Pogacar megnyerette csapattársával a montreali egynapost

Rekordbeállításra készült Montréalban az UAE: amennyiben a csapat valamelyik kerékpárosa megnyeri a kanadai egynapost, beállítja a Team Columbia istállójának 2009-es csúcsát, egy idényen belül nyolcvanöt győzelmet. A jónevű mezőnyre közel 210 kilométeres körözés várt a kanadai városban, ami egyáltalán nem ígérkezett könnyűnek. A küzdelmet menet közben egyre többen adták fel, kiszállt a pénteken Quebecben győztes Julian Alaphilippe, Wout van Aert és Valter Attila is.

A magyar kerékpárosnak ezzel nagy sorozata szakadt meg, 2022. október 8. után először fejezett be idő előtt futamot, a két dátum között 196 versenynapot teljesített. Érdekességképpen: Einer Rubio pénteken 238 teljesített verseny után pénteken nem fejezte be a quebeci egynapost, rövid időre a Visma magyarja lett az a kerékpáros, aki a profik közül aktuálisan a legtovább bírta feladás nélkül.

A regnáló világbajnok Tadej Pogacar viszont töretlenül szelte az emelkedőket és a köröket, 23.3 kilométerrel a vége előtt indult meg, aztán megérkezett mellé a csapattársa, Brandon McNulty, s maradt is mellette, a duó mögött mintegy nyolcvan másodperces lemaradással haladt az amerikai bajnok Quinn Simmons. Az élmenők beszélgettek, nevetgéltek, mintha csak egy edzésen tekernének…

Pogacar és McNulty egymásba kapaszkodott a célegyenesben, aztán a szlovén nagyvonalúan átadta a győzelmet a segítőjének. Jövő vasárnap ennél nehezebb feladat vár rá, a ruandai világbajnokság időfutamán láthatjuk.

KERÉKPÁR

14. GRAND PRIX CYCLISTE DE MONTREAL

Montreal–Montreal (209.1 km)

1. Brandon McNulty (amerikai, UAE) 5:14:04 óra

2. Pogacar (szlovén, UAE) azonos idővel

3. Simmons (amerikai, Lidl-Trek) 1:03 perc hátrány

Valter Attila (Visma) nem ért célba.