Fradi elleni gól? Aljosa Matko, az utolsó lila mohikán
– Élete első magyarországi derbijén tavaly októberben betalált a Fradi kapujába. Újra erre készül?
– Minden meccsen szeretnék gólt szerezni, de tudom, hogy Újpest-mezben betalálni a Ferencvárosnak egészen más jelentőséggel bír – ismerte el a lila-fehérek 26 éves szlovén támadója. – Ez a legnagyobb meccs Magyarországon. Egyszer már eredményes voltam a derbin, azon leszek, hogy újra sikerüljön.
– Az Újpest azonban tizenegy éve nem képes megverni a Ferencvárost, egész pontosan harmincegy bajnoki telt el lila-fehér győzelem nélkül. Pluszmotiváció, hogy véget vessenek ennek a borzalmas szériának?
– A felkészülésünket nem befolyásolta. Ezúttal is három pontért játszunk, ugyanúgy megyünk neki a meccsnek, mint legutóbb a Vasas elleni rangadónak. Igyekszünk majd alkalmazkodni az ellenfél játékához, és a kínálkozó alkalmakra lecsapni, gólokat szerezni. A Ferencváros elleni összecsapás önmagában különleges, nem kell pluszmotivációt keresni. Gondolom, telt ház lesz, kiváló hangulat, ezekért a meccsekért érdemes futballozni.
– Idén hat meccsen szerzett három gólt, adott három gólpasszt, ez azért nem rossz…
– A legfontosabb, hogy a csapat teljesítménye legyen rendben, csak azután jöhetnek a góljaim és a gólpasszaim, persze örülök, hogy néhánnyal sikerült már szolgálnom. Hasonlóképp szeretném folytatni.
– Még különlegesebbé teszi a teljesítményt, hogy csak a meccsek felén kezdett.
Profik vagyunk, akárhány percet kapunk, mindig száz százalékot kell nyújtanunk. Ha a mester úgy dönt, nincs helyem a kezdő tizenegyben, a kispadról beszállva igyekszem segíteni a csapatot.
– Ettől még dühös, amikor nem kezdhet?
– Nem biztos, hogy ez rá a jó szó, de az biztos, hogy nem örülök neki. A kispadról is a maximumot kell azonban adnom, mindenkinek megmutatni, érdemes velem kezdőként számolni. Egyrészt azért kell olyankor is keményen edzeni, a lehető legkeményebben, hogy jelezd, a csapatban a helyed, másrészt, hogy a riválisodat még jobb teljesítményre ösztönözd, abból tud profitálni a csapat, és hát mégiscsak ez a legfontosabb.
– Addig jó, míg bosszantja egy játékost, ha csak csere, nem?
– Persze. A lényeg, hogy higgy magadban és tudatosítsd, hogy a pályán lenne a helyed, még ha nyilvánvaló is, egyszerre csak tizenegyen lehetünk ott. Előfordul, hogy taktikai megfontolásból kerülsz a padra, máskor szimplán csak úgy érzi az edző, nem vagy jó passzban, a riválisod jobb formát mutat.
– A Celjében minden második meccsén betalált vagy gólpasszt adott. Egy támadójátékosnak el kell fogadnia, hogy leginkább aszerint mérik, szerez-e gólt vagy sikerül előkészítenie?
– Persze, ez a dolgunk. Én minden meccsen eredményes akarok lenni, és a szurkoló sokszor csak ez alapján ítél, az edző azért másra is figyel, hogy mit csinálsz labda nélkül, megfelelő-e a védőmunkád. Ha azzal tudok segíteni, az is örömteli, a lényeg, hogy a csapat hasznára legyek. Sokszor megyek vissza segíteni a hátvédeknek, együtt támadunk, együtt védekezünk. Ha csak védekeznénk, legfeljebb egy pontunk lenne, ezért aztán nekünk elöl eredményesnek kell lennünk, de megvan a támadóinkban a minőség.
– Az, hogy valaki érzi a kaput és sok gólt szerez, inkább veleszületett képesség vagy gyakorlás kérdése?
– Mindkettő. Jellemzően nem én vagyok a legtechnikásabb, vagy a legjobban cselező játékos a pályán, azt viszont érzem, mikor kell a területbe beindulni, hogy kell helyezkedni, hova jöhet, hova pattanhat a labda, ez a képességem az egyik legfőbb erényem. Ettől még gyakorlom a befejezéseket, és ha nem érzem magam nagyon fáradtnak, kinn maradok az edzés után is, és különböző szögekből kapura lövök. Abból is lehet tanulni, ha nézed, a legnagyobbak hogyan oldják meg a kapu előtti szituációkat. Azért játszanak azon a szinten, mert ők a legjobbak, érdemes tanulmányozni őket. Az ellenfeleket ugyancsak sokat elemezzük, megvizsgáljuk, a védelmüknek vagy a kapusuknak mi a gyenge pontja, amit aztán igyekszünk kihasználni.
– Az elmúlt szezon társgólkirályi címe értékét növeli, hogy szélsőként érte el?
– Igen, bár azért csatárt is játszottam olykor, de valóban, a szélről nehezebb gólt szerezni. Persze mindig támadójátékos voltam, szóval mindkét poszton otthonosan mozgok.
– Az Újpest teljesítménye ingadozó, ugyanakkor tény, veszni látszó mérkőzéseket is képes a maga javára fordítani.
– Minden meccs nehéz, szoros a mezőny, bár szerintem többnyire jobban futballozunk ellenfelünknél. A mentalitásunkat mutatja, hogy hátrányból is vissza tudunk kapaszkodni. Pontosan akkor derül ki, mennyire van egyben egy csapat, ha épp nem megy a játék. Nekünk sikerült már néhányszor fordítani, ez is azt mutatja, hogy egységesek vagyunk. Ez persze az önbizalmunk miatt is fontos, ha vereségre állsz, és tíz perc alatt fordítasz, az magabiztosabbá tesz.
– Dacára a kudarcélményeknek, a Ferencvároshoz is kellő magabiztossággal utaznak el?
– Igen. Én mindig önbizalommal telve futballozom, és szerintem a csapat is.
– Csak éppen az utolsó két Fradi elleni meccs összesített eredménye nulla nyolc…
– Nyilván nem könnyű megemészteni, de minden vereséget nehezen visel az ember. Azt viszont megmutattuk már idén néhányszor, álljon bárhogy a meccs, mi küzdünk az utolsó pillanatig mindent beleadva.
7. FORDULÓ
Szeptember 4., péntek
Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–2
Szeptember 5., szombat
MTK Budapest–Kisvárda Master Good 1–2
Paksi FC–Debreceni VSC 2–4
Szeptember 6., vasárnap
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!