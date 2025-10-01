Nemzeti Sportrádió

Vay Ádám távozott a HK Poprad jégkorongcsapatától

2025.10.01. 15:31
Vay Ádám már nem a poprádiak játékosa (Fotó: Árvai Károly)
A válogatott jégkorongkapus, Vay Ádám távozott a szlovák élvonalbeli HK Poprad jégkorongcsapatától.

Távozott a szlovák első osztályban játszó HK Poprad jégkorongcsapatától, Vay Ádám. A klub honlapjának szerdai tájékoztatása szerint „a csapat idei gyenge eredményei után megtörténtek az első változtatások” – ennek tudható be a magyar válogatott kapus elengedése is.

Vay a harmadik szezonját kezdte a HK Popradnál, a 2025/26-os mérlege egy győzelem, négy vereség, meccsenként 4.25 kapott gól és 89.1 százalékos védési hatékonyság volt. Első poprádi idényében 92.9, a másodikban 92.7 hatékonysággal védett a szlovák Extraliga alapszakaszában.

„Megpróbálunk némi lendületet és változást hozni az öltözőben, mivel nem vagyunk elégedettek a csapat játékával és eredményeivel. Nagy erőkkel dolgozunk a távozók pótlásán” – nyilatkozta Július Koval sportigazgató.

Vay korábban volt a Fehérvár AV19, a Debrecen és a DVTK Jegesmedvék játékosa is, de megfordult Kassán, Besztercebányán, Nagyszombaton, illetve az Egyesült Államokban, Svédországban és Olaszországban is.

 

