Vuelta: Joao Almeida fantasztikus teljesítménnyel hódította meg az Anglirut

Az egyik királyetap következett pénteken a Vueltán, a spanyol körverseny 13. szakaszának végén a legendás Angliru megmászása várt a mezőnyre. 12.4 kilométer, átlagosan 9.8 százalékos meredekségű emelkedő, elképesztő számok ezek, ráadásul az előtte lévő 190 kilométeren még két első kategóriás emelkedőre is fel kell menni, majd lejtmenetezni.

Nagy létszámú szökevénycsoport alakult ki az etap síkabb első felében, benne tekert a gyorsasági pontversenyt vezető Mads Pedersen is. A völgyekben szénbányák és ipari létesítmények között vezetett az út. A nagy mászások előtt egy műanyag székhez kötött kutya szaladt ki ugatva – székkel együtt – a szökevények elé, korábban lónyerítés hallatszódott a közvetítésben.

Sorra szakadtak le a hegyeken a kerékpárosok, huszonegy kilométerrel a vége előtt a középső emelkedőre hárman maradtak elöl, a főmezőny 3:30 perces lemaradással haladt, benne a piros trikós és győzelemben reménykedő Jonas Vingegaard-ral. A Cepeda, Jungels, Vinukurov trió a lejtmenetre is együtt maradt, mögöttük közvetlenül Antonio Tiberi tempózott, majd az egyik kanyarban megcsúszott és a szalagkorlát mellől kászálódott ki. Gyorsan kapott cserekerékpárt, és már szelhette tovább a szédítő íveket.

A korábban tapasztalt tüntetések ezúttal sem maradtak el, a demonstrálók miatt csendőri intézkedésre is szükség volt, az intézkedés idejére meg kellett állítani a szökevényeket. Cepeda leszakadt, Jungels és Vinukurov előnye 5.4 kilométerrel a vége előtt fogyott el. Vingegaard mellett csapattársa, Sepp Kuss tekert, velük volt az UAE-s Joao Almeida és a Red Bull-Borából Jay Hindley. Nem sokkal később ketten, Vingegaard és Almeida maradt elöl, köztük összetettben a szakasz előtt ötven másodperc volt a különbség. Védekező taktikát választott a piros trikós, hagyta maga előtt menni a portugál kerékpárost, mögöttük Kuss és Hinley vívta a maga különmeccsét.

A csúcs felé közelítve ködbe burkolózott a táj, a bringások látták saját leheletüket. Portugál zászlók között kapaszkodott a cél Almeida, akit addig egyszer sem támadott meg a mögötte haladó Vingegaard. Almeida az utolsó sík métereken is megőrizte előnyét, így ő nyerte meg az Anglirut és a jóváírásnak köszönhetően faragott négy másodpercet összetettben. Az UAE csapata ezzel sorozatban harmadik, összességében hatodik szakaszgyőzelmét aratta.

Szombaton az Avilés és La Farrapona közötti 135.9 kilométeres etappal folytatódik a körverseny, szintén hegyi befutóval zárul, előtte egy harmadik és egy első kategóriás emelkedőt is le kell küzdeni.

80. VUELTA A ESPANA

13. szakasz (Cabezón de la Sal–L’Angliru, 202.7 km): 1. Joao Almeida (portugál, UAE) 4:54:15 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) azonos idővel, 3. Hindley (ausztrál, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 28 mp h. Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Jonas Vingegaard 49:30:54 óra, 2. Almeida 46 mp h., 3. Pidcock (brit, Q36.5) 2:18 p h.