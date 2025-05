Az olimpiai bajnok németeket megverve aranyérmes a férfi K–4-es egységünk Szegeden

Hatalmas sikerrel kezdődött a szombati versenynap a Maty-éren: a K–4 500 méter A-döntőjében két magyar hajó volt érdekelt, Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor remekül rajtolt, hamar átvette a vezetést, nagyjából egyméteres előnyt alakított ki az olimpiai bajnok négyes egységgel szemben, s a különbség noha csökkent, el nem tűnt, így a srácok diadalmaskodtak. S ne feledkezzünk meg Nádas Bencéről, Hidvégi Hunorról, Hidvégi Zalánról, valamint Keller Gergőről sem, remekül versenyzett az egység, amely a harmadik helyen ért célba.

„Sok mindent nem érzékeltünk belülről, csak azt, hogy egész elöl lehetünk. Az olimpikonokkal teletűzdelt németek és spanyolok vettek körül minket, azt sejtettük, hogy jó helyen állunk, de azt nem, hogy ennyire, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Nem tudjuk még, hogyan tovább, az biztos, hogy a következő lépcsőfok a poznani világkupa, amelyen valószínűleg ugyanígy indulunk, az azt következő eseményekről később hoz döntést Tóth Dávid szövetségi kapitány” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Fodor Bence az eredményhirdetést követően.

A női csapathajók döntőjében is két magyar egységért szoríthattunk, Kiss Blanka, Fojt Sára, Pupp Noémi és Lucz Anna kezdett jobban, próbálta felvenni a versenyt az élen haladó spanyolokkal, őket azonban nem lehetett utolérni. Eközben Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura és Pető Hanna a negyedik-ötödik pozícióból kezdett kapaszkodni, és nem akárhogy tette meg mindezt – a végén honfitársaikat is megelőzték, így ők zártak a második helyen. Kiss Blankáékat időközben a németek is lehagyták, emiatt be kellett érniük a negyedik pozícióval.

Női K–1 ezer méteren hamar kirajzolódott, hogy az új-zélandi Aimee Fisher, valamint Csikós Zsóka között dől el az aranyérem sorsa, a táv első felében a magyar lány vezetett, ám innentől Fischer átvette az irányítást, és végül magabiztos sikert ért el. Ki kell emelni Rendessy Eszert, aki megsüvegelendő hajrát mutatott be, az utolsó 50 méteren megelőzve a svéd Melina Anderssont, és ezzel kiharcolta, hogy felállhasson a dobogó harmadik fokára.

Első helyen ért be a Kiss-Nagy duó (Fotó: Kovács Péter)

Olimpiai negyedik helyezett duónk, Kiss Ágnes és Nagy Bianka óriásit küzdött a C–2 500 döntőjében, mindvégig a második pozícióban haladt, de egyre nagyobb gőzre kapcsolt, miközben Maria Moreno, Viktoriia Yarchevska spanyol kettős mindinkább elfogyott, aminek az lett az eredménye, hogy Kiss Ágnesék ünnepelhették a győzelmet.

„Mindent beleadtunk. Nagyon szeretünk itthon versenyezni, nagy erőt adott, hogy a családunk és a barátaink előtt szerepelhettünk, ennek is köszönhetjük a győzelmünket. A pálya fantasztikus volt, szóval tényleg minden összeállt, boldogok vagyunk” – fogalmazott Kiss Ágnes a helyszínen.

Jól szerepeltünk a kétszáz egyes döntőiben is, kajakban Csizmadia Kolos a negyedik, Birkás Balázs a hatodik helyen ért célba, kenuban Hajdu Jonatán a negyedik, Hodován Dávid a hetedik pozícióban végzett.

„Abszolút a várakozásaimnak megfelelően alakult minden, a férfiaknál mindkét egység dobogóra állhatott, a hölgyeknél hajszállal maradtak le a harmadik helyről Lucz Annáék. Női K–1 ezer méterem az előfutamok során láthattuk, hogy Fisher kiemelkedik a mezőnyből. Hál' Istennek Csikós Zsóka és Rendessy Eszter meg tudta mutatni az erejét, a második és harmadik hely nagyon jó eredmény, remélem, ezt a lányok is így gondolják. Azt hiszem, elmondhatjuk, jól indult a verseny, bízom benne, hogy a folytatás is hasonló lesz.” Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya

KAJAK-KENU, VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

KAJAK

FÉRFIAK

K–1 200 m: Strahinja Dragosavljevics (szerb) 34.66 másodperc, 2. Messias Baptista (portugál) 34.66, 3. Carlos Arévalo (spanyol) 34.79, 4. Csizmadia Kolos 35.08, ...6. Birkás Balázs 35.27

K–4 500 m: 1. Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor 1:20.32 perc, 2. Rendschmidt, Lemke, Schopf, Winkelmann (németek) 1:20.53, 3. Nádas Bence, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán, Keller Gergő 1:20.55.

NŐK

K–1 1000 m: 1. Aimee Fisher (Új-Zéland) 3:55.89, 2. Csikós Zsóka 3:57.22, 3. Rendessy Eszter 3:58.71

K–4 500 m: 1. Duzande, Val, Fernández, Pardo (spanyolok) 1:33.80, 2. Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Pető Hanna 1:34.59, 3. Paszek, Hake, Jagsch, Spielhagen (németek) 1:34.93, 4. Kiss Blanka, Fojt Sára, Pupp Noémi, Lucz Anna 1:34.96

KENU

FÉRFIAK

C–1 200 m: Jü Jüe-pin (kínai) 39.12, 2. Pablo Grana (spanyol) 39.24, Ivan Stil (független egyéni induló), 4. Hajdu Jonatán 39.40, ...7. Hodován Dávid 40.60.

C–1 500 m: 1. Isaquias Queiroz (brazil) 1:47.80, 2. Zahar Petrov (f. e. i.) 1:48.34, 3. Catalin Cihrila (román) 1.48.51, ...9. Uhrin Dávid 1:52.17 (B-döntőben), ...18. Buday Domonkos 2:00.38 (B-döntőben)

NŐK

C–2 500 m: 1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 1:57.12, 2. Szun Men-gyi, Ma Jen-an (kínaiak) 1:57.48, 3. Maria Moreno, Viktoriia Yarchevska (spanyolok) 1:57.65, ...13. Győre Panna, Molnár Csepke 2:03.11 (B-döntőben)