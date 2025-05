Tóth Dávid: Eddig még talán nem láttunk ilyen ezres csatát

Négyesben, kettesben és egyesben is szereztek érmetket kajakosaink a Maty-éren rendezett megméretésen, amelyen 43 ország mintegy 800 sportolója mérette meg magát. Érthető, hogy Tóth Dávid szövetségi kapitány boldogan nyilatkozott a megméretést követően: „Jól fest a világkupaverseny mérlege, a csapathajókkal maximálisan elégedettek lehetünk, a férfiak és a nők is dobogóra állhattak, előbbiek ráadásul két hajóval. Ez nagy fegyvertény, mert olyan fiatalokat sikerült beépítenünk, akik korábban nem is versenyeztek a felnőttek között. Egyesben és párosban is jól teljesítettek a versenyzők, az olimpiai és a nem olimpiai számokban is. Úgyhogy elégedettek lehetünk, megyünk tovább” – fogalmazott Tóth Dávid.

Nem kérdés, a legnagyobb izgalmakat a férfi K–1 1000 méter döntője hozta, amelyben Tokió olimpiai bajnoka, Kopasz Bálint ért elsőként célba: „Nem igazán láthattunk korábban ilyen csatát, nem csak az elmúlt években, talán eddig még sosem. Ötszáz méternél szinte fej-fej mellett haladt az egész mezőny. Apró különbségek voltak csupán, ez azt mutatja, hogy hatalmas csata zajlik. Bálint meg tudta őrizni azt az elit pozíciót, amelyet nagyon régóta tart. Bízom benne, hogy egész évben tudja tartani a formát.”

Tóth Dávid elismeri, akadt olyan versenyszám, amelyben jobban kell teljesítenünk a folytatásban: „A női egyes ötszáz méter, mint olimpiai szám, rendkívül fontos és jelentős. Itt nem volt olyan sportolónk, aki beleszólhatott volna az érmek alakulásába. Remélem, sikerül a lányoknak előrelépniük a poznani világkupán. Talán ebben a szakágban szükséges a legnagyobb előrelépés a héten.”

Kenuban három arany-, két ezüst- és három bronzéremmel zártuk a világkupát: „Pozitívan értékelem a történteket, szerintem összességében elégedettek lehetünk – így ifjabb Foltán László, a szakág szövetségi kapitánya. – A fiatalok odaértek a dobogóra, motiváltan mentek haza. Azok a versenyzők is jól teljesítettek, akik olimpiai számokban indultak, látszik, hogy jó az irány. Fontos, hogy lássák, a munkájuknak megvan az eredménye, és azt gondolom, hogy ezt elértük Szegeden. A fiúk négyesben szereztek sikerélményt, a többi számban nem olyan eredményt értek el, amiért jöttek, de mégis találtunk rengeteg pozitívumot, és kirajzolódott, hogy ott vagyunk a tűz közelében. Még közelebb kell menni.”

Kiss Ágnes és Nagy Bianka kettőse remekelt, C–2 500 méteren nem talált legyőzőre, kétszázon ezüstérmet szerzett, a lányok ráadásul Opavszky Rékával és Csorba Zsófiával C–4 500 méteren is diadalmaskodtak.

„Szomorú lettem volna, ha nem szereznek legalább egy aranyérmet, szerencsére kettő is összejött! A négyes itt próbálta ki először magát, ennek ellenére teljesen uralták a versenyt. Az ötszáz páros olimpiai versenyszám, ott nyerni mindig nagy öröm, büszkék lehetünk. Ugyanakkor szakmai szemmel szerencsére azt is látjuk, mi az, amin javítani kell.”

Sokat nem pihenhetnek kajakosaink és kenusaink, akik kedden már utaznak is Poznanba, ahol a soron következő világkupaversenyen vesznek részt, csütörtöktől vasárnapig. Számonként itt is két egységet lehet indítani, ám az kiderült, hogy a szegedinél kisebb csapattal veszünk részt a viadalon. A Magyar Kajak-kenu Szövetség arról már korábban adott tájékoztatást, hogy a poznani megméretést követően válik hivatalossá, kik képviselhetik hazánkat a júniusi, racicei Európa-bajnokságon és az augusztusi, milánói világbajnokságon.

KAJAK-KENU, VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

KAJAK

FÉRFIAK

K–1 500 m: 1. Varga Ádám

K–1 1000 m: 1. Kopasz Bálint

K–1 5000 m: 3. Noé Bálint

K–2 500 m: 1. Kurucz Levente, Opavszky Márk

K–4 500 m: 1. Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor, 3. Nádas Bence, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán, Keller Gergő

NŐK

K–1 1000 m: 2. Csikós Zsóka, 3. Rendessy Eszter

K–1 5000 m: 2. Kőhalmi Emese, 3. Rendessy Eszter

K–2 500 m: 3. Pupp Noémi, Fojt Sára

K–4 500 m: 2. Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Pető Hanna

KENU

FÉRFIAK

C–1 5000 m: 3. Adolf Balázs

C–4 500 m: 2. Buday Domonkos, Hodován Dávid, Hajdu Jonatán, Uhrin Dávid, 3. Kurczina Máté, Lugosi Gergely, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász

NŐK

C–1 5000 m: 1. Csorba Zsófia, 3. Zagyvai Borka

C–2 500 m: 1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C–2 200 m: 2. Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C–4 500 m: 1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia

VILÁGKUPAVERSENY, POZNAN

A magyar válogatott

Kajak

Férfiak

K–1 200: Csizmadia Kolos

K–1 500: Nádas Bence; Varga Ádám

K–1 1000: Kopasz Bálint

K–2 500: Kurucz Levente, Opavszky Márk; Tamási Zsombor, Hidvégi Zalán

K–4 500: Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor; Nádas Bence, Hidvégi Zalán, Hidvégi Hunor, Keller Gergő

Nők

K–1 200: Ujfalvi Laura; Decsi Dorina

K–1 500: Csikós Zsóka; Rendessy Eszter

K–1 1000: Csikós Zsóka; Rendessy Eszter

K–1 5000: Csikós Zsóka; Kőhalmi Emese

K–2 500: Lucz Anna, Kiss Blanka; Pupp Noémi, Fojt Sára

K–4 500: Kiss Blanka, Fojt Sára, Pupp Noémi, Lucz Anna; Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Pető Hanna

Kenu

Férfiak

C–1 200: Juhász István

C–1 500: Fejes Dániel; Kollár Kristóf

C–1 1000: Fejes Dániel

C–1 5000: Adolf Balázs; Hajdu Jonatán

C–2 500: Adolf Balázs, Hajdu Jonatán

C–4 500: Kollár Kristóf, Juhász István, Molnár Csanád, Rumi Gergő

Nők

C–1 200: Takács Kincső; Opavszky Réka

C–1 500: Opavszky Réka; Csorba Zsófia

C–2 200: Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C–2 500: Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C–4 500: Opavszky Réka, Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Csorba Zsófia

Para szakág

Férfiak

KL1 200 m: Suba Róbert; Kiss Péter Pál

KL2 200 m: Kiss Tibor

KL3 200 m: Dancs Gergő

VL2 200 m: Suba Róbert

Nők

KL3 200 m: Molnár Nikoletta