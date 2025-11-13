Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: nem bírt egymással az Arab Emírségek és Irak a selejtezős párharc első meccsén

2025.11.13. 19:11
Nem dőlt el a párharc (Fotó: AP)
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság ázsiai selejtezőjének 5. körében 1–1-re végzett az Arab Emírségek és Irak Abu-Dzabiban, a párharc első mérkőzésén, csütörtökön.

 

A visszavágót jövő kedden játsszák Bászrában. A továbbjutó képviseli Ázsiát az interkontinentális playofftornán jövő márciusban.

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ
ÖTÖDIK KÖR, 1. MÉRKŐZÉS
Arab Emírségek–Irak 1–1 (Pereira 18., ill. Al-Zubiadi 10.)

 

