Gasly rajtbüntetést kapott – változott a Brit Nagydíj rajtsorrendje
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) három rajthelyes büntetést adott Pierre Gaslynak a Formula–1-es Brit Nagydíj időmérője után. Az Alpine francia pilótája Lance Strollt tartotta fel.
A 12. rajtkockát megszerző Pierre Gaslynak a Brit Nagydíj időmérője után volt jelenése a sportfelügyelőknél, miután az első szakaszban a gyanú szerint szükségtelenül feltartotta Lance Strollt. A meghallgatása után az ítélethozók bűnösnek találták az Alpine francia versenyzőjét, és három rajthelyes büntetésben részesítették. Az indoklás szerint a pilóta rendelkezett a kellő információkkal, hogy elkerülje az incidenst.
Gasly a döntés értelmében a 15. pozícióba szorult vissza, Nico Hülkenberg a 12., Oliver Bearman a 13., míg Carlos Sainz Jr. a 14. helyre lépett előre.
BRIT NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:28.111
|átlag: 240.6916 km/ó
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:28.286
|0.175 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:28.458
|0.347
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:28.481
|0.370
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:28.746
|0.635
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:28.877
|0.766
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:28.893
|0.782
|8.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:29.032
|0.921
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:29.305
|1.194
|10.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:29.716
|1.605
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:29.461
|0.968
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:30.076
|1.583
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:30.501
|2.008
|14.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:30.623
|2.130
|15.
|Pierre Gasly*
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:30.063
|1.570
|16.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:30.638
|1.362
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:30.680
|1.404
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:31.227
|1.951
|19.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:31.321
|2.045
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:31.940
|2.664
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:32.863
|3.587
|22.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:32.888
|3.612
|*: 3 rajthelyes büntetés feltartás miatt.
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Hamilton 1:29.260
|Sprintidőmérő
|1. Hamilton 1:28.376
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
|Időmérő
|1. Antonelli 1:28.111
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja
|16.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
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