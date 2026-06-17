Wout Van Aert nem indul a Tour de France-on

Klubja, a Visma-Lease a Bike bejelentése szerint a bringás a múlt heti Tour Auvergne-Rhone-Alpes pénteki szakaszán már nem állt rajthoz sérülése miatt.

„Néhány nappal a Tour Auvergne-Rhone-Alpes előtt Van Aert egy edzés során balesetet szenvedett. A verseny során váratlanul fertőzés alakult ki a könyökén lévő sebben, ami arra kényszerítette, hogy feladja a versenyt” – közölte a Visma.

„Ez természetesen hatalmas csalódás. A Tour de France az egyik fő célom minden évben. A csapattal konzultálva arra a következtetésre jutottunk, hogy ebben az állapotban nem megvalósítható, hogy csúcsformában kezdjem a Tourt” – mondta a 31 éves Wout van Aert abban reménykedve, hogy a szezon későbbi részében visszanyeri a legjobb formáját.

A belga kerékpáros pályafutása során tíz etapon diadalmaskodott a Touron, 2022-ben ő nyerte a sprinterek pontversenyét, idén tavasszal pedig a Párizs-Roubaix-n győzött. A 2025-ös Giro d'Italián egy, a 2024-es Vuelta a Espanán három szakaszt nyert.