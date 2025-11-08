A BMX-es Molnár Noémi legjobb európaiként világbajnoki ötödik lett Rijádban

Molnár Noémi legjobb európai BMX-esként az 5. helyen végzett a szabadstílusú park versenyszámban a rijádi világbajnokságon, szombaton.
Az olimpiai programban szereplő versenyszámban október elején Európa-bajnoki ezüstérmes, 15 éves Molnár Noémi a selejtezőből nyolcadikként jutott be a legjobb tizenkettőt felvonultató fináléba. Itt – az eredménylista tanúsága szerint legfiatalabb döntősként – 84.60 pontra értékelték a jobban sikerült gyakorlatát, ezzel első világbajnokságán Molnár az 5. pozíciót szerezte meg.
A dobogót kínai BMX-esek sajátították ki, Molnár pedig a legjobb európai lett. Az olimpiai ezüstérmes, hatszoros világbajnok amerikai Hannah Roberts a tizedik, a kontinensbajnoki aranyérmes német Kim Lea Müller a 11. helyen zárt.
Legfrissebb hírek
A BMX-es Molnár Noémi harmadik a sanghaji világkupán
Kerékpár
2025.10.20. 12:38
Kiengedték az intenzív osztályról Kempf Zoltánt
Egyéb egyéni
2024.09.24. 12:08
Párizs 2024: színfrancia dobogó a férfiaknál BMX-ben
Párizs 2024
2024.08.02. 22:41
Párizs 2024: argentin és kínai aranyérem a BMX-eseknél
Párizs 2024
2024.07.31. 15:39
Ezek is érdekelhetik