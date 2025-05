Odatették magukat a mieink a poznani kajak-kenu vk-verseny nyitónapján

VASÁRNAP ÉRT VÉGET a szegedi Maty-éren rendezett világkupaverseny, s szinte máris utaztak Lengyelországba kajak-kenusaink, hogy részt vegyenek a nívós sorozat második állomásán, amely egyben lezárja a hazai válogatási időszakot.

A csütörtöki nyitónapon remekeltek a magyarok, kajak négyes egységeink mindegyike egyből, az előfutamból kvalifikálta magát az 500 méter A-döntőjébe: a férfiak között a Szegeden győztes Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor, valamint a bronzérmes Nádas Bence, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán és Keller Gergő egyaránt megnyerte a futamát, ezzel biztosítva helyét az éremfutamban.

Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura és Pető Hanna alig több mint egy tizedmásodperccel maradt le a németektől, így a második helyen ért célba, és ez elegendő volt a fináléhoz. Kiss Blanka, Fojt Sára, Pupp Noémi és Lucz Anna is elérte ugyanezt, ők a harmadik helyen zártak a második előfutamban.

A Szegeden C–2 500 méteren bajnok olimpiai negyedik duónk, Kiss Ágnes és Nagy Bianka magabiztosan nyert az előfutamban, ezzel egyből bejutott a döntőbe.

K–1 200 méteren két honfitársunkért szoríthattunk, Csizmadia Kolos és Birkás Balázs egyaránt futamgyőztesként kvalifikált a legjobb kilenc versenyző közé.

A Maty-éren K–1 1000 méteren második Csikós Zsókának és a bronzérmes Rendessy Eszternek egyaránt jelenése volt a középdöntőben is, egymás mellett versenyeztek az ötös és a hatos pályán, elsőként Rendessy, másodikként Csikós ért célba.

Fejes Dániel és Kollár Kristóf is a középdöntőből jutott fináléba C–1 500 méteren, csak az ezer méteren olimpiai bajnok, ezen a távon kétszeres vb-győztes cseh Martin Fuksa tudta megelőzni őket.

C–1 200 méteren Juhász István harcolta ki az A-döntős szereplést, ő a középdöntőből futamgyőztesként jutott tovább.

Akadtak olyan egységeink, amelyeknek csak előfutamot rendeztek csütörtökön, az olimpiai bajnok Kopasz Bálint (K–1 1000 m), továbbá Fejes Dániel (C–1 1000 m), Opavszky Réka és Csorba Zsófia (mindketten C–1 500 m) pénteken a középdöntőben folytathatják a megméretést. Rendessy Eszternek és Csikós Zsókának nagyon sűrű napja volt, mindketten bizonyíthattak K–1 500 méteren is, futamgyőztesként szerepelhetnek a pénteki középdöntőben.

A paraszakág küzdelmei is megkezdődtek, Kiss Tibor (KL2 200 m), Dancs Gergő (KL3 200 m), Suba Róbert (VL2 200 m) és Molnár Nikoletta (KL3 200 m) egyaránt középdöntőbe jutott.

VÉLEMÉNY

„A négyesekkel kezdtünk, a férfiak és a nők is bejutottak a döntőbe, előbbiek ráadásul futamgyőztesként – foglalta össze a történteket Tóth Dávid, a kajakválogatott szövetségi kapitánya. – Jó eredmények várhatóak tőlük ezen a hétvégén is, az Opavszky-féle egység erőt demonstrált, ismét megverte az olimpiai bajnok német egységet. Itt, és a lányoknál is izgalmas csata várható a döntőben, kíváncsian várjuk. Csizmadia Kolos és Birkás Balázs is szépen teljesített, míg Csikós Zsókának és Rendessy Eszternek két ezres futamot követően ötszázon is bizonyítania kellett, fel volt adva nekik a lecke, de megoldották, ez a lényeg. Jól indult tehát a verseny, kíváncsian várom a páros futamokat és a finálékat is.”