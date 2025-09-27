Red Bull Showrun: újra felbőgtek a motorok

A 2010-es évek méltán népszerű Nagy Futamait idéző autós és motoros bemutatót tartottak szeptember 20-án és 21-én a Puskás Aréna szoborparkjában, valamint a környező utakon. A Red Bull Showrun keretén belül a kilátogatók élőben láthattak Formula–1-es autókat, driftautókat és motorokat is.

Szombaton a Szoborparkban kialakított paddockban lehetett őket megnézni, sőt, hallani is, ugyanis időről időre felbőgették egy-egy szupergép motorját. Több érdekes beszélgetést is tartottak, például Besenyei Péter vagy Michelisz Norbert részvételével, de a leghíresebb sztárvendégeket is meginterjúvolták – a Formula–1-ben 1994 és 2008 között a Williamsszel, a McLarennel és a Red Bull-lal versenyző, 13 futamot megnyerő skót David Coultharddal, valamint a szintén korábbi F1-versenyző osztrák Patrick Friesacherrel a szerencsésebbek találkozhattak is.

A vasárnap adta az esemény sava-borsát, a driftshow és a motoros mutatványok mellett Coulthard és Friesacher a Puskás Aréna környéki utakra vitte az RB7-est, amellyel Sebastian Vettel 2011-ben egyéni világbajnok lett, és amellyel a Red Bull ugyanebben az évben a konstruktőri világbajnoki címet is megszerezte.