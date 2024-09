Tadej Pogacar a Giro és a Tour után a világbajnokságot is megnyerte

Kissé korai órán, vasárnap délelőtt fél 11 után pár perccel vágott neki a 274 kilométeres távnak a mezőny, benne három magyar kerekes, Valter Attila, Dina Márton és Fetter Erik. Hármójuk közül utóbbi volt az, aki a rajt után röviddel máris próbálkozott szökni, de hiába tette bele a kerekét több kísérletbe is, a napi elmenésbe nem került be. Ez ugyanis egy órával a start után alakult ki, nyolcan léptek meg a mezőnytől, majd hatan maradtak a két évvel ezelőtti időfutam-világbajnok, a norvég Tobias Foss nevével fémjelezhető csoportban. Bő 50 kilométer megtétele után a női, illetve a junior-mezőnyversenyeken már látott Zürich melletti körpályához érkezve jött az első drámai hír: a korábbi kétszeres világbajnok, a pályarajz alapján – nagyon – titkos favoritnak tartott Julian Alaphilippe lejtmenetben bukott, Thomas Voeckler francia szövetségi kapitány gyorsan meg is erősítette, Alaphilippe válla kiugrott, ezért nem tudta folytatni a versenyt. Eközben a mezőnyben a kanadai Michael Woods megebédelt: elviteles dobozból kanalazta magába a pluszenergiát nagyjából ötvenes tempónál...

Az tehát másfél órával a rajt után eldőlt, hogy nem a francia lesz a hatodik háromszoros világbajnok, ám történeti távlatok azért még bőven akadtak: a nagy kérdés az volt, vajon Eddy Merckx (1974) és Stephen Roche (1987) után harmadikként Tadej Pogacarnak összejön-e, hogy a Giro d'Italia és a Tour de France után egyazon évben megnyerje a világbajnoki címet is. Esetleg Remco Evenepoel ír majd történelmet azzal, hogy az olimpia után a vb-n is megnyeri az időfutamot és a mezőnyversenyt is? S a mezőnyben ott volt még az indulók között a címvédő Mathieu van der Poel, a nagyszerű formában lévő, a hazai közönség támogatását élvező tavalyi Tour de Hongrie-győztes Marc Hirschi, a négyszeres Vuelta-bajnok Primoz Roglic és számtalan további nagy név, titkos esélyes.

A kérdésre a válaszhoz 100 kilométerrel a vége előtt kerültünk közelebb, amikor Pogacar otthagyta a főmezőnyt, s megiramodott az élen álló, ekkorra már szép csendben 15 fősre duzzadó csoport után, amelyhez Jay Vine vezetésével többen is csatlakoztak. A szlovén klasszishoz visszamaradt az elöl lévők közül csapattársa, Jan Tratnik, akinek a segítségével tíz kilométer alatt felért, s nagyjából ez volt az a pont, amikor kiderült, Fetter Erik a második zürichi kör teljesítése után feladta a versenyt, továbbá már Dina Márton sem volt a főmezőnyben.

Bő hetvennel a cél előtt Pogacar már a szökevénycsoportból egyedüliként kitartó Pavel Sivakovval párban tekert az élen, míg a mögötte körülbelül fél perccel érkező maradék főmezőnyt elkezdte szétszedni a Van der Poel, Evenepoel duó, aminek aztán az lett az eredménye, hogy az utolsó előtti kört több apró csoportban kezdték az üldözők. A legközelebb álló ír Ben Healy, lett Toms Skujins és brit Oscar Onley 40 másodpercre követték Pogacarékat, Valter egy nyolcfős csoport tagjaként 1:24-gyel a szlovén UFO mögött haladt át a célvonalon. Pogacar néhány pillanat múlva Sivakovot is faképnél hagyta, egyedül vágva neki az utolsó 50 kilométernek – ekkor úgy tűnt, minden különösebb probléma nélkül hozza is a győzelmet.

Mögötte viszont Healy és Skujins hamar leszakította magáról Onleyt, ám az őket üldöző Evenepoel, Van der Poel-féle csoport az utolsó kör kezdetekor Marc Hirschi és Enric Mas vezetésével befogta őket, majd 15 kilométerrel a vége előtt néhány pillanatig felsejlett a lehetősége, hogy a kissé fáradni látszó Pogacart is beérhetik esetleg. A szlovén viszont összeszedte magát, és bő fél perc előnnyel simán megcsinálta a triplát: 37 év után elsőként lett úgy világbajnok, hogy abban az évben két háromhetest is megnyert.

A második helyért Ben O'Connor a legjobb pillanatban dobbantott az üldözők csoportjából az utolsó két kilométeren belül, és mindenkit meglepve elhozta az ezüstöt. A bronzért viszont nagy sprint zajlott, a medáliát Van der Poel szerezte meg, lehajrázva Skujinst, míg az olimpiai bajnok Evenepoel az ötödik lett. Valter hat és fél perc lemaradással a 27. helyen érkezett célba.

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI-VB

FÉRFI MEZŐNYVERSENY (Winterthur–Zürich, 273.9 km)

1. Tadej Pogacar (Szlovénia) 6:27:30 óra

2. Ben O'Connor (Ausztrália) 34 másodperc hátrány

3. Mathieu van der Poel (Hollandia) 58 mp h.

...27. Valter Attila 6:36 p h.

...78. Dina Márton 19:23 p h.

Fetter Erik nem fejezte be a versenyt.