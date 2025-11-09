Nemzeti Sportrádió

Verstappen a bokszutcából rajtol a Sao Pauló-i Nagydíjon

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 14:18
null
Verstappennek szinte csodára lesz szüksége ahhoz, hogy életben tartsa a bajnoki reményeit (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 Max Verstappen Red Bull Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
A Formula–1-es Red Bull holland pilótája, Max Verstappen a bokszutcából vág neki a Sao Pauló-i Nagydíj közép-európai idő szerint 18 órakor rajtoló versenyének.

A Red Bull teljesen elveszett a brazíliai hétvégén, és a szombati sprintfutam után megejtett változtatásokkal abszolút tévútra tévedt. Noha Cunoda Juki Q1-es kiesése nem volt annyira szokatlan, óriási meglepetést jelentett, hogy Max Verstappen sem tudott továbbjutni az első szakaszból az időmérőn, csak a tizenhatodik legjobb időt érte el. A „vörös bikák" a 2006-os Japán Nagydíj óta először vesztették el mindkét autójukat a kvalifikáció első szakaszában. 

Az egyéni vb-összetettben 39 pont lemaradással a harmadik helyet elfoglaló, és az elmúlt versenyhétvégéken a McLaren-versenyzőkhöz folyamatosan közeledő holland már a szombati kvalifikáció után kijelentette, hogy elfelejtheti a bajnokságot. Már ekkor borítékolható volt, hogy a Red Bull ki fogja szedni a parc ferméből az autót annak érdekében, hogy a lehető legjobb esélyt adja meg versenyzőjének a felzárkózásra, és a csapat éjszakai műszakja eléggé hosszúra is nyúlt. 

A futamot a bokszutcából kezdő Verstappen többek között más specifikációjú padlólemezt kapott, és visszatért a korábbi verzióhoz, emellett a helyszíni tudósítások szerint új beállítást, valamint motoregységeket is kapott. A címvédő eleve a határon táncolt több komponens szempontjából, de így most jóval nagyobb mozgástere lesz a fennmaradó versenyekre, és a friss erőforrással nagyobb teljesítményt is érhet el. 

A négyszeres világbajnok egy évvel ezelőtt a tizenhetedik rajtkockából indulva aratott győzelmet, igaz, akkor piros zászlós megszakítás is tarkította az esőáztatta, kaotikus nagydíjat, míg most a legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint száraz időre lehet számítani Interlagosban, így nehezebb dolga lesz a pilótának. 

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A RAJTSORREND

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
2.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
3.Charles LeclercmonacóiFerrari
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
5.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda
6.George RussellbritMercedes
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda
8.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault
10.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari
11.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes
12.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
13.Lewis HamiltonbritFerrari
14.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
17.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault
18.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda
19.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari
Bokszutcai rajtMax VerstappenhollandRed Bull-Honda


 

 

verseny F1 Max Verstappen Red Bull Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
Legfrissebb hírek

„Elfelejthetem a bajnokságot” – Verstappen lemondóan nyilatkozott a Q1-es kiesése után

F1
17 órája

Norris újra a pole-ban; Piastri „csak” negyedik; hullottak a világbajnokok az interlagosi időmérőn

F1
18 órája

Norris nyert, és növelte az előnyét a kieső Piastri előtt a brazíliai sprintversenyen

F1
23 órája

Piastri a vereség ellenére is elégedett; Verstappen szerint a Red Bull egyszerűen gyenge Brazíliában

F1
2025.11.07. 22:30

Norrisé a rajtelsőség Antonelli és Piastri előtt; Verstappen hatodik a brazíliai sprintidőmérőn

F1
2025.11.07. 20:20

A McLaren az élen, a Red Bull és a Ferrari a mezőny végén a brazíliai nyitányon

F1
2025.11.07. 15:15

Colapinto megmenekült – 2026-ban is az Alpine versenyzője lesz

F1
2025.11.07. 15:02

Eső, sprint... káosz? Hogyan alakítja át a bajnoki küzdelmet a Sao Pauló-i Nagydíj?

F1
2025.11.06. 17:06
Ezek is érdekelhetik