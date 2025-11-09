Verstappen a bokszutcából rajtol a Sao Pauló-i Nagydíjon

A Red Bull teljesen elveszett a brazíliai hétvégén, és a szombati sprintfutam után megejtett változtatásokkal abszolút tévútra tévedt. Noha Cunoda Juki Q1-es kiesése nem volt annyira szokatlan, óriási meglepetést jelentett, hogy Max Verstappen sem tudott továbbjutni az első szakaszból az időmérőn, csak a tizenhatodik legjobb időt érte el. A „vörös bikák" a 2006-os Japán Nagydíj óta először vesztették el mindkét autójukat a kvalifikáció első szakaszában.

Az egyéni vb-összetettben 39 pont lemaradással a harmadik helyet elfoglaló, és az elmúlt versenyhétvégéken a McLaren-versenyzőkhöz folyamatosan közeledő holland már a szombati kvalifikáció után kijelentette, hogy elfelejtheti a bajnokságot. Már ekkor borítékolható volt, hogy a Red Bull ki fogja szedni a parc ferméből az autót annak érdekében, hogy a lehető legjobb esélyt adja meg versenyzőjének a felzárkózásra, és a csapat éjszakai műszakja eléggé hosszúra is nyúlt.

A futamot a bokszutcából kezdő Verstappen többek között más specifikációjú padlólemezt kapott, és visszatért a korábbi verzióhoz, emellett a helyszíni tudósítások szerint új beállítást, valamint motoregységeket is kapott. A címvédő eleve a határon táncolt több komponens szempontjából, de így most jóval nagyobb mozgástere lesz a fennmaradó versenyekre, és a friss erőforrással nagyobb teljesítményt is érhet el.

A négyszeres világbajnok egy évvel ezelőtt a tizenhetedik rajtkockából indulva aratott győzelmet, igaz, akkor piros zászlós megszakítás is tarkította az esőáztatta, kaotikus nagydíjat, míg most a legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint száraz időre lehet számítani Interlagosban, így nehezebb dolga lesz a pilótának.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A RAJTSORREND 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 2. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 5. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 6. George Russell brit Mercedes 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 8. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 9. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 10. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 13. Lewis Hamilton brit Ferrari 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 17. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 18. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 19. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari Bokszutcai rajt Max Verstappen holland Red Bull-Honda



