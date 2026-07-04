Gasly rajtbüntetést kapott – változott a Brit Nagydíj rajtsorrendje

A 12. rajtkockát megszerző Pierre Gaslynak a Brit Nagydíj időmérője után volt jelenése a sportfelügyelőknél, miután az első szakaszban a gyanú szerint szükségtelenül feltartotta Lance Strollt. A meghallgatása után az ítélethozók bűnösnek találták az Alpine francia versenyzőjét, és három rajthelyes büntetésben részesítették. Az indoklás szerint a pilóta rendelkezett a kellő információkkal, hogy elkerülje az incidenst.

Gasly a döntés értelmében a 15. pozícióba szorult vissza, Nico Hülkenberg a 12., Oliver Bearman a 13., míg Carlos Sainz Jr. a 14. helyre lépett előre.