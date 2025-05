Kopasz Bálint Szeged után ismét aranyérmet nyert a királyszámban

KEZDJÜK a poznani kajak-kenu világkupa legjobb magyar eredményeivel: az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a válogató és a szegedi vk-állomás után ezúttal sem talált legyőzőre a királyszámban, K–1 1000 méteren.

Rögtön a döntő elején az élre állt, és sem az ausztrál Thomas Green, sem a cseh Josef Dostál, sem az argentin Agustín Vernice nem tudott előtte célba érni, pedig utóbbi még 750 méternél is vezetett. A Graboplast Győri VSE versenyzője azonban a hajrában rákapcsolt, és 3:26.42-es eredményével Poznanban is megszerezte az aranyérmet.

„Nagyon királynak éreztem! – idézte a magyar szakszövetség honlapja Kopasz Bálintot. – Jó volt megindulni a végén, de másképp nem ment volna, ha nem készülök nagyon keményen, és nem gyakoroltuk volna a táv utolsó kétszáz méterét, ennek köszönhetem, hogy nyertem. Nem figyeltem senkit, viszont utólag mondta anya, hogy Dostál nagyon jött, úgyhogy jó is, hogy nem engedtem ki a végén. Hátszél volt, ám nem tisztán, mert jobbról fújt egy kicsit. Ilyen kemény vízen én még sohasem versenyeztem, ezért is örülök nagyon ennek az időnek. Nagyon várom már, hogy melegedjen az idő, a víz hőmérséklete is emelkedjen, mert akkor lehet jobb időket evezni.”

Nem Kopasz volt a versenynap egyetlen magyar aranyérmese, a szegedi kenu páros, Kiss Ágnes és Nagy Bianka már a második győzelmét aratta Poznanban: a C–2 500 méteren aratott pénteki siker után ezúttal C–2 200 méteren siklottak be elsőként. Fél távnál indultak meg, és fél hajóval előzték meg a mögöttük beérkező ukrán és kínai egységet.

Opavszky Réka negyedik, Csorba Zsófia hetedik lett C–1 500 méteren, Csikós Zsóka a hatodik, Rendessy Eszter a nyolcadik helyen ért célba K–1 500 méteren. Fejes Dániel hatodikként zárt C–1 1000 méteren, és ötödik lett a Kollár Kristóf, Juhász István, Molnár Csanád, Rumi Gergő összeállítású férfi kenu négyesünk.

Győrben a maratoni kajak-kenu országos bajnokságon Kiszli Vanda a pénteki egyes után a szombati párost (26 km) is megnyerte új versenyzőtársával, Szerafin Zsófiával. A férfiaknál 30 km-en a győriek párosa, Boros Adrián és Erdélyi Tamás megvédte a címét, a férfi kenusoknál (22 km) pedig Laczó Dániel és Bakó Tamás diadalmaskodott.