Fradi elleni gól? Aljosa Matko, az utolsó lila mohikán



– Élete első magyarországi derbijén tavaly októberben betalált a Fradi kapujába. Újra erre készül?

– Minden meccsen szeretnék gólt szerezni, de tudom, hogy Újpest-mezben betalálni a Ferencvárosnak egészen más jelentőséggel bír – ismerte el a lila-fehérek 26 éves szlovén támadója. – Ez a legnagyobb meccs Magyarországon. Egyszer már eredményes voltam a derbin, azon leszek, hogy újra sikerüljön.

– Az Újpest azonban tizenegy éve nem képes megverni a Ferencvárost, egész pontosan harmincegy bajnoki telt el lila-fehér győzelem nélkül. Pluszmotiváció, hogy véget vessenek ennek a borzalmas szériának?

– A felkészülésünket nem befolyásolta. Ezúttal is három pontért játszunk, ugyanúgy megyünk neki a meccsnek, mint legutóbb a Vasas elleni rangadónak. Igyekszünk majd alkalmazkodni az ellenfél játékához, és a kínálkozó alkalmakra lecsapni, gólokat szerezni. A Ferencváros elleni összecsapás önmagában különleges, nem kell pluszmotivációt keresni. Gondolom, telt ház lesz, kiváló hangulat, ezekért a meccsekért érdemes futballozni.

– Idén hat meccsen szerzett három gólt, adott három gólpasszt, ez azért nem rossz…

– A legfontosabb, hogy a csapat teljesítménye legyen rendben, csak azután jöhetnek a góljaim és a gólpasszaim, persze örülök, hogy néhánnyal sikerült már szolgálnom. Hasonlóképp szeretném folytatni.

– Még különlegesebbé teszi a teljesítményt, hogy csak a meccsek felén kezdett.

Profik vagyunk, akárhány percet kapunk, mindig száz százalékot kell nyújtanunk. Ha a mester úgy dönt, nincs helyem a kezdő tizenegyben, a kispadról beszállva igyekszem segíteni a csapatot.

– Ettől még dühös, amikor nem kezdhet?

– Nem biztos, hogy ez rá a jó szó, de az biztos, hogy nem örülök neki. A kispadról is a maximumot kell azonban adnom, mindenkinek megmutatni, érdemes velem kezdőként számolni. Egyrészt azért kell olyankor is keményen edzeni, a lehető legkeményebben, hogy jelezd, a csapatban a helyed, másrészt, hogy a riválisodat még jobb teljesítményre ösztönözd, abból tud profitálni a csapat, és hát mégiscsak ez a legfontosabb.

– Addig jó, míg bosszantja egy játékost, ha csak csere, nem?

– Persze. A lényeg, hogy higgy magadban és tudatosítsd, hogy a pályán lenne a helyed, még ha nyilvánvaló is, egyszerre csak tizenegyen lehetünk ott. Előfordul, hogy taktikai megfontolásból kerülsz a padra, máskor szimplán csak úgy érzi az edző, nem vagy jó passzban, a riválisod jobb formát mutat.

– A Celjében minden második meccsén betalált vagy gólpasszt adott. Egy támadójátékosnak el kell fogadnia, hogy leginkább aszerint mérik, szerez-e gólt vagy sikerül előkészítenie?

– Persze, ez a dolgunk. Én minden meccsen eredményes akarok lenni, és a szurkoló sokszor csak ez alapján ítél, az edző azért másra is figyel, hogy mit csinálsz labda nélkül, megfelelő-e a védőmunkád. Ha azzal tudok segíteni, az is örömteli, a lényeg, hogy a csapat hasznára legyek. Sokszor megyek vissza segíteni a hátvédeknek, együtt támadunk, együtt védekezünk. Ha csak védekeznénk, legfeljebb egy pontunk lenne, ezért aztán nekünk elöl eredményesnek kell lennünk, de megvan a támadóinkban a minőség.

– Az, hogy valaki érzi a kaput és sok gólt szerez, inkább veleszületett képesség vagy gyakorlás kérdése?

– Mindkettő. Jellemzően nem én vagyok a legtechnikásabb, vagy a legjobban cselező játékos a pályán, azt viszont érzem, mikor kell a területbe beindulni, hogy kell helyezkedni, hova jöhet, hova pattanhat a labda, ez a képességem az egyik legfőbb erényem. Ettől még gyakorlom a befejezéseket, és ha nem érzem magam nagyon fáradtnak, kinn maradok az edzés után is, és különböző szögekből kapura lövök. Abból is lehet tanulni, ha nézed, a legnagyobbak hogyan oldják meg a kapu előtti szituációkat. Azért játszanak azon a szinten, mert ők a legjobbak, érdemes tanulmányozni őket. Az ellenfeleket ugyancsak sokat elemezzük, megvizsgáljuk, a védelmüknek vagy a kapusuknak mi a gyenge pontja, amit aztán igyekszünk kihasználni.

– Az elmúlt szezon társgólkirályi címe értékét növeli, hogy szélsőként érte el?

– Igen, bár azért csatárt is játszottam olykor, de valóban, a szélről nehezebb gólt szerezni. Persze mindig támadójátékos voltam, szóval mindkét poszton otthonosan mozgok.

– Az Újpest teljesítménye ingadozó, ugyanakkor tény, veszni látszó mérkőzéseket is képes a maga javára fordítani.

– Minden meccs nehéz, szoros a mezőny, bár szerintem többnyire jobban futballozunk ellenfelünknél. A mentalitásunkat mutatja, hogy hátrányból is vissza tudunk kapaszkodni. Pontosan akkor derül ki, mennyire van egyben egy csapat, ha épp nem megy a játék. Nekünk sikerült már néhányszor fordítani, ez is azt mutatja, hogy egységesek vagyunk. Ez persze az önbizalmunk miatt is fontos, ha vereségre állsz, és tíz perc alatt fordítasz, az magabiztosabbá tesz.

– Dacára a kudarcélményeknek, a Ferencvároshoz is kellő magabiztossággal utaznak el?

– Igen. Én mindig önbizalommal telve futballozom, és szerintem a csapat is.

– Csak éppen az utolsó két Fradi elleni meccs összesített eredménye nulla nyolc…

– Nyilván nem könnyű megemészteni, de minden vereséget nehezen visel az ember. Azt viszont megmutattuk már idén néhányszor, álljon bárhogy a meccs, mi küzdünk az utolsó pillanatig mindent beleadva.