Országúti kerékpár: Dina Márton az új országos bajnok

A vasárnap délelőtti női mezőnyverseny után délután következett a férfiak mezőnyversenye, ahol Nagyon sokan pályáztak a bajnoknak járó piros-fehér-zöld trikóra. Arra, amelyet 2022 óta megszakítás nélkül Valter Attila viselt, s amelyért tavaly sprintben verte meg Fetter Eriket. Az akkori ezüstérmes mára új csapatban vágott neki az ob-nek, de nemcsak a Team United Shipping szövögetett komoly terveket, hanem például az MBH Bank csapata is. Legmagasabban jegyzett bringásaink viszont magukra maradtak, sem Valternak, sem az első magyar bajnoki győzelmére hajtó Dina Mártonnak nem volt segítsége.

A mezőnyre 170 kilométer várt, a nagyobb kört kilencszer, a kisebbet három és fél alkalommal tették meg. Rengeteg akciót hozott már a síkabb, nagykörös rész is, szökött Fetter, akihez előbb hárman csatlakoztak, majd úgy nagyjából 60 kilométerrel a cél előtt Dina Márton vezérletével egy kilences csoport indult a szökevények után, faképnél hagyva a mezőnyt benne Valter Attilával. Akiskörözésre Dina Márton és Takács Zsombor lépett meg a beért szökéstől, majd az Euskaltel bringása hússzal a vége lőett az MBH-s fiatalt is Takács Zsombor lehagyva egyedül fordult a hajrára. Valter üldözőcsoportja 4:23 perces lemaradásban is volt, ugyan próbálkozott csökkenteni a hátrányt, de a pannonhalmai szűk utcákon kezdett egyre biztosabbá válni, hogy a bajnoki trikó lekerül róla….

…amit pályafutása során először vehet fel Dina Márton. Az utolsó métereket már mosolyogva tette meg, nyugodtan nézhetett vissza a macskaköves részen, fölényesen nyerte meg a 2025-ös ob-t. A második helyet a tizenkilenc éves Takács Zsombor szerezte meg, a harmadik helyen Filutás Viktor futott be egy kisebb csoport élén, míg Valter a nézőkkel pacsizva tette meg az utolsó métereit, nagy szeretetet kapott a közönségtől.

A BEFUTÓ

„Mindjárt elsírom magam… Nagyon nehéz évem van, egyáltalán nem bíztam abban, hogy összejöhet ez a siker, de nagyon kellett. Igazából, túl agresszív voltam és nagy szerencse is kellett a győzelemhez, pont jókor támadtam – értékelt a győzelmét követően Dina. – Mondták, mennyi az előnyöm, de nem hittem el, csak az utolsó körben. Eddig is ilyen szinten tekertem, csak nem jött ki a lépés. Ezúttal azonban igen, és remélem, jövőben is így alakul.”

A 13. helyezett Valter Attila sportszerűen gratulált a nyertesnek, szerinte a legerősebb versenyző nyert.

„Meleg volt, keményen alakult a futam, az elején elment Fetter Erik, majd senki sem szerette volna üldözni. A csapatoknak nem volt kedvük túlzottan versenyezni, mentem elöl elég sokat, majd egy rossz pillanatban ellépett tizenöt fő. Üldöztem őket és már nem értem utol őket. De ezt igazából már akkor éreztem, amikor reggel a TUS busza befordult a parkolóba. Jó verseny volt , és tulajdonképpen jó három évet töltöttem ebben a bajnoki mezben és biztos vagyok benne, hogy most jó helyre került. A legjobb nyert, nagyon örülök Dina Mártonnak, végig aktívan dolgozott, ő az egyetlen, aki nem kezd el léhűtősködni a mezőnyben. Kezdhetem megszokni, milyen sárga-feketében tekerni…” – jelentette ki a Visma kerékpárosa, aki végül 5:17 perces lemaradással ért be.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS OB

FÉRFIAK (Pannonhalma–Pannonhalma, 170 km)

1. Dina Márton (Euskaltel–Euskadi) 3:51:21 óra

2. Takács Zsombor (MBH Bank Ballan CSB) 02:33 perc hátrány

3. Filutás Viktor (Karcag Cycling ÉPKAR Team) 2:51 p h.

...13. Valter Attila (Visma Lease a Bike) 5:17.