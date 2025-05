Kung fu Kenny meglepetésre készül – sztárportré Kenny Bednarekről

A 26 éves Kenneth Bednarek története jó példa arra, hogy a sport segítségével a lehető legnehezebb körülmények közül is ki lehet törni, és el lehet jutni a legmagasabb szintre. A Tulsában született Kenny és ikertestvére, Ian árván maradt, Mary Bednarek négyéves korukban fogadta örökbe, és Oklahomából Wisconsin államba költöztette őket.

„Nélküle most nem tartanék itt, minden egyes nap inspirál engem, hogy jobb ember legyek. Folyamatosan arra biztatott, hogy küzdjek az álmaimért. Anyukám csupa szív ember, négy gyereket fogadott örökbe és nevelt fel, köztük engem és a testvéremet, minden nehézségen együtt mentünk keresztül” – mondta fiatalkoráról és édesanyja szerepéről.

Az ikerpár az iskola második osztályában találkozott az atlétikával, és Kenny már nagyon hamar szép eredményeket tudott felmutatni. Hét alkalommal nyert állami bajnokságot, 2018-ban az összes amerikai középiskolás közül ő futotta a leggyorsabb 200 métert (20.43). Sebességét nemcsak az atlétikai pályán kamatoztatta, amerikai fociban elkapóként kiváló labdaérzékét is megcsillantotta: 17 touchdownt szerzett a junior- és szenior­évei alatt. Végzős évében iskolája csapata, a Rice Lake Warriors az ő vezetésével mindkét sportágban állami bajnoki címet ünnepelhetett.

Ugyan klasszikus, négyéves egyetemi képzésre nem vették fel, elmondása szerint ezt nem bánta: „Istennek más terve volt velem!”

2019-ben így is szerződést kapott a Nike-tól, a sportszergyártó rögtön összehozta őt a világbajnok Justin Gatlinnel. „Nem az én döntésem volt, a Nike szeretett volna elküldeni engem Gatlin edzéscsoportjába, én pedig hallgattam a szakembereire. Bíztam abban az útban, amelyet kitaláltak nekem” – mondta meggyőződéssel arról az esztendőről, s 2019 volt az az év is, amikor 400 méteres specialistából 200-assá vált.

Született: 1998. október 14., Tulsa

Állampolgársága: amerikai

Sportága: atlétika

Versenyszáma: 100 és 200 méter, 4x100 m váltó

Kiemelkedő eredményei: 2x olimpiai 2. (2021, Tokió; 2024, Párizs), vb-2. (2022, Eugene), váltó-vb-győztes (2024, Nassau, 4x100 m), váltó-vb-2. (2025, Kanton),

2x Gyémánt Liga-győztes (2021, 2024), 10x Gyémánt Liga-futamgyőztes (2021: Gateshead, Doha, Lausanne, Zürich; 2022: Rabat, Róma; 2023: Brüsszel; 2024: Doha, Eugene, Brüsszel), 2x Grand Slam Track-győztes (2025: Kingston, Miami – rövid sprint) NÉVJEGY – KENNETH BEDNAREK

Bednarek a dohai világbajnokságra kijutott ugyan, de alig néhány héttel sérülése után csak 21.50-et futott az első körben, így hamar véget ért neki a megméretés. A koronavírus-járvány által leginkább befolyásolt 2020-as esztendőben 19.80-as idejével övé lett a világ második legjobb eredménye. Csak honfitársa, Noah Lyles volt gyorsabb nála négy századdal, aki abban az évben a Gyulai István Memorialon emlékezetesen duplázott, a 100 és a 200 méteres sprinttávon is győzött.

Egy évvel később, a tokiói olimpián Bednarek 19.68-as nagyszerű egyéni csúcsával legyőzte Lylest a döntőben, azonban a kanadai Andre De Grasse mindkettejüknél jobbnak bizonyult. Szégyenkeznivalója így sincs, ő lett a 200 méter egyik legfiatalabb dobogósa az ötkarikás játékok történetében. 2021-ben valóban klasszis sprinter vált belőle, tíz olyan futása is volt, amikor 20 másodpercen belül ért célba. Senki másnak nem volt ennyi, így az élen zárta a világranglistát.

A fejére kötött összehajtogatott kendő miatt „Kung Fu Kenny” néven is emlegetett Bednarek a hazai, eugene-i világbajnokságon ezüstérmes lett, Lyles abban az évben megállíthatatlan volt, a vb-n 19.31-es „űridővel” nyerte meg a 200-at hősünk előtt. Ahogyan a legtöbb atlétának, 2023 neki is a budapesti vb jegyében telt, ám hiába abszolválta előfutamát és az elődöntőjét is futamgyőztesként, a fináléban nem jött ki neki a lépés, csak ötödikként ért célba.

2024: Párizsban is ezüstérmes lett 200 méteren

Tavaly elkezdett nagyobb energiát fordítani a 100 méterre is, de tudta, amerikaiként páratlanul nehéz kihívás mindkét rövid sprintszámban kvalifikálni az olimpiára. Ebbe a feladatba még Sha’Carri Richardsonnak is beletört a bicskája a hölgyek között, aki csak a rövidebb távon jutott ki egyéniben Párizsba. Nem úgy Bednarek, akinek tökéletes volt a formaidőzítése, az amerikai olimpiai válogatón 9.82-t és 19.59-et futott, mindkét számban egyéni csúccsal végzett másodikként Lyles mögött. Azáltal, hogy kettejük között alig egy év a korkülönbség, történetük folyamatosan összefonódik – még az is benne van, hogy 2025 lesz az az esztendő, amelyben Bednarek utoléri és megelőzi riválisát. Amíg Lyles legutóbb a Met Galán jelent meg május elején, addig ő megpróbálja maximálisan kihasználni, hogy az új sorozatnak, a Grand Slam Tracknek köszönhetően a szabadtéri szezon „nulladik fázisában” is éles körülmények között lehet a formán csiszolni.

„Jól éreztem magam mindkét futás közben, könnyedén tudtam mozogni, elég jó formában vagyok. Örülök a Grand Slam Track létrejöttének, mert más ligákba nehezebben tudtam bekerülni, pedig fontos a folyamatos versenyzés a képességeim fejlesztéséhez. Miami ráadásul alig negyven-ötven percre van tőlem repülővel, ezért nincs jetlagem, a pálya pedig gyors. Már most látszik az eredménye annak a munkának, amit tavaly ősz óta elvégeztünk, jók a rajtjaim, már a kanyarban az élre tudok állni. Nincs idő az ünneplésre, talán eszem egy steaket és már utazom is Kínába a váltó-világbajnokságra” – mondta a Citius Magnek, miután Kingstont követően Miamiban is megnyerte a rövid sprint kategória mindkét számát (100 és 200 méter).

2021: a 200 méter tokiói olimpiai döntőjében ezüstérmes lett – Noah Lylest ugyan legyőzte, de Andre De Grasse megelőzte

Május 10-én és 11-én valóban ott volt Kantonban a váltó-vb-n, a Team USA-vel sikerült is bejutnia a 4x100 méter döntőjébe, s váltójával megszerezte a kvalifikációt a tokiói vb-re. A fináléban ő futotta a hosszú egyenest, nem rajta múlt a siker, 8.79-es (!) repülőrajtos részidejével messze ő volt a leggyorsabb, viszont a befutóként sprintelő Brandon Hicklin nem tudott mit kezdeni a rakétákat begyújtó Akani Simbinével, aki megdöbbentő sebességkülönbséggel lehajrázta. Öt századmásodperc döntött Dél Afrika javára.

A tokiói világbajnokságra válogató amerikai bajnokságig még két és fél hónap van hátra (július 31.–augusztus 3.), addig az egynaposokon lesz a hangsúly. Bednarek a Grand Slam Track utolsó két állomása mellett egy-két Gyémánt Liga-verseny kedvéért az óceánt is átszelheti. Noha az idei atlétikai versenynaptárnak nem Európa, sokkal inkább Ázsia a központi helyszíne.

2025: a váltó-vb-n 4x100-on futott 8.79-es repülőrajtos idejével ő volt a leggyorsabb

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. május 14-i lapszámában is olvasható lesz.)