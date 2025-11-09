Verstappen a bokszutcából rajtol a Sao Pauló-i Nagydíjon
A Red Bull teljesen elveszett a brazíliai hétvégén, és a szombati sprintfutam után megejtett változtatásokkal abszolút tévútra tévedt. Noha Cunoda Juki Q1-es kiesése nem volt annyira szokatlan, óriási meglepetést jelentett, hogy Max Verstappen sem tudott továbbjutni az első szakaszból az időmérőn, csak a tizenhatodik legjobb időt érte el. A „vörös bikák" a 2006-os Japán Nagydíj óta először vesztették el mindkét autójukat a kvalifikáció első szakaszában.
Az egyéni vb-összetettben 39 pont lemaradással a harmadik helyet elfoglaló, és az elmúlt versenyhétvégéken a McLaren-versenyzőkhöz folyamatosan közeledő holland már a szombati kvalifikáció után kijelentette, hogy elfelejtheti a bajnokságot. Már ekkor borítékolható volt, hogy a Red Bull ki fogja szedni a parc ferméből az autót annak érdekében, hogy a lehető legjobb esélyt adja meg versenyzőjének a felzárkózásra, és a csapat éjszakai műszakja eléggé hosszúra is nyúlt.
A futamot a bokszutcából kezdő Verstappen többek között más specifikációjú padlólemezt kapott, és visszatért a korábbi verzióhoz, emellett a helyszíni tudósítások szerint új beállítást, valamint motoregységeket is kapott. A címvédő eleve a határon táncolt több komponens szempontjából, de így most jóval nagyobb mozgástere lesz a fennmaradó versenyekre, és a friss erőforrással nagyobb teljesítményt is érhet el.
A négyszeres világbajnok egy évvel ezelőtt a tizenhetedik rajtkockából indulva aratott győzelmet, igaz, akkor piros zászlós megszakítás is tarkította az esőáztatta, kaotikus nagydíjat, míg most a legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint száraz időre lehet számítani Interlagosban, így nehezebb dolga lesz a pilótának.
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A RAJTSORREND
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|2.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|8.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|9.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|10.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|11.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|12.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|13.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|14.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|15.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|17.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|18.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|19.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|Bokszutcai rajt
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda