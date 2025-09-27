Nemzeti Sportrádió

Red Bull Showrun: újra felbőgtek a motorok

Vágólapra másolva!
2025.09.27. 18:19
null
Fotó: Török Attila
Címkék
Red Bull Showrun Red Bull Képes Sport
Két korábbi Formula–1-es versenyző, David Coulthard és Patrick Friesacher volt a sztárvendége a Budapest belvárosában megrendezett autós-motoros show-műsornak.

 

A 2010-es évek méltán népszerű Nagy Futamait idéző autós és motoros bemutatót tartottak szeptember 20-án és 21-én a Puskás Aréna szoborparkjában, valamint a környező utakon. A Red Bull Showrun keretén belül a kilátogatók élőben láthattak Formula–1-es autókat, driftautókat és motorokat is.

Szombaton a Szoborparkban kialakított paddockban lehetett őket megnézni, sőt, hallani is, ugyanis időről időre felbőgették egy-egy szupergép motorját. Több érdekes beszélgetést is tartottak, például Besenyei Péter vagy Michelisz Norbert részvételével, de a leghíresebb sztárvendégeket is meginterjúvolták – a Formula–1-ben 1994 és 2008 között a Williamsszel, a McLarennel és a Red Bull-lal versenyző, 13 futamot megnyerő skót David Coultharddal, valamint a szintén korábbi F1-versenyző osztrák Patrick Friesacherrel a szerencsésebbek találkozhattak is.

A vasárnap adta az esemény sava-borsát, a driftshow és a motoros mutatványok mellett Coulthard és Friesacher a Puskás Aréna környéki utakra vitte az RB7-est, amellyel Sebastian Vettel 2011-ben egyéni világbajnok lett, és amellyel a Red Bull ugyanebben az évben a konstruktőri világbajnoki címet is megszerezte.  

null
fotó 2025.09.21.

Red Bull Showrun, 2. nap (Fotó: Török Attila)

null
fotó 2025.09.21.

Red Bull Showrun, 1. nap (Fotó: Dömötör Csaba)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. szeptember 27-i lapszámában jelent meg.) 

Red Bull Showrun Red Bull Képes Sport
Legfrissebb hírek

Női kézilabdában azóta sem voltunk közelebb az aranyhoz – 25 évvel Sydney után, 2. rész

Képes Sport
2025.09.25. 10:54

Győri-Lukács Viktória: Amikor az érem hozzáért a hasamhoz, eszembe jutott, hogy hárman állunk a dobogón

Kézilabda
2025.09.23. 11:23

Christian Horner óriási összegű végkielégítést kap a Red Bulltól

F1
2025.09.22. 16:49

Szépségszalon kosárpályával – Hosszú Kávé Szakonyi Eszterrel

Képes Sport
2025.09.22. 14:08

David Coulthard: A csapatutasítások hozzátartoznak a Formula–1-hez, de ilyenkor a néző joggal lehet csalódott

F1
2025.09.21. 17:37

Edzőként biztosítaná be magát – Gerliczki Máté-interjú

Képes Sport
2025.09.21. 15:53

„Elértem, amiről kislányként álmodtam” – 50 éves Pigniczki Krisztina

Képes Sport
2025.09.20. 09:03

„A P. Mobil a rockzene Fradija” – Hosszú Kávé Schuster Lóránttal

Képes Sport
2025.09.19. 16:34
Ezek is érdekelhetik