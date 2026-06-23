Pogacar és Vingegaard is nagyszerű formában a Tour de France előtt

Öt évvel ezelőtt láthattuk először a Tour de France-on egymás ellen csatázni az azóta korszakos zsenivé váló Tadej Pogacart és Jonas Vingegaard-t. 2021-ben még a szlovén kerékpáros győzött, az azt követő két alkalommal viszont a dán bringás örülhetett. Vingegaard 2024 áprilisában életveszélyes állapotba került egy bukást követően a Baszk körön, de nyárra felépült. Azóta a Touron mindkétszer Pogacar diadalmaskodott, a Visma versenyzője viszont a Vueltát és a Girót is megnyerte, így egy mutatóban már megelőzte szlovén ellenfelét – hamarabb triumfált mindhárom körversenyen összetettben.

Az idei Touron viszont Pogacar írhat történelmet: ha ő ünnepelhet sárga trikóban Párizsban, olyan klasszisokhoz csatlakozik, mint a szintén ötszörös TdF-győztes Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Induráin.

Azt egyelőre nem tudhatjuk, mi történik majd július 4. és 26. között 21 szakaszon át kezdetben Spanyolországban (merthogy Barcelonában rajtol a Tour), majd Franciaországban, az viszont biztos, hogy mindkét klasszis nagyszerű formában teker idén.

POGACAR: SZINTE TÖKÉLETES

Az UAE szlovén kerékpárosának valódi ereje a sokoldalúsága: ugyanúgy képes remekelni egynapos klasszikuson, több szakaszból álló mezőnyversenyen, időfutamon és háromhetesen is, sőt láttuk már sprintet is nyerni… Tavasszal öt egynaposon vett részt, ebből négyet első helyen zárt, az észak poklaként emlegetett kockaköves Párizs–Roubaix-n az utolsó méterekig nyílt csatát vívott Wout van Aerttal, ám a belga erősebbnek bizonyult. Májusban és júniusban Svájcban indult két többnaposon, a Romandiai körverseny hat etapjából négyet nyert meg, a múlt héten a Svájci körön ötből hármat, összetettben 6:32 percet vert a második helyezett Richard Carapazra.

„Rendkívül kemény szakasszal ért véget a Svájci kör – idézi csapata honlapja Pogacart. – A nagyon nehéz pályán kiváló munkát végeztünk a csapattal, ráadásul hatalmas hőségben tekertünk. Örülök a győzelemnek, most hazamehetek a páromhoz, Urskához. A záró emelkedő is jól ment, ilyesmi hőség várható a Touron is, így tesztelhettem a lábamat, a szívemet és a tüdőmet is. Némi pihenést követően speciális edzéseket végzek, utána irány Barcelona.”

VINGEGAARD: A LEGALÁZATOSABB

A szinte csak többnaposokon induló Vingegaard tavaly egyszer sem hozta zavarba Pogacart a Touron, mondhatni, biztosan őrizte a második helyét. Azóta viszont a Vueltát és a Girót is megnyerte a kilenc éve még halfeldolgozó üzemben melózó dán kerékpáros. Aki egyébként elismeri riválisa nagyságát, a tavalyi Vuelta alatt egy videóban például minden idők legjobbjának nevezte Pogacart. A méltatásból azért a Visma versenyzőjének is kijutott, a Giro-sikerét követően ugyanis csapata készített egy dokumentumfilmet, amelyben megszólalt a Cápa, Vincenzo Nibali is.

„A legalázatosabb versenyző, akit valaha láttam. Keveset beszél, de nagyszerű dolgokat vitt véghez” – fogalmazott a 2022-ben visszavonult olasz, aki szintén megnyerte mindegyik háromhetest. Nibalihoz hasonlóan a spanyol Alberto Contadornak is van rózsaszín, sárga és piros trikója, szerinte Vingegaard tudja, mikor kell cselekednie, és ismeri azokat az apróságokat, amelyekre naponta oda kell figyelni: „Ezt rendkívül nagyra becsülöm benne.”

SOK MÚLHAT A SEGÍTŐKÖN

Vingegaard és Pogacar is gyakran köszöni meg csapattársai segítségét, pontosan tudják, mennyi múlik manapság a közös munkán és a társak támogatásán. Habár a Tour-összeállításokat egyelőre nem jelentették be hivatalosan, az biztos, hogy a Visma és az UAE is nagyon erős sorral indul. Pogacaron kívül a mexikói Kisbika, Isaac del Toro, a belga Tim Wellens és Florian Vermeersch mellett az amerikai Brandon McNulty is tagja lehet a nyolctagú keretnek. Vingegaard viszont egy fontos támogatót elveszített: Wout van Aert könyöksérülés miatt kihagyja a Francia körversenyt.

TADEJ POGACAR EDDIGI EREDMÉNYEI 2026-BAN

Március: Strade Bianche, 1. hely. Milano–Sanremo, 1. Április: Flandriai körverseny, 1., Párizs–Roubaix, 2., Liege–Bastogne–Liege, 1. Május: Romandiai körverseny, 1. (4 szakaszgyőzelem). Június: Svájci körverseny, 1. (3 szakaszgyőzelem). Összesen: 16 versenynap, 2782 kilométer

JONAS VINGEGAARD EDDIGI EREDMÉNYEI 2026-BAN

Március: Párizs–Nizza, 1. hely (2 szakaszgyőzelem), Katalán körverseny, 1. (2 szakaszgyőzelem). Május: Giro d’Italia, 1. (5 szakaszgyőzelem). Összesen: 36 versenynap, 5662 km