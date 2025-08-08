Az utolsó szalmaszál – sztárportré Marcus Rashfordról

Néhány évvel ezelőtt megváltóként robbant be az angol futballba, Marcus Rashford neve mégis egy újabb jelentős fordulat miatt került ismét a címlapokra. Nevelőegyesülete, a Manchester United továbbra sem tart igényt rá, így némi huzavona után a 2025–2026-os idényre az FC Barcelonához csatlakozott, egyelőre egy évre kölcsönben. Rashford azután szorult háttérbe a Unitednél, hogy a tavaly novemberben kinevezett Ruben Amorim menedzser nem találta megfelelőnek a teljesítményét és munkamorálját. A téli átigazolási időszakban kölcsönadták az Aston Villának, amelyben ugyan némi javulást produkált – négy gól és hat gólpassz 17 mérkőzésen –, de beszédes, hogy a birminghami klub nem élt a végleges megvétele lehetőségével. Amorim viszont a nyár elején világossá tette, hogy nem számít Rashfordra az új idényben, így került képbe a katalán óriás, amelynél viszont egy szintén pragmatikus edző, Hans-Dieter Flick irányítása alatt kell(ene) újra pályára állítania kisiklott karrierjét.

Azt a karriert, amely egyébként álomszerűen indult Manchesterben. 2016 februárjában, mindössze 18 évesen került be a United kezdőcsapatába a Midtjylland elleni Európa-liga-rájátszásban, miután Anthony Martial megsérült a bemelegítés során. Rashford kihasználta a lehetőséget és tizenkét perc alatt duplázott, a „vörös ördögök” pedig továbbjutottak. Három nappal később mutatkozott be a Premier League-ben, ráadásul az Arsenal elleni szuperrangadón ismét két gólt szerzett, valamint adott egy gólpasszt – ezzel nyert 3–2-re a United –, Rashford pedig egy szempillantás alatt az Old Trafford kedvencévé vált. Ezek után a Manchester City elleni találatával ő lett a legfiatalabb – 18 éves és 141 napos – gólszerző a városi derbi történetében, és nemcsak a befejezőkészségét csillogtatta meg, hanem azóta legendássá váló gyorsaságát is, a tapasztalatlannak nem mondható Martin Demichelist ugyanis gyakorlatilag állva hagyta, mielőtt bevette volna Joe Hart kapuját.

Hasonlóképpen robbant be a válogatottba is: a háromoroszlános mezben lejátszott első mérkőzésén, Ausztrália ellen már a 3. percben betalált, így senkit sem lepett meg, hogy bekerült a 2016-os Európa-bajnokságra utazó keretbe, igaz, a franciaországi tornán csak Wales és Izland ellen kapott néhány percnyi lehetőséget csereként.

Rashford első teljes felnőttidénye (2016–2017) már trófeákat is eredményezett. A Manchester United megnyerte az Európa-ligát, a Ligakupát és a Szuperkupát, a fiatal támadó pedig az előbbi két sorozatban kulcsszerepet játszott fontos gólokkal és gólpasszokkal. A 2018-as világbajnokságon szintén letette a névjegyét, amikor sikeres büntetővel járult hozzá az angol válogatott történetének első megnyert vb-tizenegyespárbajához a Kolumbia elleni nyolcaddöntőben.

A Bajnokok Ligája 2018–2019-es kiírása során ismét a címlapokra került, miután a PSG elleni nyolcaddöntő-visszavágó utolsó percében a felső sarokba bombázta a labdát tizenegyesből, továbbjuttatva a Unitedet. Nem mellesleg ez a siker győzte meg a klubvezetőséget, hogy véglegesen szerződtesse Ole Gunnar Solskjaert menedzsernek. Rashford pályafutásának csúcspontja ugyanakkor a 2022–2023-as idény volt. Minden sorozatot figyelembe véve 30 gólt szerzett, valamint 12 gólpasszt osztott ki. A Ligakupában hat gólt jegyzett, az utolsót a Newcastle United elleni döntőben. Az idény derekán megrendezett katari világbajnokságon szintén remekelt, három góljával Anglia legeredményesebb játékosaként zárt.

Mindez új korszak kezdetét vetítette előre, ám a következő idényben váratlanul visszaesett a teljesítménye.

A 2023–2024-es évad csalódást hozott: mindössze nyolc gólt szerzett az összes sorozatot figyelembe véve, de ennél is aggasztóbb volt a pályán kívüli viselkedése. A Newport elleni FA-kupa-nyolcaddöntőt megelőzően egy belfasti szórakozóhelyen kapták lencsevégre, másnap kihagyta az edzést, a Manchester United végül betegségre hivatkozva hagyta ki a keretből. És nem ez volt az első zűrös esete. Néhány hónappal korábban Erik ten Hag menedzsertől is bocsánatot kellett kérnie, amiért egy születésnapi bulin vett részt közvetlenül a Manchester City elleni kiábrándító, 3–0-s vereség után.

Ten Hag menesztésével és Ruben Amorim érkezésével kiváló lehetőség kínálkozott az újrakezdésre, ám a portugál szakember hamar leszögezte, hogy Rashford nem illik a filozófiájába. Bár Amorim első két bajnokiján összesen három gólt szerzett, a folytatásban kikerült a keretből. A manchesteri derbire sem nevezte őt a menedzser, és hónapokig nem játszott, Amorim pedig egyszer úgy fakadt ki, hogy inkább a 63 éves kapusedzőt, Jorge Vitalt küldené pályára Rashford helyett, utalva a játékos állítólagos gyalázatos hozzáállására és teljesítményére.

Ezt követően adták kölcsön Rashfordot az Aston Villának, amelynél Unai Emery irányítása alatt próbált visszatalálni régi önmagához. A tavaszi szezon után azonban a klub nem élt a végleges vételi opcióval – miközben a Chelsea-től szintén a télen kölcsönkapott Axel Disasit a hírek szerint megvennék a birmingha­miek –, Rashford így megint partvonalon kívülre került, mert a Unitednél Amorim hallani sem akar róla. Óriási szerencséjére a pénzügyi gondokkal küzdő FC Barcelona nem tudta megszerezni Nico Williamst a Bilbaó­tól, sem Luis Díazt a Livepoortól, és ha nincs ló, a szamár is jó alapon – ráadásul a kölcsönszerződés miatt olcsón – lecsapott a szebb napokat átélt támadóra.

A Barca viszont nem csupán egy új fejezetet jelent Rashford karrierjében, hanem talán az utolsó esélyt arra, hogy ismét meghatározó játékossá váljon az elitben. Flick dinamikus játékfelfogása akár tökéletes terep lehet a villámléptű angolnak, aki középcsatárként vagy szélsőként is beválhat. A kölcsönszerződés tartalmazza a végleges átigazolás lehetőségét is, a hírek szerint körülbelül 30 millió eurós összegben állapodtak meg a klubok, ám ahhoz, hogy a Barcelona valóban éljen az elővásárlási jogával, Rashfordnak karrierje legjobb időszakát kell idéznie. Lássuk be, jelenleg erre inkább kevesebb, mint több az esély…

Marcus Rashford a világ legismertebb futballistái közé tartozik, de a pályán kívül sem tétlenkedik, és évek óta aktív szereplője a nemzetközi üzleti életnek, vállalkozásai ráadásul túlmutatnak a szokásos sportolói márkaépítésen, projektjei az ingatlanfejlesztéstől a befektetési cégekig terjednek. Első nagyobb vállalkozását, az MUCS Enterprisest 2015-ben alapította. A cég fő profilja Rashford képi jogainak kezelése, de már a legelején látszott, hogy a fiatal labdarúgó nem csupán sportolói mivoltában gondolkodik a pályafutásáról. Az évek során több alvállalatot is létrehozott, például az MUCS Propertiest és az MUCS Developmentset, amelyek ingatlanügyleteket menedzselnek, különösen Manchester környékén: lakóépületeket vásárolnak, fejlesztenek és adnak bérbe, többek között labdarúgóknak. A legnagyobb volumenű vállalkozása az MUCS Investments Limited, amely több pénzügyi projektet koordinál, a bevételei pedig megközelítik az évi 17 millió fontot. Azonban ezen a téren sem ment minden zökkenőmentesen Rashfordnak: 2025 elején a brit cégbíróság felszámolási értesítést küldött a cégnek, mivel több hivatalos dokumentumot nem nyújtott be időben. Rashford képviselői kiemelték, hogy technikai mulasztásról van szó, amit orvosoltak. Egy másik érdekes terület Rashford portfóliójában a biztonságtechnika – az MUCS Security olyan vállalat, amelyet a labdarúgók elleni betöréssorozatok után hozott létre, válaszul az elit sportolók védelme iránt megnövekedett igényekre. Mindemellett társadalmi szerepvállalása is kiemelendő. 2020-ban megkapta a Brit Birodalom Rendjének tagja kitüntetést, miután a koronavírus-járvány alatt kampányt indított annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek az iskolai szünidő alatt is megfelelő étkezést kapjanak. A brit kormány akkoriban felfüggesztette a nyári ingyenes étkezési utalványokat, de Rashford – korábbi érintettként – nyílt levelet írt a parlamenti képviselőknek, és közel 20 millió fontot gyűjtött össze a célra, így a programot visszaállították. Labdarúgó, üzletember, emberbarát

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. augusztus 2-i lapszámában jelent meg.)