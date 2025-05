Tizenhét egységünk jutott döntőbe a szegedi kajak-kenu vk nyitó napján

Mintha gombócokra gyúrták volna a felhőket a Maty-ér felett péntek délelőtt, a nap játékos foltokban szivárgott át rajtuk, így különleges hangulatot teremtve az év első gyorsasági kajak-kenu világkupaversenyének nyitó napján.

Két héttel ezelőtt, ugyanitt hatalmasat csatázott egymással K–1 1000 méteren az olimpiai bajnok Kopasz Bálint és az ötkarikás ezüstérmes Varga Ádám, előbbi óriási hajrával diadalmaskodott, így mindenki kíváncsian várja, miként alakul kettejük összecsapása (is) a vk-n, amelynek a nívójára sem lehet panasz, 43 ország mintegy 800 sportolója vesz részt rajta, köztük 11 olyan versenyzővel, aki aranyérmet szerzett a párizsi olimpián.

A királyszámban ezúttal is kiélezett küzdelemre lehetett számítani, Kopasz és Varga a sikeres előfutamot követően ugyanabba a középfutamba került, a háromszoros világbajnok portugál Fernando Pimenta mögött előbbi másodikként, utóbbi harmadikként ért célba, ezzel mind a ketten bejutottak a szombat délután 15.23 órakor kezdődő A-döntőbe.

„Alapvetően elégedett vagyok nappal, ugyanakkor a hőmérséklet, ez a tizennégy-tizenhat fok nem kedvezett annyira, mert huszonnégy fok felett érzem magam igazán jól, abban tudok kiteljesedni. Ennek ellenére tényleg elégedett lehetek, főleg a középfutammal, ez biztató a holnapi döntőre nézve. Kifejezetten erős viadal volt, nagyon keveset tartalékolhattam, csak a legvégén. Meg tudom mondani, milyen, amikor nagy valószínűséggel dobogóra állok vagy nyerek másnap, ezt ezúttal nem jelenthetem ki, a mostani formámat tekintve elégedett lennék azzal, ha a legjobb ötben zárnék” – fogalmazott Kopasz Bálint a Nemzeti Sportnak a helyszínen.

A hazai válogatón 500 és 1000 egyesben is győztes Csikós Zsóka értelemszerűen mindkét számban érdekelt volt a világkupán. Utóbbiban az előfutamban elért második helyezésével automatikusan kvalifikálva magát az A-döntőbe, 500 méteren ugyanehhez a középdöntőben elért harmadik helyre volt szüksége. Ezren Rendessy Eszter is evezőt ragadhat szombaton a dobogóért, viszont 500 méteren ugyan csak hajszállal, de lecsúszott az A-döntőről.

„Nagyon örülök, eddig minden úgy alakult, ahogyan azt terveztem – így Csikós Zsóka. – Ezren sikerült egyből továbbjutnom, ez is volt a cél, jó bemelegítésként szolgált a folytatásra. Az ötszáz előfutamon még nem akartam mindent kiadni magamból, tudtam, hogy a középdöntő lesz a kemény. Sikerült itt is a döntőbe jutás, úgyhogy eddig elégedett vagyok. Most regeneráció következik, vacsorázom, és megyek vissza a szállásra pihenni, fókuszálni a folytatásra. Holnap az a cél, hogy két »maxos« pályát teljesítsek, ha ez sikerül, azzal elégedett leszek.”

Jól teljesítettek a kajak négyes egységek, a Kiss Blanka, Fojt Sára, Pupp Noémi és Lucz Anna összeállítású hajó gyönyörű diadalt aratott a második előfutamban, ezzel kvalifikálva magát a szombati döntőbe. Ugyanígy tettek a srácok is, Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor sem talált legyőzőre az előfutamban. A másik két csapathajónknak nem sikerült egyből bejutnia a fináléba, ám a középdöntőből már igen, tehát a hölgyek (Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Pető Hanna) és az urak (Nádas Bence, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán, Keller Gergő) is beleszólhatnak az érmek alakulásába.

Akadtak még olyan versenyszámok, amelyekben az összes magyar egység A-döntőbe került, C–1 200 méteren Hajdu Jonatán az előfutamban elért első helyével, Hodován Dávid a középdöntős harmadik pozíciójával kvalifikált. K–1 200 méteren az ebben a számban vb-harmadik Csizmadia Kolos és az U23-as világbajnok Birkás Balázs egyaránt a középdöntőből jutott fináléba.

Olimpiai negyedik helyezett kenus duónk, Kiss Ágnes és Nagy Bianka is remekelt, délelőtt C–2 500 méteren, délután 200 méteren nyerte meg jó versenyzéssel az előfutamát, s ez elegendő volt ahhoz, hogy automatikusan kiharcolja a döntőt.

Szombaton ugyancsak éremért versenyezhet a vb-bronzérmes Adolf Balázs (C–1 1000 m), valamint Csorba Zsófia (C–1 500 m).