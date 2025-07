A Montmartre megtréfálta Pogacart, Van Aert-szólógyőzelem Párizsban

Meghúzták a váratlant a Tour de France szervezői, az eredetileg bejelentetthez képest tavasszal módosítottak az országúti kerékpáros-körverseny utolsó szakaszának útvonalán, a hagyományos párizsi pezsgőzés helyett beiktatták a Montmartre háromszori megmászását, ami a verseny szoros állása esetén hatalmas csatát ígért. Az inspirációt a tavalyi olimpia adta, ahol Remco Evenepoel emlékezetes szólógyőzelmet aratott, pedig a végén még kerékpárt is kellett cserélnie. Az új útvonal másik esélyese Mathieu van der Poel lehetett volna, csakhogy sem a belgák kétszeres olimpiai bajnoka, sem a sokoldalú holland bringás nem jutott el a fővárosba, számukra egészségügyi okok miatt már korábban véget ért a Tour.

Ráadásul az érdemi kérdések is eldőltek a hegyekben, Tadej Pogacar négy perces előnnyel várhatta a körverseny harmadik hetét. A legendás Mont Ventoux és a Col de la Loze meghódítása során Jonas Vingegaard nem tudta faragni a hátrányát, a zöld trikót magabiztosan őrizte Jonathan Milan, a hegyimenőnek járó pöttyös is Pogacart illette, csak azért vehette fel Vingegaard, mert a riválisa sárgát viselt.

Pogacar és Vingegaard mindenesetre nevetve beszélgetett a lassú rajt alatt, miközben az UCI felvezető motorosa már a „Cestatimo, Tadej” feliratú táblával gratulált a szlovén kerékpárosnak. Később megérkeztek a csapattársak is, némi rádiózás után összeállt egy fotóra a héttagú, egyedi sárga bringákat tekerő UAE-legénység, majd így tett a Lidl-Trek és a Red Bull-Bora-Hansgrohe is. Mindkét csapat sikeresen szerepelt, előbbinél Milan zöld trikós lett, utóbbinál Florian Lipowitz a fehér trikó mellett az összetettbeli harmadik helyet is megszerezte, a Franciaországban mutatott teljesítménye alapján nagy jövő várhat a fiatal németre.

A francia főváros felé vezető úton a versailles-i kastély bejárata előtt is elhaladtak a kerékpárosok, az élen az UAE haladt. „Nem parki séta következik, hanem igazi verseny lesz” – hívta fel kerékpárosai figyelmét a Soudal Quick-Step a rádión keresztül, miközben a Cote du Pavé des Gardes emelkedője felé közelített a mezőny, szemerkélt az eső és a nedves útburkolat nagy figyelmet igényelt.

Francia trikolórba öltözött táncoshölgyek várták a kerekeseket a Moulin Rouge előtt, a Louvre üvegpiramisa előtt is elhaladtak, de az igazi versenyre a Montmartre-ig várni kellett. A szabályok értelmében ötven kilométerrel a vége előtt biztosan Tour-győztessé vált Pogacar odatette magát, de Wout van Aert is feltűnt a szakadozó mezőny elején. A Champs-Élysées fölött gyűltek a viharfelhők, rá is kezdett az eső, miközben Pogacarék 27 fős csoportjának előnye átlépte a fél percet. Honfitársa, Matej Mohoric bátran vette a kanyarokat, olykor hajmeresztő mozdulattal mentett.

Pogacar tempót váltott a második Montmartre-körön, látszott, hogy fontos neki az utolsó szakasz is, hatvannal száguldozott a síkabb részen, de kitett magáért Davide Ballerini is a hatfős csoportban. Csikorogtak a tárcsafékek a kanyarokban, de figyelt mindenki, még 3300 kilométer megtétele után is komolyan vették az utolsó párizsi körözést. A két vismás, Matteo Jorgenson és Wout van Aert igyekezett fárasztani a sárga trikóst, de a hegynek fel Pogacar diktálta a tempót, izomból nyomta neki, de Van Aert végig követte, sőt meg is indult a belga, és szakadozott le róla Pogacar, a lejtmenetben 6-7 másodpercre nőtt kettejük között a különbség.

Pogacart beérték Jorgensonék, Van Aert már 13 másodperccel vezetett 3.5 kilométerrel a vége előtt, és a különbség a folytatásban sem csökkent, így Pogacar kezdett eltávolodni attól, hogy sárga trikóban győzhessen a Champs-Élysées-n. Van Aert 2022 után nyert ismét szakaszt a Touron, senkitől sem zavartatva gurulhatott be a célba, a kifárasztott Pogacar negyedik helyen fejezte be az utolsó szakaszt.

Azért jegyezzük fel: az idei Tour győztesét a viadal utolsó emelkedőjén szakították le először… Jövőre július 4-én, Barcelonában kezdődik a francia körverseny.

112. TOUR DE FRANCE

21. szakasz (Mantes-la-Ville–Párizs, 132.3 km): 1. Wout van Aert (belga, Visma) 3:07:30 óra, 2. Ballerini (olasz, Asztana) 19 másodperc hátrány, 3. Mohoric (szlovén, Bahrain-Victorious) azonos idővel, 4. Pogacar (szlovén, UAE) a. i. Az összetett végeredménye: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 76:00:32 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 4:24 perc hátrány, 3. Lipowitz (német, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 11:00 p h. A gyorsasági pontverseny végeredménye: 1. (zöld trikóban) Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) 372 pont, 2. Pogacar 294, 3. Girmay (eritreai, Intermarché-Wanty) 232. A hegyi pontverseny végeredménye: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 119 pont, 2. Vingegaard 104, 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 97. A fiatalok versenyének végeredménye: 1. (fehér trikóban) Florian Lipowitz 76:11:32 óra, 2. Onley (brit, Picnic PostNL) 1:12 p h., 3. Vauquelin (francia, Arkéa-B&B Hotels) 11:35 p h.