Súlyos bukás és újabb Van Poppel-siker a Tour de Hongrie második szakaszán

Bakonyból a Balatonra vezetett a jubileumi Tour de Hongrie második szakaszának útvonala, két hegyi és két gyorsasági hajrá várt a mezőnyre a 178 kilométeres távon Veszprém és Siófok között, a szintemelkedés 1244 méter volt. A királynék városában eggyel kevesebben álltak rajthoz, mint a nyitó napon, a Novo Nordisk brit kerekese, a tárnoki körforgalomnál szerdán bukó Nathan Smith feladta.

PELIKÁN JÁNOS MEGINT SZÖKÉSBEN

A bakonyi főváros történelmi épületeit elhagyva a városból kivezető 77-es úton lengették a piros zászlót, azaz szabadjára engedték a mezőnyt a lassú rajtot követően. Az előző szakaszon jóval lassabban alakult ki a nap szökése, ezzel szemben ezúttal már az első kísérlet sikeresnek bizonyult, amihez még néhányan felértek, köztük Pelikán János, az összetettben legjobban álló magyarnak járó fehér trikó viselője. Rajta kívül csapattársa, a cseh Michal Schuran, az Epronexben tekerő Rózsa Balázs, az MBH-s Luca Cretti és a piros trikós belga Siebe Deweirdt alkotta az ötfős csoportot. A karcagiak versenyzője, Hrenkó Norbert kicsit később kapcsolt, a mezőnytől ugyan ellépett, de az elmenőkhöz nem tudott felérni.

Viharfelhők gyülekeztek a háttérben, miközben egyre nőtt a szökevények előnye, a tihanyi hegyi részhajrá felé tartva már 3:36 perc volt a különbség. Deweirdt ezt a harmadik kategóriás emelkedőt is elhozta, Rózsa második lett. Ezúttal is sokan szurkoltak az utak mentén, a félszigetnél Besenyei Péter műrepülő tartott látványos légibemutatót. Tótvázsonynál már egy értékesebb, második kategóriás hegyi hajrá következett, a legmeredekebb részén 12 százalékos volt. Schuran nagy lendülettel indított, azonban a vonal előtt Deweirdt megelőzte, így a belga kerékpáros négyből négynél tart, és az is eldőlt, hogy a pénteki királyetapnak is ő vághat neki pirosban.

SÚLYOS TÖMEGBUKÁS A MEZŐNYBEN

Szemerkélő esőben újra Nemesvámos felé vezetett az út, erős oldalszélben. Ment a helyezkedés a mezőnyben, amikor az egyik versenyző kicsúszott a murvás szélen az elején, beindult a láncreakció, legalább harmincan elestek, többen az árokban kötöttek ki. A bukásban benne volt a tizedik Tour de Hongrie-n induló Filutás Viktor és az egyik legjobb sprinter, Sam Welsford is. A Red Bull-Bora-Hansgrohe csapatát érzékeny érintette a baleset, a legnagyobbat eső Frederik Wandahlt helikopter vitte Székesfehérvárra, míg Welsfordot és Ryan Mullent mentőautóval szállították a veszprémi kórházba, ahogyan Rainer Kepplingert (Bahrain-Victorious) és Pablo Torrest (UAE) is. A Borából így csupán hárman maradtak, köztük a sárga trikós Danny van Poppel.