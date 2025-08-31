Nemzeti Sportrádió

Feldhoffer Bálint hatodik lett Kranjban

2025.08.31. 18:10
Feldhoffer Bálint
Feldhoffer Bálint United Shipping Kranj
Feldhoffer Bálint hatodik helyen ért célba a GP Kranj elnevezésű szlovéniai, egynapos országúti kerékpáros viadalon.


A Kranj környéki 158.6 kilométeres távon a procyclingstats szakportál adatai alapján 1285 méter szintemelkedés leküzdése várt a mezőnyre, a hajrában enyhén emelkedett az út. A United Shipping 19 éves bringása a győzelmet megszerző, mexikói José Juan Prietóval azonos idővel érkezett be és a hatodik pozíciót szerezte meg.

A májusi Tour de Hongrie-n összetettben hetedikként záró, ezzel legjobb magyar kerékpárosként fehér trikós Feldhoffer jövőre már a Valter Attilát is foglalkoztató Bahrain Victorious csapat utánpótlássorában teker majd.

 

Feldhoffer Bálint United Shipping Kranj
