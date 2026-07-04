Nemzeti Sportrádió

„Egész nap úgy éreztem, hogy hátrányból próbálok felzárkózni” – Russellt rejtélyes gond hátráltatja

H. L.H. L.
2026.07.04. 22:11
Russell úgy érzi, folyamatos hátrányban van (Fotó: AFP)
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F1 George Russell Formula–1 időmérő Mercedes Brit Nagydíj
A Formula–1-es Mercedes brit versenyzője, George Russell a negyedik rajthelyet szerezte meg hazai versenyhétvégéjén, a Brit Nagydíjon, miközben csapattársa, Andrea Kimi Antonelli pole pozíciót ért el.

Noha George Russell múlt hétvégén egy körön és versenytávon is legyőzte a csapattársát, Andrea Kimi Antonellit, és hosszú idő után visszatért a dobogó felső fokára, hazai pályán már az első köröktől kezdve egyértelmű hátrányban volt házon belül. A brit a sprintidőmérőn az ötödikként végzett, majd a sprintversenyen egyetlen helyet tudott előrébb lépni, amit a szombati kvalifikáción elért negyedik rajthely követett. 

A garázs túlsó oldalán Antonelli eközben a sprintfutamon a második rajtkockából indulva nyert, majd megszerezte a pole pozíciót a vasárnapi versenyre. Russell csalódottan beszélt az újabb vereség után, és rámutatott, egész hétvégén nem volt meg a kellő végsebessége az egyenesekben a márkatársához viszonyítva. „Egész hétvégén rengeteg időt veszítek az egyenesekben. A pénteki sprintidőmérő utolsó szakaszában majdnem három tizedet buktam az egyenesekben. És ha megnézzük a sebességlistát, látszik, hogy az időmérőn a középső szektorban 3 km/ó-val, míg az utolsóban 6 km/ó-val voltam lassabb a csapattársamhoz, és a két McLarenhez viszonyítva.”

„A csapat rendkívül keményen dolgozik, hogy megértse, miért történik ez. Délelőtt azt hittük, megtaláltuk a probléma gyökerét, azt gondoltuk, a fékek enyhén befognak, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogy valóban ez a gond. Mindent nehezebbé tesz, amikor úgy vágsz neki az időmérőnek, hogy tudod, eleve hátrányból indulsz. Olyan, mintha az én autóm nagyobb légellenállással futna. Ha megnézzük a sprintkvalifikáció sebességgörbéjét, illetve a mostani időmérőn a sebességmérő pontoknál elért értékeket, ugyanaz a kép rajzolódik ki.”

„Nem gondolom, hogy megszereztem volna a pole pozíciót, de biztos vagyok benne, hogy pénteken előrébb végeztem volna. Egész nap úgy éreztem, hogy hátrányból próbálok felzárkózni, de vasárnap mindent meg fogok tenni, hogy dobogóra álljak” – zárta a gondolatait az egyéni vb-összetettben 43 pont hátránnyal a második helyet elfoglaló Russell, aki pályafutása során még nem zárt pódiumon hazai közönség előtt. 
 

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BRIT NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:28.111átlag: 240.6916 km/ó
  2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:28.2860.175 mp h.
  3.Lewis HamiltonbritFerrari1:28.4580.347
  4.George RussellbritMercedes1:28.4810.370
  5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:28.7460.635
  6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:28.8770.766
  7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:28.8930.782
  8.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:29.0320.921
  9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:29.3051.194
10.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:29.7161.605
11.Gabriel BortoletobrazilAudi1:29.4610.968
12.Nico HülkenbergnémetAudi1:30.0761.583
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:30.5012.008
14.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:30.6232.130
15.Pierre Gasly*franciaAlpine-Mercedes1:30.0631.570
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:30.6381.362
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:30.6801.404
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:31.2271.951
19.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:31.3212.045
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:31.9402.664
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:32.8633.587
22.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:32.8883.612
*: 3 rajthelyes büntetés feltartás miatt. 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Hadjar1:29.276  1.Antonelli1:28.493
  2.Lawson1:29.300  2.Leclerc1:28.626
  3.Leclerc1:29.534  3.Hamilton1:28.864
  4.Hülkenberg1:29.539  4.Russell1:28.920
  5.Verstappen1:29.549  5.Hadjar1:29.069
  6.Hamilton1:29.644  6.Verstappen1:29.113
  7.Lindblad1:29.661  7.Piastri1:29.218
  8.Antonelli1:29.719  8.  Lindblad1:29.324
  9.Piastri1:29.971  9.Norris1:29.383
10.Russell1:29.98510.Lawson1:29.429
11.Norris1:30.18611.Bortoleto1:29.461
12.Bortoleto1:30.26912.Gasly1:30.063
13.Gasly1:30.34513.Hülkenberg1:30.076
14.Sainz1:30.56214.Bearman1:30.501
15.Bearman1:30.57015.Sainz1:30.623
16.Albon1:30.63816.Albon1:30.743
17.Ocon1:30.680  
18.Bottas1:31.227  
19.Colapinto1:31.321  
20.Pérez1:31.940  
21.Stroll1:32.863  
22.Alonso1:32.888  

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
Időmérő1. Antonelli 1:28.111
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

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