Hiába pattant néha kifelé a labda, az éremtáblázat élén végeztünk a kajak-kenu Eb-n

Visszafogottabb magyar eredmények születtek az idei Európa-bajnokságon, mint a tavalyin, Racicében, ahol hét arany-, három ezüst- és öt bronzérem lett a miénk. Ami az olimpiai számokat illeti: az idén egy arany-, három ezüst- és két bronzéremnek örülhettünk. Kenusaink hajszálpontosan ugyanolyan éremkollekcióval tértek haza, mint 2025-ben: egy arannyal, két ezüsttel és három bronzzal.

Ifj. Foltán László szakági szövetségi kapitány a portugáliai kontinensviadal előtt lapunknak azt mondta, ha ugyanúgy szerepelnek, mint tavaly, miközben női párosunk előrelép, akkor boldogan értékel az esemény végén. Nos, Kiss Ágnes és Nagy Bianka duója kétszáz egyesben nem szerepelt jól, ellenben az olimpiai számra, 500 méterre összekapta magát és a második helyen végzett.

„Kettős érzések kavarognak bennem, tavaly azt mondtam, nagyot léptünk előre, most azt hiszem, sikerként lehet elkönyvelni, hogy megtartottuk az eredményességünket – kezdte Foltán. – Noha Ágiék a fontosabb számban előreléptek, viszont az Eb-szereplésüket két táv határozza meg, és kétszáz méteren – ami szakmailag szintén nagyon fontos – ugyanazokat a hibákat követték el, amelyeket tavaly. Nem vagyok boldog emiatt, de megbeszéltük: ha klasszissá akarnak válni, ilyesmit nem engedhetnek meg maguknak.”

Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya a következőképpen értékelte a csapat által elért három-három arany- és ezüst-, illetve két bronzérmet: „Sportolóink többsége alapvetően eredményes Európa-bajnokságot tudhat maga mögött, ám akadt több olyan helyzetünk is, amelyben kifelé pattant a labda: Csikós Zsóka ezüstérme hajszálon múlt kajak egyesben, emellett említhetném Kopasz Bálint esetét is, akit szinte tökéletes versenyzés végén előzött meg a fehérorosz Vladiszlav Kravec, aki a táv nagyrészében hullámon utazott, így sokkal frissebben hajrázhatott, és élt is a lehetőséggel. A női négyesünket és párosunkat sajnálom, maradt bennem hiányérzet velük kapcsolatban. Utóbbi esetben július végére pótválogatót írok ki, meg kell néznünk, van-e jobb egységünk – ha igen, az adott esetben – az ötszáz métert leszámítva – hatással lehet az egyes számok indulóira is.”

Tóth Dávid érthető okokból megdicsérte férfi négyesünket (Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor), amely 2017 után szerzett ismét aranyérmet Magyarországnak, valamint külön kiemelte Kuruczot és Fodort a párosban elért második helyezésért.

„Levente kicsit csalódott volt, de hát mondtam neki, hogy olimpiai számban elért Eb-arany- és ezüstéremmel egyáltalán nem kell annak lennie. A németekkel oda-vissza verik egymást, le kell vonniuk a megfelelő következtetéseket, hogy legközelebb ők győzzenek” – vélekedett Tóth Dávid.

Foltán László természetesen megdicsérte a címét megvédő Csorba Zsófiát (C–1 5000 m), s szót ejtett az olimpiai számban, férfi C–2 500 méteren bronzérmes Fejes Dániel, Hajdu Jonatán egységünkről is. „Nagyon boldog vagyok, hogy ha csak célfotóval is, de meglett a bronzérem. Danin látszik, hogy rengeteget érett tavalyhoz képest, Jonatán pedig rutinos, sok csatát megélt versenyző. Az olimpiai kvalifikációs ranglistát illetően is fontos harmadik helyet értek el, de nem dőlhetünk hátra, mennünk kell tovább előre.”

A kapitányok alapvetően elégedetten utaztak haza Portugáliából, Tóth Dávid a körülményekről azt mondta: „Teljesen rendben volt minden, nincs okunk a panaszra. Kiváló volt a szállás, a transzfer és az étkezés, a pályával kapcsolatban negatívumként lehet említeni azt, amire előzetesen is számítottunk: a kiszámíthatatlan széljárást. Ezt leszámítva egyébként elégedettek lehetünk a körülményekkel.”