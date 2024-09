A megfékezhetetlen pontszerzőgép, az olimpia egyik sztárja: Kevin Durant

Talán nem ő az korunk meghatározó kosárlabdázói közül, aki a legtöbbször kerül a rivaldafénybe, de az nem kérdéses, hogy egy lapon említhető LeBron Jamesszel és Stephen Curryvel. Kevin Durant a sportág férfi játékosai közül egyetlenként Párizsban négyszeres olimpiai bajnok lett, sorozatban érte el e sikereket és nem is epizódszereplőként: az idei döntőben 15 ponttal terhelte meg a franciák gyűrűjét, három éve Tokióban amerikai rekordot elérve 20.7 pontot átlagolt a gárda hat mérkőzésén és ő lett a torna MVP-je, míg korábban Rióban és Londonban is 19.5 pont körül dobott átlagban meccsenként. A nyári 15 pont egyébként kiugróan alacsonynak számít, ha a finálékat vesszük alapul: 2012-ben harmincat szórt a spanyoloknak, 2016-ban ugyanennyit a szerbeknek, míg Tokióban 29 pontot tett a közösbe a franciák ellen.

Ráadásul nem került be azon legendás kosarasok közé, akik soha életükben nem nyertek aranygyűrűt az NBA-ben. Nyolc évvel ezelőtt nagy port vert fel az átigazolása, amikor elhagyta az őt draftoló, akkor már Oklahoma City Thunder néven futó franchise-t a Golden State Warriors kedvéért, hosszú időre meghiú­sítva, hogy a Duranttel egyszer nagydöntőt, háromszor Nyugati konferenciadöntőt bukó OKC a tűz közelébe kerülhessen. Barátja, Russell Westbrook még három éven át próbálkozott Oklahoma Cityben, s bár rögtön az első Durant-mentes idényben a liga legjobb játékosának választották meg, pontkirály lett és tripla duplát átlagolt az alapszakaszban (ezt megismételte a következő két évben is), a franchise a legutóbbi idényre vált ismét versenyképessé.

Született: 1988. szeptember 29., Washington

Állampolgársága: amerikai

Sportága: kosárlabda

Posztja: kiscsatár

Klubjai: Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder (2007–2016), Golden State Warriors (2016–2019), Brooklyn Nets (2019–2023), Phoenix Suns (2023–)

Kiemelkedő eredményei: 4x olimpiai bajnok (2012, 2016, 2021, 2024), világbajnok (2010), 2x NBA-bajnok (2017, 2018), az olimpia legértékesebb játékosa (2021), a világbajnokság legértékesebb játékosa (2010), az NBA legértékesebb játékosa (2014), 2x az NBA-nagydöntő legértékesebb játékosa (2017, 2018), az év újonca az NBA-ben (2008), 6x az NBA legerősebb ötösének tagja, 5x az NBA második legerősebb ötösének tagja, 14x All Star-kiválasztott NÉVJEGY – KEVIN DURANT

Megköveznünk azért nem kell a KD becenevű világsztárt, hogy elment a Golden State Warriorshoz, egymás után kétszer bajnok lett, először úgy, hogy a gárda csupán egyszer kapott ki a playoffban, ő meg többek között 35.2 pontot átlagolt a döntő öt mérkőzésén – természetesen őt, a megfékezhetetlen pontszerzőgépet választották meg a legértékesebb játékosnak. A 2017–2018-as évadban a Harcosok majdnem elhasaltak a konferenciafináléban, 2–3-ról kellett fordítaniuk a Houston Rockets ellen, aztán a Cleveland Cavaliers nem okozott problémát, és Kevin Durant ismét MVP lett.

A sorban harmadik bajnoki címet példátlan sérüléshullám akadályozta meg, ezt használta ki a Kawhi Leonard vezette Toronto Raptors. Hősünk kilenc mérkőzést mulasztott el a rájátszásban vádlihúzódás miatt, a döntő ötödik felvonására tért vissza, és már a második negyedben elérte a baj Achilles-ín-szakadás formájában. A teljes következő idényt kiülte, ám már a Brooklyn Nets keretének tagjaként, amellyel semmit sem nyert, hiába volt a csapattársa James Harden és Kyrie Irving – a hármas mindössze 16 találkozón szerepelt egyszerre az együttesben, noha lett volna másfél évük a közös kibontakozásra.

Durant tavaly februárban a Phoenix Sunshoz menekült, ahhoz a csapathoz, amely másfél évvel azelőtt nagydöntőt játszott. Jelenleg is az arizonaiakat erősíti, de a kiugró eredmény egyelőre várat magára, bár az sem akármi, hogy március óta ő az NBA történetének nyolcadik legeredményesebb kosárlabdázója.

Nyár óta meg, ugyebár, négy ötkarikás aranyérem van a birtokában, és teljesen nem zárhatjuk ki (ő maga sem), hogy szerez egy ötödiket is, hiszen a Los Angeles-i játékok idején 39 éves lesz, éppen annyi, amennyi idősen LeBron James augusztusban begyűjtötte a harmadik olimpiai bajnoki címét.

A párizsi olimpiai döntőben a francia Guerschon Yabusele zsákolását blokkolja

Durant néha tesz olyan kijelentéseket, amelyekkel vitát generál, nemrég azzal borzolta kedvenc amerikaifutball-csapata, a Washington Commanders szurkolóinak kedélyét, hogy a jelenleg futó 2024-es NFL-idény legértékesebb játékosának Dak Prescott irányítót tippelte, akinek csapatát, a Dallas Cowboyst drukkertársaihoz hasonlóan ki nem állhatja.

Az olimpia kapcsán is akadt érdekesség: a USA Basketball feltöltött egy videót az egyik közösségi oldalra, amelyben azt magyarázza, hogy Joel Embiidet leszámítva mindegyik csapattársánál magasabb, de lehet, hogy a kameruni születésű játékost is csak a haja emeli Durant fölé, akit a Phoenix Suns és egyéb mértékadó kosárlabdával foglalkozó oldalak is 6 láb 11 hüvelykre, vagyis 211 centiméter magasságúra tesznek. Nos, Kay Adams kommentátornak adott egyik interjújában arról beszélt, hogy csak 6 láb 9 hüvelyk, vagyis 206 centiméter magas, szóval, Embiid nem lehet hétlábnyi, ahogyan Anthony Davis sem 6 láb 10 hüvelyk, míg Bam Adebayo 6-9… Ebben az ügyben Budapestről nehezen tudnánk igazságot szolgáltatni, az viszont egyértelmű, hogy Kevin Durant a nyári játékokon is vezére volt hazája válogatottjának. A hat mérkőzésen 13.8 pontot, 3.2 lepattanót és 2.3 asszisztot átlagolt, miközben 54 százalékos pontossággal tüzelt a mezőnyből, 52 százaléka bement a távoli dobásainak (a szerbek elleni csoporttalálkozón ötből ötször), büntetőből meg parádésan hatékony volt, 16 kísérletéből csak egyet rontott el.

A veterán csillag játék iránti szenvedélye nem csökkent, és miközben az utóbbi években sűrűbben cserélgette a klubjait, az olimpiai szereplés biztos menedéket nyújtott neki. Párizsban a brazilok elleni negyeddöntőben megelőzte Lisa Leslie-t, senki sem dobott amerikai kosárlabdázóként több pontot nála a játékokon, jelenleg 518-nál tart (a férfiaknál James követi őt 358-cal, vagyis fényévekkel lemaradva).

Az olimpiai fináléban a 15 pontja mellé négy lepattanót is szedett

„A rekordok arra valók, hogy megdöntsék őket. Tehát valaki jön majd, és megdönti az enyémet. Most arra koncentrálok, hogy megpróbáljam megnyerni ezt az aranyat” – mondta a mérföldkő elérését követően, és mivel néhány nappal később a nyakába akasztották a legfényesebb érmet, az összpontosítás jól sikerült.

Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy a szerbek elleni, a sírból visszahozott elődöntőben és a franciák elleni aranymeccsen is Stephen Curry volt a főkolompos, a Golden State Warriors triplagyárosa 60 pontot szerzett ezen a két ütközeten. Durant és Curry korábban három éven át csapattárs volt a Warriorsnál, és Durant New Yorkba igazolása nem változtatott kettejük jó kapcsolatán.

Bár Curry uralta a híradásokat, a döntő utolsó negyedében Durantnek is bepottyant egy fontos hárompontosa, majd a helyére tett két büntetőt is, de ő egyébként is olyan típusú játékos, hogy szinte észre sem lehet venni, ahogyan eljut 20-25, vagy akár még több pontig, sallangmentesen szórja a triplákat, középtávolikat, értékesíti a büntetőket.

A népszerűsége viszont pályatársai körében is adva van: az Accor Arenában legyőzött francia válogatott legnagyobb alakja, a 20 éves, 224 centiméter magasra nőtt center, Victor Wembanyama odasétált Duranthez (aki egyébként kisebbségi részvényese lett a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának) és elárulta neki, hogy ő volt gyerekkora kedvenc játékosa, tanulni szeretne tőle, és esetleg ellesni valamit a titkos technikájából.

Erre bizonyára lesz még néhány éve a profi ligában, ahová Durant és legütőképesebb csapattársa, Devin Booker felejthetetlen nyári élményekkel tér vissza a Phoenix Suns kötelékében, a gárdát új edző, a Milwaukee Bucksszal három éve bajnok Mike Budenholzer irányítja, és mivel a keretben nagy a potenciál, ismét ott lehet a végelszámolásnál a Suns.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. szeptember 21-i lapszámában jelent meg.)