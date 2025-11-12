Nemzeti Sportrádió

A Red Bull és a Racing Bulls is kijelölte 2026-os autóbemutatója dátumát

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.12. 17:28
Korszakváltás előtt áll a Red Bull (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Ford Racing Bulls Red Bull autóbemutató Formula–1
A Formula–1-es Red Bull, valamint testvércsapata, a Racing Bulls bejelentette, mikor leplezi le a 2026-os versenygépét.

Nemcsak a Formula–1, hanem a Red Bull is történelmi pillanat előtt áll, hiszen 2026-ban saját gyártású erőforrást fog használni, amelyet a Forddal közösen fejleszt. A „vörös bikák” e partnerség előtt tisztelegnek azzal, hogy a jövő évi autójukat a testvércsapat Racing Bullsszal közösen a Ford otthonában, Detroitban fogják leleplezni, méghozzá január 15-én.

A korai bejelentés és dátum ugyan szokatlannak tűnik, ám teljesen érthető, hiszen idén elég rövid lesz a téli szünet, a mezőny január 26. és 30. között már teszteli az új versenygépeket az új szabálykorszakot nyitó 2026-os idény előtt. 

Az, hogy Max Verstappen oldalán mely másik három versenyző lesz ott az eseményen, egyelőre kérdéses, hiszen a Red Bull még nem osztotta meg, ki lesz a holland csapattársa, és a Racing Bulls sem tett bejelentést arról, kik vezetik az autóit jövőre.  


 

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLaren 
Ferrari 
Red Bulljanuár 15.
Mercedes 
Aston Martin 
Alpine 
Haas 
Visa Cash App Racing Bullsjanuár 15. 
Williams 
Audi 
Cadillac 

 

 

F1 Ford Racing Bulls Red Bull autóbemutató Formula–1
Legfrissebb hírek

„Beszéljenek kevesebbet, koncentráljanak a versenyzésre!” – ezt megkapták a Ferrari pilótái…

F1
Tegnap, 11:30

F1: Verstappen úgy vezetett, mint egy isten – nemzetközi sajtóvisszhang

F1
2025.11.10. 11:09

„Az egész idényben nem voltunk elég jók” – Verstappen a bokszutcából a dobogóig tört előre, de nem igazán lát esélyt a vb-címre

F1
2025.11.09. 21:20

Norris az újabb győzelemmel elhúzott a bajnokság élén; Antonelli és Verstappen is dobogón Brazíliában

F1
2025.11.09. 19:40

Verstappen a bokszutcából rajtol a Sao Pauló-i Nagydíjon

F1
2025.11.09. 14:18

„Elfelejthetem a bajnokságot” – Verstappen lemondóan nyilatkozott a Q1-es kiesése után

F1
2025.11.08. 21:54

Norris újra a pole-ban; Piastri „csak” negyedik; hullottak a világbajnokok az interlagosi időmérőn

F1
2025.11.08. 20:18

Norris nyert, és növelte az előnyét a kieső Piastri előtt a brazíliai sprintversenyen

F1
2025.11.08. 16:07
Ezek is érdekelhetik