„Egész nap úgy éreztem, hogy hátrányból próbálok felzárkózni” – Russellt rejtélyes gond hátráltatja

Noha George Russell múlt hétvégén egy körön és versenytávon is legyőzte a csapattársát, Andrea Kimi Antonellit, és hosszú idő után visszatért a dobogó felső fokára, hazai pályán már az első köröktől kezdve egyértelmű hátrányban volt házon belül. A brit a sprintidőmérőn az ötödikként végzett, majd a sprintversenyen egyetlen helyet tudott előrébb lépni, amit a szombati kvalifikáción elért negyedik rajthely követett.

A garázs túlsó oldalán Antonelli eközben a sprintfutamon a második rajtkockából indulva nyert, majd megszerezte a pole pozíciót a vasárnapi versenyre. Russell csalódottan beszélt az újabb vereség után, és rámutatott, egész hétvégén nem volt meg a kellő végsebessége az egyenesekben a márkatársához viszonyítva. „Egész hétvégén rengeteg időt veszítek az egyenesekben. A pénteki sprintidőmérő utolsó szakaszában majdnem három tizedet buktam az egyenesekben. És ha megnézzük a sebességlistát, látszik, hogy az időmérőn a középső szektorban 3 km/ó-val, míg az utolsóban 6 km/ó-val voltam lassabb a csapattársamhoz, és a két McLarenhez viszonyítva.”

„A csapat rendkívül keményen dolgozik, hogy megértse, miért történik ez. Délelőtt azt hittük, megtaláltuk a probléma gyökerét, azt gondoltuk, a fékek enyhén befognak, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogy valóban ez a gond. Mindent nehezebbé tesz, amikor úgy vágsz neki az időmérőnek, hogy tudod, eleve hátrányból indulsz. Olyan, mintha az én autóm nagyobb légellenállással futna. Ha megnézzük a sprintkvalifikáció sebességgörbéjét, illetve a mostani időmérőn a sebességmérő pontoknál elért értékeket, ugyanaz a kép rajzolódik ki.”

„Nem gondolom, hogy megszereztem volna a pole pozíciót, de biztos vagyok benne, hogy pénteken előrébb végeztem volna. Egész nap úgy éreztem, hogy hátrányból próbálok felzárkózni, de vasárnap mindent meg fogok tenni, hogy dobogóra álljak” – zárta a gondolatait az egyéni vb-összetettben 43 pont hátránnyal a második helyet elfoglaló Russell, aki pályafutása során még nem zárt pódiumon hazai közönség előtt.

