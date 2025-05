Holland meglepetés a győri sprintben, Pelikán János fehér trikóban a Tour de Hongrie első szakaszán

Dunántúli körversenyként indult száz évvel ezelőtt, napjainkra nemzetközi szinten elismert viadallá fejlődött a Tour de Hongrie, a kerékpáros-viadal mezőnyét a jubileumi évben 21 csapat alkotja, köztük az idei világranglista első három helyezettjével és három magyarral. Hazánkat összesen tizenöt versenyző képviseli, közülük Dina Márton, Fetter Erik és Feldhoffer Bálint számít a legjobb hazai bringásnak járó fehér trikó esélyesének. A mezőnyre öt nap alatt 875 kilométer vár, és 7000 méter szintkülönbséget kell leküzdenie. A kékestetői királyetap mellett az utolsó napi esztergomi kedvezhet a hegyimenőknek, a többi három valószínűleg sprintben dől el. Borvidékek között kanyargott az első szakasz útvonala, a Szent Gellért tér és a győri ETO Park között érintette többek között Budafokot, Etyeket, Mórt és Pannonhalmát is.

A RAJT ELŐTT

„A Gellért téren már együtt van a Dunántúli Országos Háromnapos Körverseny intézősége. (…) Ezenkívül néhány újságíró és egy sereg érdeklődő jelent meg, hogy tanúja legyen az első magyar Tour de France-nak” – írta lapunk tudósítója 1925-ben, sorai száz évvel később is megállják a helyüket, hiszen a jubileumi évben pontosan ugyanonnan startolt a körverseny, ahonnan először indultak útjukra a résztvevők. A rajtszalagot Karácsony Gergely főpolgármester, Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke, Eisenkrammer Károly főszervező, Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkár, Schmidt Gábor sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint Erhardt Attila, Újbuda alpolgármestere vágta át.

Kellemes napsütésben, lassú rajttal és tiszteletkörrel kezdődött a 210 kilométeres etap, a belvárost elhagyva gyorsíthattak fel először a mezőny tagjai, Budafok felé tartva már ment is a helyezkedés, feltűnt a mezőny élén Michael Vanthourenhout, a belga bringást leginkább a terepkerékpáros-versenyekről ismerhetjük, idén ő nyerte meg a világkupa-sorozatot.

SZÖKÉSBEN PELIKÁN

A fővárost elhagyva Érd felé vezetett az út, egy körforgalomban történt az első bukás, a Novo Nordisk brit kerékpárosa, Nathan Smith esett el. Némi mozgolódás után négyfős szökevénycsoport alakult ki, amelyben Pelikán János, a már említett Vanthourenhout, a szintén belga Siebe Deweirdt és az MBH-s olasz Matteo Ambrosini tekert. Sóskútra érve kétpercesre nőtt az előnyük. Ott és a többi településen is látványos installációk fogadták a mezőnyt a településeken, Biatorbágyon például a helyi önkéntes tűzoltók is külön készültek, járműveik tetején szobabicikliztek.

Készülhettek a szökevények is az etyeki harmadik kategóriás emelkedőre, a hegyi részhajrát Deweirdt nyerte meg, amiért öt pontot kapott, Pelikán nagyot hajrázva második lett. A móri gyorsasági hajrá is e négyes között dőlt el, a Team United Shipping magyarja jó ütemérzékkel indított hátulról, bírta végig a tempót, amiért öt pont és három másodperces időjóváírás lett a jutalma. Kisebb bukások is történtek, az UAE-s Rui Oliveira nadrágja több helyen kiszakadt, de tudta folytatni.

A négyes 1:15 perces előnnyel ért Pannonhalmára, ahol újabb hegyi hajrá következett, a legmeredekebb részen tizennégy százalékos volt az emelkedő, ezt is Deweirdt hozta el. A magyarországi emelkedők fekszenek neki, tavaly ő lett a Tour de Hongrie piros trikósa, és idén is ő veheti fel elsőként.

A céltól 15 kilométerre lévő győrújbaráti részhajrá felé közelítve már ment a helyezkedés a mezőnyben, a csapatok igyekeztek rendeződni, előkészülni a majdani győri sprintre, miközben Pelikánék jellemzően ötven másodperccel vezettek. Kitartott az előnyük, a magyar kerékpáros meg is nyerte ezt a gyorsasági hajrát is, majd visszább vett a tempóból. Hasonlóképpen tett Vanthourenhout is, így Deweirdt és Ambrosini maradt elöl.

HOLLAND SIKERT HOZOTT A SPRINT

Már Győrben, 5.5 kilométerre a céltól érte utol a mezőny a maradék két szökevényt. Jó minőség, széles és könnyen járható úton tekertek a bringások az ETO Park felé, az Ipar utcában hetven kilométer per órás sebességgel haladtak. Egy jobbkanyart követően fordultak az utolsó háromszáz méterre, jó felvezetés után remekül indított az alapvetően felvezetőember Danny van Poppel. A Red Bull-Bora-Hansgrohe holland bringása egyértelmű fölénnyel nyerte meg az első etapot, így ő viselheti először a sárga trikót. A másodikként Tim Torn Teutenberg ért be, a harmadik helyet a hatszoros Tour de France-szakaszgyőztes Dylan Groenewegen szerezte meg. A legjobb magyar Pelikán János lett, a következő etapon rajta lesz a fehér trikó.

Csütörtökön a Veszprém és Siófok közötti szakasszal folytatódik a magyar körverseny, a bringások érintik a Balaton-felvidéket és a tó keleti medencéjét is, ez az etap is sprintben dőlhet el.

46. TOUR DE HONGRIE

1. szakasz (Budapest–Győr , 210 km)

1. Danny van Poppel (holland, Red Bull-Bora hansgrohe) 4:54:18 óra

2. Tim Tom Teutenberg (német, Lidl Trek) azonos idővel

3. Dylan Groenewegen (holland, Team Jayco–AlUla) a. i.

Szerda, 1. szakasz: Budapest–Győr, 210 km. Szintemelkedés: 1042 m

Csütörtök, 2. szakasz: Veszprém–Siófok, 178 km. Sz. e.: 1244 m

Péntek, 3. szakasz: Gödöllő–Kékestető, 163 km. Sz. e.: 1974 m

Szombat, 4. szakasz: Tata–Székesfehérvár, 154 km. Sz. e.: 1035 m

Vasárnap, 5. szakasz: Etyek–Esztergom, 170 km. Sz. e.: 1960 m

A versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. A 46. TOUR DE HONGRIE PROGRAMJA