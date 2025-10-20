A BMX-es Molnár Noémi harmadik a sanghaji világkupán

A Magyar Kerékpáros Szövetség arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az október elején Európa-bajnoki ezüstérmes, 15 esztendős Molnár „a kontinensviadalon bemutatott lendületes és technikás köreit megtartva” állhatott ismét dobogóra az olimpiai programban szereplő számban.

A beszámoló szerint a pálya, amelyen a BMX-esek bemutatták a gyakorlatukat, különleges volt, eltért a megszokottól, a városi sportágak tavalyi, budapesti olimpiai selejtezőjén kialakítotthoz hasonlított.

A győzelmet az olimpiai ezüstérmes, hatszoros világbajnok amerikai Hannah Roberts szerezte meg, másodikként pedig az újdonsült Európa-bajnok, német Kim Lea Müller végzett. A bronzérmes magyar tehetségnek – amint a sorozat honlapja kiemelte – ez volt az első vk-szereplése.