Óriási tömegbukás a Tour de Hongrie-n, Filutás is földre került

A bukás után nem mindenki tudta folytatni a versenyt, a legnagyobb nevű áldozat a Red Bull–Bora–hansgrohe sprintere és csapatkapitánya, Sam Welsford. Az ausztrált a veszprémi kórházba kellett szállítani, ahogy két másik csapattársa közül Ryan Mullent is, míg a dán Frederik Wandahlt helikopterrel Székesfehérvárra vitték, ami sosem jelent jót. Mindez azt jelenti, hogy a mezőny egyik sztárcsapatából mindössze három kerékpáros maradt versenyben.

Szintén a veszprémi kórházba került az UAE-ből a spanyol Pablo Torres és a Bahrainből az osztrák Rainer Kepplinger.

A mentősök a bukás után bő egy órával annyit közöltek a viadal szervezőivel, hogy a kórházba szállítottak állapota stabil.

A bukásban érintettek között volt – mások mellett – a Lidli-Trekből Alex Kirsch, a Flanders-Baloise-ből Toon Clynhens, a Polti VisitMalta csapatából Gabriele Raccagni, a magyarok közül pedig Filutás Viktor is, ám az egyórás kerékpározás magyar csúcsát tartó bringás folytatni tudta a szakaszt.

Ami magát a versenyt érinti: a start után röviddel öten – köztük a szerdán is szökő, így ma a legjobb magyarnak járó fehér trikót viselő Pelikán János és az Epronex színeiben tekerő Rózsa Balázs – megszöktek, előnyük 20 kilométer után már a négy percet közelítette, amikor a mezőny utánuk indult. Az összetett harmadik helyén álló Pelikán ekkor virtuálisan átvette a sárga trikót is, vagyis papíron vezette az összetettet. Ráadásul Balatonkenesénél megnyerte a részhajrát, amivel három másodperc időjóváírást is begyűjtött, ami azt jelenti, hogy ha az összetettben előtte álló Danny van Poppel, vagy Tim Torn Teutenberg nem szerez jóváírást, és Pelikán velük azonos idővel ér be, felugrik az összetett második helyére egy másodperccel Van Poppel mögé.