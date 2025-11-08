A BMX-es Molnár Noémi legjobb európaiként világbajnoki ötödik lett Rijádban

Az olimpiai programban szereplő versenyszámban október elején Európa-bajnoki ezüstérmes, 15 éves Molnár Noémi a selejtezőből nyolcadikként jutott be a legjobb tizenkettőt felvonultató fináléba. Itt – az eredménylista tanúsága szerint legfiatalabb döntősként – 84.60 pontra értékelték a jobban sikerült gyakorlatát, ezzel első világbajnokságán Molnár az 5. pozíciót szerezte meg.

A dobogót kínai BMX-esek sajátították ki, Molnár pedig a legjobb európai lett. Az olimpiai ezüstérmes, hatszoros világbajnok amerikai Hannah Roberts a tizedik, a kontinensbajnoki aranyérmes német Kim Lea Müller a 11. helyen zárt.