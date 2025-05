Kajak-kenu-vk: Poznanban is nyert a Kiss, Nagy kenu kettes, hat érem a pénteki döntőkben

Női C-2 500 méteren a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős ismét megállíthatatlan volt, a múlt heti, szegedi diadal után ezúttal is kiváló versenyzéssel szerezte meg a győzelmet az olimpiai számban. A magyar szövetség honlapjának tudósítása szerint a fináléban a kínai és a kanadai hajó is erősen kezdett, de a magyarok féltáv körül átvették a vezetést, 350 méternél pedig már fél hajóhossz volt az előnyük, s ezt a végéig sikerült is tartaniuk.

A férfi kajak négyeseknél a megismételt rajt után magyar részről ezúttal a Nádas Bence, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán és Keller Gergő alkotta kvartett teljesített jobban. A hajó végig harcban volt az olimpiai bajnok németekkel a győzelemért, de végül 13 századmásodperccel lemaradva második lett. Az egy hete óriási győzelmet arató Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor alkotta egységnek komoly gondja akadt a kormányzással, ami miatt már az első métereken jelentős hátrányba került. Ennek fényében nagy mentésnek számít, hogy a végén harcban volt a dobogóért, s negyedikként ért a célba.

A nők hasonló számában egy ötödik és hatodik hely jutott most a mieinknek: az előbbi pozíciót Kiss Blanka, Fojt Sára, Pupp Noémi és Lucz Anna szerezte meg a Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Pető Hanna összeállítású kvartett előtt.

Női K-1 1000 méteren mindkét magyar ott volt a döntőben, Csikós Zsóka másodikként, Rendessy Eszter negyedikként zárt. A győzelem – csakúgy, mint egy hete, a Maty-éren – az új-zélandi Aimee Fisheré lett.

Férfi K-1 200 méteren két magyar is a dobogóra állhatott. Csizmadia Kolos egy visszafogottabb rajt után hamar felzárkózott az élen haladó norvég Gunnar Nydal Eidére, s kettejük különcsatája zajlott az aranyéremért, miközben Birkás Balázs szinte végig a harmadik helyen követte őket. Csizmadia végül 21 századdal a norvég mögött másodikként rúgta be a hajóját, Birkás pedig megszerezte a bronzot.

A hatodik magyar érmet a kenus Fejes Dániel gyűjtötte be, aki C-1 500 méteren állhatott fel a dobogó alsó fokára. A rajtnál kicsit ugyan beragadt, de 250 méternél már a negyedik helyen lapátolt, a hajrában pedig sikerült még egy helyet előrelépnie. A szám másik magyarja, Kollár Kristóf a hatodik helyen ért célba.

A férfi kenusok sprintszámában Juhász István hetedik lett.

A további döntőket szombaton és vasárnap rendezik a lengyelországi viadalon, amelyet az m4sport.hu élőben közvetít.