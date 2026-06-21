Nemzeti Sportrádió

Pogacar és Reusser ünnepelhetett Villars-sur-Ollonban

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.06.21. 18:51
Tadej Pogacar az 5. szakaszt és az összetettet is megnyerte (Fotó: Getty Images)
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Marlen Reusser Tadej Pogacar Svájci körverseny
A férfiaknál és a nőknél is ugyanaz a kerékpáros nyerte meg a Svájci körverseny utolsó szakaszát, aki összetettben is az élen végzett. Valter Attila 54. helyen ért célba.

Kényelmes előnnyel várta a Svájci körverseny utolsó, egyben legnehezebb szakaszát Tadej Pogacar, a szlovén kiválóság 4:22 perccel vezetett Richard Carapazzal szemben, összetettben. A Villars-sur-Ollon környékén vezető, mintegy 4500 méteres szintkülönbségű királyetapon az utolsó tíz kilométeren belül gyorsultak fel az események, előbb Pogacar támadta be a főmezőnyt, majd a szökevények közül Lenny Martinez lépett meg. A Bahrain-Victorious francia hegyi menője apait-anyait beleadva vicsorított az alpesi emelkedőkön, de vészesen közeledett mögötte Pogacar.

Az egykilométeres kapunál még Martinez vezetett, de rövidesen Pogacar beérte, és játszi könnyedséggel hagyta le. Az UAE szlovén kerékpárosa az öt szakaszból hármat megnyert, az összetett mellett a pontversenyben is ő lett az első, így kiváló formában várja a július 4-én kezdődő Tour de France-t. Valter Attila 54. helyen ért célba, összetettben 48. lett, a héten Magyarországon versenyez, indul a debreceni országos időfutam-bajnokságon és a pannonhalmi mezőnyverseny ob-n is.

A nőknél is az utolsó kilométeren belül dőlt el a szakasz, Marlen Reusser diadalmaskodott, a svájci kerékpáros az összetettet is megnyerte.

SVÁJCI KÖRVERSENY
Férfiak, 5. szakasz (Villars-sur-Ollon–Villars-sur-Ollon, 150.7 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:12:24 óra, 2. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 7 másodperc hátrány, 3. Lemmen (holland, Visma) 1:33 perc h., …54. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 13:26 p h. Az összetett végeredménye: 1. Tadej Pogacar 15:08:43 óra, 2. Carapaz (ecuadori, EF Education) 6:32 p h., 3. Vacek (cseh, Lidl-Trek) 6:53 p h., …48. Valter 39:36 p h.
Nők, 5. szakasz (Villars-sur-Ollon–Villars-sur-Ollon, 100.4 km): 1. Marlen Reusser (svájci, Movistar) 3:07:20 óra, 2. Kerbaol (francia, EF Education) 7 mp h., 3. Niewiadoma (lengyel, Canyon) azonos idővel. Az összetett végeredménye: 1. Marlen Reusser 11:58:35 óra, 2. Kerbaol 1:31 p h., 3. Niewiadoma 2:02 p h.

 

Marlen Reusser Tadej Pogacar Svájci körverseny
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