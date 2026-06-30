Takács Zsombor: Élvezni akarom a kerékpározást és az életet

„A magyar bajnokságok csúcspontja a felnőttek mezőnyversenye, az volt az egyetlen célunk, hogy az MBH mezében álljon valaki a dobogó felső fokára – értékelt Takács a győzelmét követően. – Tudtam, ha úgy alakul a verseny, nekem lehet esélyem erre, szerencsémre így is történt, elég erősnek bizonyultam ahhoz, hogy valóra váltsam a reményeket, és nyerjek. Nagyszerűen dolgozott értem a csapat, ahogyan egész évben is, ez látszik a teljesítményünkön.”

Ami a jövőt illeti, a fiatal kerékpáros nem tűzött ki irreális célokat, de nyilván neki is vannak álmai.

„Kiélvezem a sikert egyelőre, a következő lépcsőfok majd úgyis jön magától. Arra sem számítottam előzetesen, hogy ez a győzelem most következik be, azért jólesik kimondani, hogy húszévesen felnőtt ob-t is nyertem. Élvezni akarom a kerékpározást és az életet, bár azért egy világbajnoki cím időfutamban nagy álmom…”

A formájára mindenesetre nem panaszkodhat az MBH fiatalja, júniusban a három arany mellett a nemzetközi kiválóságok sorát felvonultató brüsszeli egynaposon ért célba a huszadik helyen.