Nemzeti Sportrádió

La Liga: a Barca Yamal és Raphinha vezérletével fordított, újabb gólok a 2. félidőben

2026.08.31. 22:57
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Lamine Yamal góljával fordított a Barca a Rayo ellen, ez volt a klasszis 50. találata tétmeccsen a katalánoknál (Fotó: AFP)
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FC Barcelona Rayo Vallecano La Liga
A spanyol La Liga 3. fordulójának késő esti meccsén az első két meccsét kapott gól nélkül megnyerő Barcelona az eddig egy pontot szerző Rayo Vallecanót fogadja.

 

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Barcelona–Rayo Vallecano 4–2 – ÉLŐ
Barcelona, Camp Nou. V: Maeso
Barcelona: J. García – Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart – Pedri, Bernal (Rodri, 64.) – Yamal, Olmo (Fermín López, 64.), Gordon – Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick. 
Rayo Vallecano: Cardenas – Balliu, Lejeune, Ciss, Vertrouwd (Pedrosa, 32.) – Bouare, Valentin, U. López – Frutos, Camello, A. García. Vezetőedző: Benat San Jose
G.: Raphinha (19., 71.), Yamal (21.), Lejeune (51. – öngól), ill. Camello (12., 59.)

 

 

FC Barcelona Rayo Vallecano La Liga
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