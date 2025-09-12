Vuelta: Philipsent nem lehetett megverni a sprintben

Sokoldalú sprintereknek kedvezett a Vuelta 19. szakasza, a mezőnyre 161.9 kilométer várt Rueda és Guijuelo között, a viszonylag sík etap egy dombtetűn zárult. A nap kérdése az volt, hogy a zöld trikós Mads Pedersen vagy Jasper Philipsen él-e a lehetőséggel, illetve mennyire kavar be a szél.

A rajtot követően ketten, a cseh Jakub Otruba és a francia Victor Guernalec léptek el a mezőnytől, utóbbit beérték, előbbi viszont három-négy perces előnyre tett szert a főmezőnnyel szemben. Otrubával egy fehér ló vette fel a versenyt néhány száz méter erejéig, aztán elfogyott a ló ereje. A Caja Rural bringása viszont bírta becsülettel, bár a mezőny ritmusváltását követően a különbség két percre csökkent. Aztán kényelmesebb tempóra váltottak a csapatok, a szökevény így ismét növelte előnyét.

A salamancai részhajrához is Otruba ért elsőként, a mezőnyből az összetettet vezető Jonas Vingegaard tört előre, és begyűjtött négy jóváírás-másodpercet, ami még sokat érhet Joao Almeidával szemben. A magányos cseh vitézkedése mintegy 110 kilométerig tartott, 52 kilométerrel a vége előtt az egyre erősödő oldalszélben beérték.

Két Burgos-versenyző vállalkozott szökésre, miközben Guido Ciccone, a Lidl-Trek versenyzője szorgalmasan pakolta a jegeket és a kulacsokat, kétszer is megfordult a csapatkocsinál, hogy jusson mindenkinek. Egyik pillanatról a másikra gyorsított rá Vingegaard, aztán az UAE jött előre. Az oldalszél nem szólt bele érdemben a szakasz alakulására, így készülhettek a csapatok a mezőnyhajrára.

Guijuelo felé közelítve, két kilométerrel a vége előtt előre álltak a sprintfelvezetők, Filippo Ganna diktált nagy tempót, hátulról hozták Pedersent, de a tökéletes felvezetést kapott Philipsent nem lehetett megverni. Az Alpecin-Deceuninck kerékpárosa ezzel harmadik szakaszgyőzelmét aratta a Vueltán.

Szombaton következik a körverseny utolsó hegyi befutós etapja, a piros trikós Vingegaard előnye 44 másodperc Almeidával szemben.

80. VUELTA A ESPANA

19. szakasz (Rueda–Guijuelo, 161.9 km)

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin-Deceuninck) 3:50:35 óra

2. Pedersen (dán, Lidl-Trek) azonos idővel

3. Aular (venezuelai, Movistar) a. i.

…36. Vingegaard (dán, Visma) a. i.

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Jonas Vingegaard 68:57:44 óra

2. Almeida (portugál, UAE) 44 mp h.

3. Pidcock (brit, Q36.5) 2:43 p h.