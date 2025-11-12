A Red Bull és a Racing Bulls is kijelölte 2026-os autóbemutatója dátumát

Nemcsak a Formula–1, hanem a Red Bull is történelmi pillanat előtt áll, hiszen 2026-ban saját gyártású erőforrást fog használni, amelyet a Forddal közösen fejleszt. A „vörös bikák” e partnerség előtt tisztelegnek azzal, hogy a jövő évi autójukat a testvércsapat Racing Bullsszal közösen a Ford otthonában, Detroitban fogják leleplezni, méghozzá január 15-én.

A korai bejelentés és dátum ugyan szokatlannak tűnik, ám teljesen érthető, hiszen idén elég rövid lesz a téli szünet, a mezőny január 26. és 30. között már teszteli az új versenygépeket az új szabálykorszakot nyitó 2026-os idény előtt.

Az, hogy Max Verstappen oldalán mely másik három versenyző lesz ott az eseményen, egyelőre kérdéses, hiszen a Red Bull még nem osztotta meg, ki lesz a holland csapattársa, és a Racing Bulls sem tett bejelentést arról, kik vezetik az autóit jövőre.



