Valter Attila: Három év után elbúcsúzom a magyar bajnoki meztől

„Három év után elbúcsúzom a Magyar Bajnoki meztől.

A nemzeti bajnokságok mindig eltérőek az év többi versenyétől. Az elmúlt három évben megvolt a szükséges erő és a kellő szerencse is, most viszont mindkettőből több kellett volna a címvédéshez! Természetesen van bennem csalódottság. Annyira megszoktam a trikolor mezt és a vele járó elismerő szavakat, de biztosan itt van az ideje, hogy sárgába öltözzek a többi versenyen is!

Dina Marci, ahogy mindig, most is nagyon aktívan, profihoz méltó módon versenyzett! Támadott, egy percet sem alibizve. Teljes mértékben megérdemelten lett bajnok, nem csak a hétvégi teljesítménye, hanem az idei hozzáállása miatt is. Én is erőt tudtam meríteni a Tour de Hongrie utáni nyilatkozatából. Ezúton is gratulálok neked Marci! Nagyon várom, milyen lesz a mezed!

Tervezünk, edzünk, készülünk, úgy ahogy azt a legjobbnak látjuk, de ennek ellenére néha teljesen máshogy alakul minden. A karrierem és talán az életem során is ez volt első olyan periódus, mikor a dolgok teljesen máshogy történnek, mint szeretném. Ez természetesen frusztrál, próbálom magamnak és a szurkolóknak is megmagyarázni, hogy szerintem miért történnek a jelenlegi dolgok, miközben én sem tudom biztosan. Több negatív kritikát kapok és ezekre rosszabbul is reagálok belül, miközben tudom, hogy az emberek nagy része nem ismer. Ami biztos, hogy az értékrendem nem változott a kudarcok ellenére.”

A teljes bejegyzés: