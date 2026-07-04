„Egész nap úgy éreztem, hogy hátrányból próbálok felzárkózni” – Russellt rejtélyes gond hátráltatja
Noha George Russell múlt hétvégén egy körön és versenytávon is legyőzte a csapattársát, Andrea Kimi Antonellit, és hosszú idő után visszatért a dobogó felső fokára, hazai pályán már az első köröktől kezdve egyértelmű hátrányban volt házon belül. A brit a sprintidőmérőn az ötödikként végzett, majd a sprintversenyen egyetlen helyet tudott előrébb lépni, amit a szombati kvalifikáción elért negyedik rajthely követett.
A garázs túlsó oldalán Antonelli eközben a sprintfutamon a második rajtkockából indulva nyert, majd megszerezte a pole pozíciót a vasárnapi versenyre. Russell csalódottan beszélt az újabb vereség után, és rámutatott, egész hétvégén nem volt meg a kellő végsebessége az egyenesekben a márkatársához viszonyítva. „Egész hétvégén rengeteg időt veszítek az egyenesekben. A pénteki sprintidőmérő utolsó szakaszában majdnem három tizedet buktam az egyenesekben. És ha megnézzük a sebességlistát, látszik, hogy az időmérőn a középső szektorban 3 km/ó-val, míg az utolsóban 6 km/ó-val voltam lassabb a csapattársamhoz, és a két McLarenhez viszonyítva.”
„A csapat rendkívül keményen dolgozik, hogy megértse, miért történik ez. Délelőtt azt hittük, megtaláltuk a probléma gyökerét, azt gondoltuk, a fékek enyhén befognak, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogy valóban ez a gond. Mindent nehezebbé tesz, amikor úgy vágsz neki az időmérőnek, hogy tudod, eleve hátrányból indulsz. Olyan, mintha az én autóm nagyobb légellenállással futna. Ha megnézzük a sprintkvalifikáció sebességgörbéjét, illetve a mostani időmérőn a sebességmérő pontoknál elért értékeket, ugyanaz a kép rajzolódik ki.”
„Nem gondolom, hogy megszereztem volna a pole pozíciót, de biztos vagyok benne, hogy pénteken előrébb végeztem volna. Egész nap úgy éreztem, hogy hátrányból próbálok felzárkózni, de vasárnap mindent meg fogok tenni, hogy dobogóra álljak” – zárta a gondolatait az egyéni vb-összetettben 43 pont hátránnyal a második helyet elfoglaló Russell, aki pályafutása során még nem zárt pódiumon hazai közönség előtt.
BRIT NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:28.111
|átlag: 240.6916 km/ó
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:28.286
|0.175 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:28.458
|0.347
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:28.481
|0.370
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:28.746
|0.635
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:28.877
|0.766
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:28.893
|0.782
|8.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:29.032
|0.921
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:29.305
|1.194
|10.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:29.716
|1.605
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:29.461
|0.968
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:30.076
|1.583
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:30.501
|2.008
|14.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:30.623
|2.130
|15.
|Pierre Gasly*
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:30.063
|1.570
|16.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:30.638
|1.362
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:30.680
|1.404
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:31.227
|1.951
|19.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:31.321
|2.045
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:31.940
|2.664
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:32.863
|3.587
|22.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:32.888
|3.612
|*: 3 rajthelyes büntetés feltartás miatt.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hadjar
|1:29.276
|1.
|Antonelli
|1:28.493
|2.
|Lawson
|1:29.300
|2.
|Leclerc
|1:28.626
|3.
|Leclerc
|1:29.534
|3.
|Hamilton
|1:28.864
|4.
|Hülkenberg
|1:29.539
|4.
|Russell
|1:28.920
|5.
|Verstappen
|1:29.549
|5.
|Hadjar
|1:29.069
|6.
|Hamilton
|1:29.644
|6.
|Verstappen
|1:29.113
|7.
|Lindblad
|1:29.661
|7.
|Piastri
|1:29.218
|8.
|Antonelli
|1:29.719
|8.
|Lindblad
|1:29.324
|9.
|Piastri
|1:29.971
|9.
|Norris
|1:29.383
|10.
|Russell
|1:29.985
|10.
|Lawson
|1:29.429
|11.
|Norris
|1:30.186
|11.
|Bortoleto
|1:29.461
|12.
|Bortoleto
|1:30.269
|12.
|Gasly
|1:30.063
|13.
|Gasly
|1:30.345
|13.
|Hülkenberg
|1:30.076
|14.
|Sainz
|1:30.562
|14.
|Bearman
|1:30.501
|15.
|Bearman
|1:30.570
|15.
|Sainz
|1:30.623
|16.
|Albon
|1:30.638
|16.
|Albon
|1:30.743
|17.
|Ocon
|1:30.680
|18.
|Bottas
|1:31.227
|19.
|Colapinto
|1:31.321
|20.
|Pérez
|1:31.940
|21.
|Stroll
|1:32.863
|22.
|Alonso
|1:32.888
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Hamilton 1:29.260
|Sprintidőmérő
|1. Hamilton 1:28.376
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
|Időmérő
|1. Antonelli 1:28.111
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja
|16.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00