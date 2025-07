Nem Pogacar nyerte meg a Tour egyik legkeményebb szakaszát

Még a triplázás is benne volt a Tour de France idei harmadik pireneusi szakasza előtt a versenyt fölényesen vezető Tadej Pogacarnak. A Francia körversenyen már 21 etapsikernél járó szlovén csütörtökön az Hautacamon hegyi befutót, pénteken a Peyragudes-ön hegyi időfutamot nyert meg, szombaton pedig még nagyobb kihívás várt rá és a peloton többi tagjára.

A 182.6 kilométer hosszú hegyi szakaszon a négy nagy emelkedő és a 4900 méternyi mászás nem mindenkinek esett jól. A fehér trikós Remco Evenepoel már a Tourmalet-hágó elején feladta a versenyt. Az olimpiai és világbajnok belga mielőtt beszállt volna a csapatkocsiba, az egyik utolsó mozzanataként odaadta a kulacsát egy út szélén álldogáló kisfiúnak. Szintén az etap első felében ért véget a Tour a dán Mattias Skjelmosének, aki bukott és fájdalmai miatt kényszerült kiállni.

A kiemelt kategóriás Tourmalet először 1910-ben volt az útvonal része, azóta szinte minden évben felteker rá a mezőny. Ezúttal a pöttyös trikós Lenny Martinez ért fel rá elsőként, a hazai versenyző a sorban következő Aspin-hágón is nyert, így átvette a vezetést Pogacartól a hegyi pontversenyben. A Peyresurde-hágón már a később a szakaszt megnyerő Thymen Arensman haladt az élen. Az Ineos 25 éves hollandja élete első Tourján rögtön elérte ezt a mérföldkövet. Korábban a 2022-es Vueltát, illetve a 2023-as és a 2024-es Girót is az összetett verseny 6. helyén zárta.

Az utolsó emelkedőre az UAE vitte fel a főmezőnyt, nem sokan bírták Pogacar csapatával a lépést, többek között Jonas Vingegaard is segítő nélkül maradt. A dán mégis megpróbált támadni, de Pogacar gond nélkül átvette mindkét elszakadási kísérletét. Sőt, a végén még le is hajrázta őt, négy másodperc külön időt plusz a két másodperc jóváírást is hozzáadva az előnyéhez, ami így 4:13 percre nőtt. Kis lépés ez a sokak által már elérhetőnek tartott tíz perces különbség kialakításához, amennyi legutóbb 1984-ben volt a sárga trikós Laurent Fignon és közvetlen üldözője, a hozzá hasonlóan szintén francia Bernard Hinault között (10:32 perc).

Vasárnap Muret és Carcassone között egy trükkös szakasz következik, amely a szökevényeknek kedvezhet.