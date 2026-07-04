Nemzeti Sportrádió

Gasly rajtbüntetést kapott – változott a Brit Nagydíj rajtsorrendje

H. L.H. L.
2026.07.04. 21:38
Gasly elvesztette a 12. rajthelyet (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Formula–1 Pierre Gasly Alpine időmérő FIA Brit Nagydíj
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) három rajthelyes büntetést adott Pierre Gaslynak a Formula–1-es Brit Nagydíj időmérője után. Az Alpine francia pilótája Lance Strollt tartotta fel.

A 12. rajtkockát megszerző Pierre Gaslynak a Brit Nagydíj időmérője után volt jelenése a sportfelügyelőknél, miután az első szakaszban a gyanú szerint szükségtelenül feltartotta Lance Strollt. A meghallgatása után az ítélethozók bűnösnek találták az Alpine francia versenyzőjét, és három rajthelyes büntetésben részesítették. Az indoklás szerint a pilóta rendelkezett a kellő információkkal, hogy elkerülje az incidenst. 

Gasly a döntés értelmében a 15. pozícióba szorult vissza, Nico Hülkenberg a 12., Oliver Bearman a 13., míg Carlos Sainz Jr. a 14. helyre lépett előre. 

F1
3 órája

Leclerc és Hamilton levadászná Antonellit a silverstone-i versenyen

A pole pozícióból rajtoló olasz tudja, hogy nehéz futam várhat rá, hiszen a két Ferrari össze fog dolgozni ellene.

 

BRIT NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:28.111átlag: 240.6916 km/ó
  2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:28.2860.175 mp h.
  3.Lewis HamiltonbritFerrari1:28.4580.347
  4.George RussellbritMercedes1:28.4810.370
  5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:28.7460.635
  6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:28.8770.766
  7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:28.8930.782
  8.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:29.0320.921
  9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:29.3051.194
10.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:29.7161.605
11.Gabriel BortoletobrazilAudi1:29.4610.968
12.Nico HülkenbergnémetAudi1:30.0761.583
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:30.5012.008
14.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:30.6232.130
15.Pierre Gasly*franciaAlpine-Mercedes1:30.0631.570
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:30.6381.362
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:30.6801.404
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:31.2271.951
19.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:31.3212.045
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:31.9402.664
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:32.8633.587
22.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:32.8883.612
*: 3 rajthelyes büntetés feltartás miatt. 

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
Időmérő1. Antonelli 1:28.111
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00


 

F1 Formula–1 Pierre Gasly Alpine időmérő FIA Brit Nagydíj
Legfrissebb hírek

„Egész nap úgy éreztem, hogy hátrányból próbálok felzárkózni” – Russellt rejtélyes gond hátráltatja

F1
1 órája

Leclerc és Hamilton levadászná Antonellit a silverstone-i versenyen

F1
3 órája

Antonelli megszerezte a pole pozíciót a két Ferrari előtt a silverstone-i időmérőn

F1
5 órája

Antonelli aratott győzelmet Hamilton és Norris előtt a silverstone-i sprintversenyen

F1
9 órája

Hamiltont és a riválisokat is meglepte a Ferrari erős tempója Silverstone-ban

F1
Tegnap, 20:50

Hamilton pole pozícióba repítette a Ferrarit! Russell ötödik a silverstone-i sprintidőmérőn

F1
Tegnap, 18:15

Hamilton nyitott az élen hazai pályán; Antonelli egyelőre Russell előtt Silverstone-ban

F1
Tegnap, 14:35

„Kétszer akkora is lehet a hátrányunk” – Hamilton nehéz hétvégére számít

F1
2026.07.02. 20:43
Ezek is érdekelhetik