszont már nincs ott Ludovic Fabregas, aki a klub-vb tavalyi döntőjében 9 gólt dobott a Magdeburgnak, és bár voltak a jelenlegi gárdának is szép meccsei, az új keret azért még nem játszik elég meggyőzően.

És ha még valami a németek mellett szólhatott, hogy a játékoskerete a Veszprémével ellentétben nem nagyon változott a nyáron, csak hárman távoztak (a két balátlövő Antonio Seradilla és Michael Damgaard, valamint a jobbszélső Isak Persson), és ugyanannyi érkezett (a kapus Matej Mandic, a balátlövő Elvar Örn Jónsson és a balszélső Sebastian Barthold). Az esélyek persze mindkét oldalon megvoltak, de tény, a magyar bajnok számára ez a csata volt az első igazi erőfelmérő.

A Veszprém meccskeretéből kisebb sérülés miatt hiányzott a balátlövő Ahmed Hesam, a helyén Ali Zein kezdett, d nemcsak védekezésben, hanem támadásban is fent maradt. Az első tíz percben azonban csak egyetlen gólt szerzett a bakonyi gárda, a védekezés azonban a helyén volt, Rodrigo Corrales is elkapta a fonalat, így az ellenfél nem tudott elszakadni.

A küzdelmet jól jelzi, hogy az első félidőben összesen húsz gól esett, mindkét gárda ötven százalék körüli hatékonysággal lőtt, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy a védelem mindkét oldalon jól működött, és a csapatok leginkább felállt fal ellen támadtak. A Veszprém jobbszárnya nem igazán működött jól, Nedim Remili és Gasper Marguc sem találtak be a szünetig, valamennyi kísérletük kimaradt.

A Veszprém nagyobb fordulatszámon kezdte a második játékrészt, tíz perc alatt felhozta magát döntetlenre, sőt, az egyre jobban játszó Ali Zein találatával át is vette a vezetést.

Az Építők a végjátékban nagyon szépen tartotta két-háromgólos előnyét, Corralesben az utolsó percekben szinte minden elakadt, és mikor egy perccel a vége előtt Hugo Descat értékesítette a Veszprém első hetesét, eldőlt. A magyar csapat 23–20-ra nyert, és hogy a hazai pálya mennyit számít, mutatja, higy a 23 találatból 14-et a Veszprém egyiptomi játékosai szereztek (Ahmed Adel 5, Ali Zein 5, Jehja el-Dera 4,), így bejutott a klubvilágbajnokség csütörtöki döntőjébe, ahol az Al-Ahli vagy a Barca ellen lesz alkalma megvédeni a címét. 23–20

FÉRFI KÉZILABDA KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

ONE VESZPRÉM–SC MAGDEBURG (német) 23–20 (9–11)

Később

19.00: Al-Ahli SC (egyiptomi)–Barca (spanyol)

A csütörtöki program

16.15: a 3. helyért

19.00: döntő